"Hay que hacer autocrítica ante esta ola de derechización política"

Iván López es el candidato del PSOE de Castrillón. Su formación logró cinco ediles en las pasadas elecciones, los mismos que había obtenido en los comicios de 2019. Con esos números será imposible reeditar el pacto de izquierdas.

–¿Cómo vio el resultado de los pasados comicios?

–Fue decepcionante aunque fuera positivo para el PSOE en Castrillón con respecto al resto del PSOE, que bajó. Mantuvimos concejales pero nada más. Contábamos con crecer más.

–Estos resultados derivan en el fin de los gobiernos de izquierdas tras 16 años consecutivos.

–La izquierda tiene que hacer autocrítica. No pudimos volver a sumar los votos que teníamos. No voy a culpar a nadie. La realidad es que esta ola de derechización nos arrasó a Castrillón, a Asturias y a España.

–¿Qué va a pasar próximos cuatro años? El partido pasa a la oposición.

–El PP no tiene mayoría para gobernar, qué va a pasar ahí, no lo sé. Tiene que gobernar con la ultraderecha. Y el problema es cuál va a ser la moneda de cambio para que el PP gobierne con tranquilidad. En Castrillón, que tenemos muy trabajados los servicios públicos, entre ellos la ayuda a domicilio, todo el tema de la inversión en centros educativos públicos, me gustaría saber qué va a pasar con todo eso. Solo en Obras, dejamos lanzados el asfaltado de la subida a Coto Carcedo y de 24 caminos de la zona rural por valor de tres millones de euros y la carretera de Arnao. Empezará en breve el cambio de iluminación en todos los paseos marítimos del concejo a led y la mejora de la iluminación de La Vegona hasta Vegarrozadas. Dejamos varios millones de euros en inversiones, unos cinco, que el PP va a tener este año sin hacer nada. Hay que queda claro el compromiso del PSOE en seguir trabajando por el concejo.

–¿Qué papel va a jugar el PSOE en la oposición?

–Soy consciente de que estoy en un pueblo de 22.000 habitantes. Haremos una oposición constructiva, que ayude a la gente. El problema que tenemos es que el PP parte de cero porque no tiene experiencia ninguna y van a paralizar el Ayuntamiento como mínimo el primer año. Estaremos allí para ayudar en beneficio del pueblo y lo que no sea así, nos opondremos. Sobre todo lo que sea tocar los servicios públicos.

–¿Temen una política de privatizaciones del PP?

–La derecha es lo que hace. Nosotros creemos en la sanidad pública, en la enseñanza y en los servicios públicos y el PP, en el sector privado para que ganen cuatro, no creo que esté inventando nada. Será además rehén de la ultraderecha. Creemos en las políticas de Igualdad y está claro que Vox, no. Sospechamos que lo primero que hagan sea cargarse la concejalía de Igualdad.

–Al PP no le hacen falta esos votos de Vox.

–No para ser investido, pero sí para gobernar. Cualquier votación en el Pleno requiere mayoría absoluta, once votos. Para aprobar unos presupuestos hacen falta once votos. ¿De dónde los va a sacar? ¿A cambio de qué?

–Salvo cuestiones ideológicas, entiendo que en mejoras para la ciudadanía ustedes podrían apoyar al PP.

–En cualquier actuación como mejoras del transporte público, sendas peatonales para comunicar los pueblos o agilizar los permisos, nos van a tener a favor. No voy a ir en contra de mi programa electoral, pero todo lo que sea privatizar, intentar beneficiar a tres en asuntos urbanísticos o ir en contra del Medio Ambiente, en esas cuestiones nos tendrán en contra. El PP nos va a tener ahí para apoyarles en todo lo que beneficie al municipio. Tengo claro que vine aquí a ayudar a la gente, pero en el día a día, nos va tener aquí con ellos.