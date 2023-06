"Había que formar un gobierno fuerte y eso pasa por tener diez ediles"

Jorge Suárez es el alcalde en funciones de Gozón por el PSOE. Mantendrá el bastón de mando del concejo por tercer mandato consecutivo, si bien los dos primeros fueron con un gobierno en minoría y con mayoría absoluta, respectivamente. Tras el pacto suscrito el lunes con IU seguirá al frente de la Alcaldía con un gobierno de coalición.

-¿Fue fácil o difícil alcanzar el pacto tras dos reuniones?

–Al final todo acuerdo pasa por ceder ambas partes, lo que no vale es alargar las cosas, estaban claras las condiciones que puso IU. Yo tenía una que era condición ‘sine qua non’, formar un gobierno de coalición para contar con un gobierno fuerte que diese estabilidad al municipio, y eso pasaba por tener diez concejales en el gobierno. No hubiera pasado por acordar un pacto puntual de investidura y futuros acuerdos. A partir de ahí se pusieron encima de la mesa cuestiones programáticas y qué áreas iba a coordinar cada grupo, y esas áreas que van vinculadas a cuestiones programáticas. IU quería redactar un nuevo Plan General, pues le toca gestionar Urbanismo, si quería la remunicipalización de residuos, Medio Ambiente. Otro acuerdo fue por ejemplo el servicio de ayuda a domicilio que de acuerdo al pacto se quiere remunicipalizar hay que esperar dos años por contrato, si se lleva a cabo se hará a través de la Mancomunidad del cabo Peñas.

–¿Quién cedió más el PSOE o IU? Lo digo porque las cuestiones programáticas hechas públicas coinciden con parte del programa de IU

–Ahí figura lo que está pactado, no quiere decir que lo que no esté en el acuerdo no se vaya a hacer. La municipalización de servicios las va a gestionar IU desde sus concejalías. La red de abastecimiento de Susacasa, por poner un ejemplo, se va a ejecutar y no está en el acuerdo.

–¿El teatro Carmen se va a llevar a cabo?

–Durante el desarrollo del mandato, sí. El hecho de que no figure en ese listado no quiere decir que no se vaya a ejecutar. La intención es hacerlo, claro. Dígase la red de abastecimiento u otras actuaciones pendientes. No se trata de hacer una relación de cada año de todo lo que se va a ir haciendo.

–¿Qué cambiará en el concejo?

–Empieza una nueva etapa con un gobibierno de coalición en la que cada grupo tendrá que gestionar sus áreas. No solo se trata de quien esté gobernando, sino de los recursos, partimos de un Ayuntamiento estable económicamente, no boyante. Hay que mantener el monto de ingresos, vamos a ver qué pasa con la futura Alcoa con la esperanza de que haya nuevos ingresos. Cumpliremos nuestros programa con mayoría y lo asumimos y damos delegaciones a IU para que sean ellos encargados de ejecutar las políticas de sus áreas.

–¿Es un acuerdo para frenar la derecha dado que el PP sacó más votos?

–Es un pacto para eso y porque este municipio tiene mucho futuro por delante. Sé como cogí el Ayuntamiento en 2015. Los votantes del PSOE e IU no nos habrían perdonado que no lo hubiéramos intentado.