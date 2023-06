Fumata blanca: el PSOE y Cambia ya tienen, a falta de "flecos", pacto de gobierno para Avilés

Y al séptimo día hubo fumata blanca. El "cónclave" de los partidos avilesinos de "izquierdas" –PSOE y Cambia (confluencia de Podemos e IU)– finalizó ayer su ronda de reuniones en un hotel de la calle La Fruta con la esperada proclamación de un acuerdo de "gobierno progresista, estable y sólido" que será el encargado de gestionar el Ayuntamiento durante cuatro años con la mayoría absoluta que le darán los trece concejales que lo integrarán (nueve del PSOE y cuatro de los confluyentes). Enfrente habrá una oposición de doce ediles: nueve del PP y tres de Vox. Entre uno y otro bloque hubo una diferencia en las urnas de 1.188 votos de un total de 38.394 sufragios contabilizados el 28M.

El acuerdo comunicado ayer a la prensa por el secretario general de los socialistas, Luis Ramón Fernández Huerga, y el coordinador local de IU, Juanjo Fernández, está pendiente tan solo de la atadura de "unos pocos flecos" que tienen que ver "con cuestiones de redacción y con el ajuste final del reparto de tareas" y que según Fernández Huerga "no serán mayor impedimento" para que se cierre y que, de hecho, esperan ser resueltos hoy mismo "hablando por teléfono e intercambiando unos mails". La misma o parecida confianza existe en los partidos implicados en el pacto de gobierno en que sus respectivas militancias aprueben los términos del acuerdo en las asambleas a celebrar este jueves por la tarde. El Pleno constituyente de la nueva Corporación ha sido convocado el sábado a mediodía.

El acuerdo de gobierno PSOE-Cambia consta de dos capítulos: el programático, cerrado ya la pasada semana; y el referido a la organización del gobierno y al reparto de competencias, que fue el que centró las conversaciones esta semana. Del programa de la coalición se han desvelado algunos puntos: potenciar la programación del Niemeyer y asumir la gestión de su parking con la empresa municipal Ruasa, dar más contenidos a la empresa pública de servicios auxiliares (Servia), traer para Avilés la sede o una delegación de la Agencia Asturiana de Ciencia o cerrar el grifo a las aportaciones extraordinarias de dinero al socio privado de la empresa gestora del agua.

Lo que no han querido desvelar los partidos implicados en la negociación es cómo se repartirán las áreas de gobierno. "Por respeto a la militancia, esos pormenores se harán públicos tras la celebración de las asambleas", justificó ayer Fernández Huerga. Sí que ha trascendido que de los trece concejales integrados en el gobierno, y descontada la Alcaldesa (papel que se reserva para la socialista Mariví Monteserín), doce tendrán funciones asignadas y que por tanto, para dar tarea a todos, habrá que trocear las macroconcejalías que había montado el PSOE, que gobernó en este mandato que expira en minoría y con solo diez concejales (nueve de ellos con funciones orgánicas).

Luis Ramón Fernández Huerga concluyó que "el trabajo ha ido bien, mucho mejor incluso de lo que hubiéramos pensado hace meses". Así mismo destacó la "buena sintonía" que reinó en todo momento y la altura de miras de las dos partes negociadoras para anteponer a cualquier otra cosa el objetivo de dotar a Avilés de "un gobierno que la haga avanzar con políticas progresistas". Esto último también ha sido suscrito por Juanjo Fernández, con el añadido de que el camino emprendido para llegar a un pacto de gobierno de izquierdas "era un clamor de las bases y, además, la ciudad no entendería que no fuéramos capaces de llegar a un acuerdo". El coordinador de IU se congratuló del resultado de las negociaciones: "No solo cuentan las cuestiones políticas, sino las de operatividad; incluso hemos tenido en cuenta los perfiles de cada uno de los concejales para un mejor reparto de competencias. Estamos muy satisfechos del trabajo".