El expresidente del comité de empresa de Alu Ibérica, José Manuel Gómez de la Uz, ha planteado la posibilidad de que las dos empresas que optan a quedarse con los terrenos de la factoría ubicada en San Balandrán lleguen a un acuerdo para instalarse ambas. Y aprovechó para pedirles que tengan en cuenta a los despedidos para su posible recolocación. Pero también aprovechó para cargar contra el Principado, el Ministerio de Industria y el Ayuntamiento de Avilés, a los que acusó de querer ahora "adquirir protagonismo" cuando "no han hecho absolutamente nada", a raiz de los dos últimos comunicados en los que las tres administraciones se posicionaron a favor del proyecto de Windar Renovables.

De la Uz aseguró que es una "profunda alegría que haya dos ofertas y se evite otra fase con decisiones muchas más abruptas", en referencia a la venta por lotes de los terrenos y las instalaciones. "Conocemos la propuesta de Windar porque la han presentado y la de Alueuropa, con un proyecto que no conocemos. La de Windar es un proyecto nuevo y el otro más continuista. Pero nosotros tenemos que respetar las dos opciones, desearle las mayores de la suerte al que logre quedarse con la planta". A esto añadió que "los extrabajadores nos ponemos a disposición de cualquiera de las ofertas y decirles que cuenten con nosotros, con nuestra experiencia y saber para ese futuro proyecto y poder seguir trabajando aquí".

A continuación, el expresidente del comité de empresa fue duro con el posicionamiento de las administraciones públicas en este proceso. "Si hemos llegado aquí, después de todo este periplo, es solo y exclusivamente por la acción de los trabajadores. Aquí no ha habido ningún organismo ni nadie que nos haya ayudado a nada. Todo lo contrario. Cuando estábamos pendientes de lograr un concurso de acreedores, cuando el Gobierno del Principado nos decía y el Ministerio que lo mejor era ir a concurso, que iba a ser orientado y había inversores, no había nada. Todo lo que hemos conseguido, intervención judicial, concurso de acreedores y demás, hemos sido nosotros para llegar a este desenlace".

Las críticas las centró entonces abiertamente en las reuniones y comunicados públicos en apoyo, más o menos explícito, a Windar, de la Consejería de Industria, el Ministerio de Industria, y el Ayuntamiento de Avilés. "No pienso tolerar que ningún actor, llámese Enrique Fernández (el Consejero), Mariví (Monteserín, alcaldesa en funciones), Barbón (el presidente del Principado), o como se llame quiera ahora adquirir protagonismo cuando nada han hecho, absolutamente nada. No se han enterado ni de las ofertas que hay. Es mentira que hayan tenido contactos con nadie", afirmó tajante De la Uz. "Ahora improvisan reuniones. No entiendo cómo puede prestarse el Secretario General de Industria (Patxi Blanco) a tener reuniones improvisadas para una puñetera foto. No han hecho nada y no van a hacer nada, porque estamos en un concurso de acreedores".

A partir de ahí, el exrepresentante de los 250 trabajadores despedidos exigió "respeto, y que dejen trabajar a la administración concursal. Es escandaloso. Lo que está sucediendo ahora mismo, un Gobierno de Asturias y algún otro actor que quiera dirigir a unos administradores concursales. A un juez. No lo van a hacer, porque son profesionales. La administración concursal y el juez tomarán la decisión en base a su trabajo, a las ofertas y a que cumplan con los criterios de empleo, solvencia, de cubrir demanda y oferta. Desde aquí le envío todo mi apoyo porque lo necesitan. No se puede presionar como lo están haciendo, y encima poniéndose de un lado, que flaco favor le están haciendo a esa empresa (Windar) cuando ni siquiera conocen la oferta de la otra compañía (Alueuropa). Por lo tanto, escandaloso y habría que mirar si rozan lo ilegal".