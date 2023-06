“No he podido vivir totalmente del tebeo, aunque ha habido temporadas en que sí”

Sento, que en realidad es Vicent Josep Llobell Bisbal (Valencia, 1953), vuelve hoy a Avilés, una ciudad que conoció como invitado «hace algunos años» de las veteranas Jornadas del Cómic y en la que repite como uno de los autores incluidos en la exposición «De Valencia al Cairo», que se inaugura hoy jueves en el palacio de Valdecarzana y que incluye una muestra de creaciones salidas de la llamada «Línea clara», en oposición a «la chunga», que se decía en aquellos primeros años ochenta cuando todo empezó. Llobell atiende la llamada de LA NUEVA ESPAÑA desde Cantabria. «Estoy aquí en un pueblito, aprovechemos que tenemos cobertura», anima.

–Vamos allá. ¿Qué tal sienta formar parte de una exposición de valencianos ilustres?

–Valencianos viejitos, no se crea.

–Bah, usted, Mariscal, Calatayud…

–No he visto lo que le han dado mis compañeros al comisario, a MacDiego, así que no le puedo decir mucho. Me imagino, por lo que sé, que será muy nostálgica.

–Seámoslo nosotros. ¿Se piensa igual ahora, rondando los setenta, que a sus veintipocos?

–No, ni muchísimo menos. MacDiego me pidió cosas antiguas y yo me puse a buscar y algunas cosas que encontré me hacían gracia y otras me provocaban vergüenza. No, no se piensa lo mismo. Por eso este tipo de exposiciones es tan interesante: porque se ve el cambio político y social que vivimos porque nos tocó, porque estábamos ahí.

–Esta semana los cambios se anuncian al revés: en Valencia van a gobernar el PP y Vox.

–No me lo recuerde. Si hace unos años me hubieran dicho que iba a pasar esto que me dice, habría dicho que era imposible. Pensaba que los avances que hemos ido consiguiendo estaban ahí para quedarse, para poder subir un poco más arriba, pero estaba confundido. Y es bastante triste. Es como cuando escalas y dejas la piqueta para el que viene después de ti. Pues ahora, ya ve…

–Lleva medio siglo en este negocio. ¿Cómo era cuando empezó?

–Inexistente, sobre todo para los que éramos jóvenes, llevábamos pantalones acampanados y pelo largo. Estaba la editorial Valenciana, la de Jaimito, pero eso no era lo que queríamos hacer. Por eso le digo lo de «inexistente». La cosa empieza a cambiar cuando empiezan a llegar tebeos de Ámsterdam, cuando en Barcelona empieza un poco la cosa a crecer, en la época del primer Mariscal. Entonces nos dimos cuenta de que otro mundo era posible.

–¿Y cómo se metió en la novedad?

–Miguel Calatayud, que también está en la exposición de Avilés, fue el que me abre los ojos para poder ejercer esta profesión desde otro punto de vista. Miguel y yo nos juntábamos con algunos autores anteriores a nosotros a los que sólo escuchábamos la mala vida que les daba la industria. Este me debe tanto y aquel más de lo mismo. Con Miguel Calatayud conocí a otro loquillo por estas cosas, me guió en los primeros pasos por este negocio.

–Los de la «Línea clara», su grupo, ¿se oponían a los de la «Línea Chunga»?

–Nosotros estábamos cerca de Barcelona, donde empezaba a ver un poco de industria. Luego estaban «El Víbora», «Cairo»… que eran los de la «Línea Chunga». A los que seguíamos el tebeo francobelga nos decían «Línea Clara», pero era una etiqueta periodística. Yo seguía esa estética, pero luego me iba a tomar cervezas con Gallardo sin problemas.

–¿Se puede vivir de los tebeos?

–No he podido vivir totalmente del tebeo, aunque ha habido temporadas en que sí. He vivido de mi dibujo: de la publicidad, de la ilustración. Y eso no me parece mal. Haber estado siempre en el tebeo hubiera sido haberme metido en un círculo que hubiera podido resultar difícil romper.

–Sus tebeos de Pablo Uriel han recibido todos los aplausos.

–Fueron 400 páginas seguidas. Fue un trabajo del que me siento muy orgulloso.

–Era su suegro.

–Eso es. Le conocí bien y tenía mucho que contar. Pero también estoy satisfecho con «Velvet Nights», con guion de Ramón de España. Y, además, de «Tirant lo Blanch», que se editaron en valenciano. Los hice en 1990 y 1991. Me compré un Macintosh entonces y pensaba que era el más moderno del mundo. Entonces teníamos un Macintosh su inventor y yo.

–Pero yo sé que no renuncia usted a dibujar con los lápices.

–Es que le doy a todos: soy ambidiestro. Utilizo el ordenador o los lápices según me dé lo que tenga entre manos. Ahora, que estoy por aquí, por Cantabria, dibujo con mi iPad porque no están las cosas para llevar la carpeta y los lapicitos. A comienzos de los noventa era mejor meterme con la informática y era mejor porque era más productivo.

–¿Qué le parece la entrada del cómic en los museos?

–Me encanta que haya exposiciones de tebeos. La nueva directora del IVAM, por ejemplo, cree que los tebeos no tienen que estar al lado de las pinturas. El tebeo, así en general, no es nada. Hay tebeos buenos y tebeos malos, como cine bueno y cine malo. Con cierta perspectiva, el tebeo acabará dentro.