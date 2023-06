"Ha sido un año espectacular, solo nos ha faltado la fiesta final"

Diego Baeza (Gijón, 1985) habla seguro de sí mismo y de lo que está haciendo. Ve enormes progresos en el Avilés como proyecto y opina que "solo faltó la fiesta final".

–¿Qué tal está?

–Hoy mejor. Con el paso de los días seremos más conscientes de lo que hemos conseguido. Ha sido un año espectacular.

–La afición, a pesar del resultado, se mostraba muy contenta con todo lo vivido.

–Lo que hemos logrado es una comunión casi perfecta entre afición y equipo. Soy consciente de que hay mucha gente que no volverá, pero muchos van a repetir. El año se notará en el número de abonados, la ciudad se ha vuelto a enganchar. El proyecto del Real Avilés es real y tangible. El resultado del domingo no fue el esperado, pero hemos ganado la Copa Federación, hemos terminado segundos en liga y hemos recuperado el reconocimiento como institución. Además, la ciudad deportiva está en camino y en breve acabaremos con la deuda histórica que tiene el club. Ha sido un año muy bueno, aunque nos faltó la fiesta final.

–A pesar del chasco, se le ve contento.

–Hay que ver las cosas con perspectiva. Cuesta después de este palo, pero ha sido una temporada espectacular. Casi hemos conseguido un segundo ascenso y el año que viene seguramente seremos uno de los gallos de la categoría. Vamos a luchar por volver a estar arriba. Estamos sentando las bases del Avilés del futuro.

–¿Dará continuidad al proyecto deportivo de esta temporada?

–Todo depende de los jugadores. El año pasado intentamos darle continuidad al equipo que creamos, pero los futbolistas tienen otros intereses. Los representantes buscan otras aspiraciones, y cuando no se cumplen ya es tarde para proponerles una oferta de renovación. Sé de jugadores que se están tirando de los pelos por no estar esta temporada en el Avilés. Esperemos que se puedan quedar la mayoría y que podamos mantener a una base importante de la plantilla.

–¿Cómo afecta al proyecto que ahora mismo no haya director deportivo?

–No afecta mucho, porque tenemos las herramientas disponibles para que el proyecto no dependa de una única persona y sí del club. Tenemos una base de datos muy grande, hay un trabajo muy amplio detrás. Lo que buscamos es no depender del director deportivo. Al existir esa base de datos no me preocupa tanto, porque el que venga no tendrá que empezar el trabajo desde cero.

–¿Tiene ya a un candidato?

–Me han ofrecido muchos currículum, pero hasta ahora no he querido hablar con ninguno. No podíamos tomar decisiones hasta saber en qué categoría íbamos a estar. Agradezco el interés, pero hoy (por ayer) no es momento de decidir nada.

–El que parece que va a seguir es el entrenador, Emilio Cañedo.

–No tengo una persona mejor que él para el club. Aún no hemos hablado de la renovación. Es una persona de club y además es asturiano. Hay que sentarse a hablar, pero creo que será fácil que nos entendamos.

–Por lo que dice, parece que va a seguir intentando asturianizar el equipo

–Cuanto más se pueda asturianizar, mejor. Lo que venga de fuera que venga a mejorar, pero en Asturias hay talento suficiente. Hemos ganado una credibilidad que hace que seamos un proyecto muy atractivo para recuperar talento.

–¿Cuál será el objetivo para la próxima temporada?

–El objetivo es ser primeros, pero es muy difícil. Hemos hecho cosas muy bien y al final ha sido insuficiente. Un equipo con el que nadie contaba, como el Arenteiro, ha sido imposible de frenar. Todos los años hay sorpresas. Tenemos que estar preparados, pero si empezamos bien y mantenemos la regularidad se puede conseguir.

–El domingo, además de la derrota, se escucharon gritos racistas hacia Samu, delantero del Granada B.

–No hay cabida para los intolerantes en nuestro estadio. Pero no solo hay insultos por el color de la piel. Nosotros nos lo encontramos siempre con Isi Ros, que es el foco de insultos de los rivales. En Los Cármenes me sentí horrorosamente mal por las cosas que escuché hacia Isi y hacia todo el equipo. Estaba en la grada y, al celebrar el gol, me dijeron de todo. Me duele que digan que nosotros tenemos una afición racista, porque son un par de descerebrados. No lo voy a consentir.