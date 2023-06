Martina hace historia como la princesa Leonor en la película "Los Caballeros de Santiago"

Hasta Pedro Menéndez sale en la película «Los caballeros de Santiago» y con él, la asociación avilesina que lleva por nombre el del marino y que ha organizado no pocas recreaciones por las calles de Avilés. El cine del centro comercial Parque Astur acogió ayer el estreno del filme dirigido por Ana López Martín y en el que brillan dos protagonistas, el actor y humorista Eloy Arenas y la niña Martina Herrero, que hace el papel de la Princesa Leonor. La pequeña ovetense estaba encantada, no solo por el hecho de ver su filme en la gran pantalla, que también, sino por el hecho de haber participado en un rodaje: «Me gusta actuar, un día me dijeron que había un casting, pasé varias pruebas y quedamos yo y otra niña, lo primero que se me vino a la cabeza fue cumplir un sueño, verme en pantalla grande, luego llegaron los nervios». Y su primer papel no era sencillo, era meterse en la piel de la Princesa de Asturias: «Fue todo un reto y lo afronté con alegría, tenía que imitar su voz, sus pausas... y estar con Eloy me ayudó mucho, me dio un plus de confianza».

A su lado, Eloy Arenas, que hace el papel de un anciano con pelo largo y barba blanca, «un sabio filósofo» que conversa con «la futura gran maestra de la Orden de Santiago» alabó el papel de la pequeña y «la verdad que transmitía». «La película da un repaso desde el XI a la historia de España hasta Boabdil, un tipo de cine que es muy interesante, hace muchos años que no se hacía una película histórica como esta, con el recorrido de la Orden de Santiago, un repaso de siglos que Ana (la directora) ha creado de manera excepcional». Para la directora, el estreno de su filme, rodado durante buena parte de la pandemia, supuso «un gran reto» y más porque ha permitido reunir a un variado elenco en el que figuran un actor con décadas de experiencia, una actriz que debuta como Martina Herrero. «Y yo en el medio, que medio debuto como directora, hacemos un triángulo espectacular», destacó la directora que tuvo tiempo para ensalzar el trabajo en equipo y el papel de la pequeña debutante: «Fue impecable después de tres meses de trabajo, lo absorbió todo muy bien». Momentos antes de entrar a la sala y sentarse en las butacas, Martina Herrero no dudó en recomendar la película a todo el mundo: «Está muy guay, hay que venir a verla porque es una historia que la gente sabe pero está presentada de una manera que te apetece saber más». Eloy Arenas, también estaba deseoso del comienzo de la película porque no la llegó a ver completa, solo sus escenas. Y la directora, nerviosa, tras ver una y mil veces su obra quería disfrutar de ella en la gran pantalla porque «es el nacimiento de todo» de una película que explica la historia de cinco siglos de España en un formato de docu-ficción.