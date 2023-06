El último Pleno de Artime: "Hay que dar la batalla por el saneamiento de Gozón"

Ramón Artime se sentó ayer en el salón de Plenos de Gozón por última vez en la sesión de cierre de mandato. Deja atrás la friolera de 24 años de edil y veinte consecutivos como representante del PP de Gozón. Y lo hizo tras darle las «felicidades» al alcalde en funciones y futuro regidor, Jorge Suárez (PSOE), «por una jugada maestra» –el pacto con IU–. «No creí que eras tan político», indicó después sin decir más al respecto. Habló de su trayectoria en la que convivió con «todos los alcaldes, tres ya fallecidos» y uno en especial, su amigo Salvador Fernández. «(Su pérdida) fue un golpe tremendo», señaló antes de enfatizar que la política, en todos estos años, le ha dado tantas alegrías como disgustos. Habló de su primer paso por el Ayuntamiento, en el mandato entre 1987 y 1991, cuando «discutíamos mucho y no perdíamos la relación, salíamos todos a tomar café». Aplaudió la labor de concejales como su compañera Maite Álvarez y Manuel Matías, y pidió a la futura Corporación que no antepusiera intereses políticos a los generales del municipio: «Hay que dar la batalla por el saneamiento». También sacó su lado más personal, pidió disculpas si ofendió a alguien en su etapa de gobierno u oposición, alabó la labor de trabajadores municipales y dejó claro que no le gustaban las «personas que dan tumbos». «El siguiente mandato el PP gobernará con mayoría absoluta», vaticinó, entre risas, no sin antes remarcar la importancia de las ganaderías para el futuro del concejo. Su intervención recibió aplausos y el cariño en forma de palabras de sus compañeros de Corporación.

Antes de que Artime hablara se despidieron del Ayuntamiento las concejalas no adscritas y después el resto de ediles que no repetirán el próximo mandato. Primero habló María José Romero, que dio la enhorabuena al Alcalde y las gracias al resto de «buenos compañeros» de Corporación aunque reconoció que «hubo veces de portarse mal» con ella. Tamara Fernández confió en que «el acuerdo (de gobierno) sea bueno para todos», celebró su experiencia municipal y dejó claro que «tras esa puerta (la del salón de Plenos) todos somos vecinos». Ana Ruiz, de IU, tomó la palabra y afirmó, entre risas: «No soy hipócrita, no os voy a echar de menos. Me voy con la conciencia tranquila y contenta con el pacto que beneficiará a los vecinos, seguiré ayudando en nuestras concejalías». Maite Álvarez, del PP, también felicitó a Alcalde «para que gobierne por el bien de Gozón» y pidió valorar el trabajo de «Ramón (Artime) por todo lo que hizo por el concejo». Eugenia Fernández, del PSOE, que también deja el Ayuntamiento, celebró su «bonita etapa» municipal, lo mismo que Fernando Peláez que dio las gracias por ·«servir a su concejo» cuatro años y vaticinó un «nuevo gobierno apasionante». Belén Fernández, también socialista, destacó que en su etapa de edil «siempre se sintió arropada» y «encantada de servir al concejo» y también ofreció su experiencia al futuro gobierno. Tras ese turno, tomó la palabra Ramón Artime, al que el Alcalde en funciones le dejó que finalizara las intervenciones por ser el edil con más años en la Corporación. Tras Artime, Jorge Suárez destacó que de sus ocho años con el bastón de mando «se queda con lo bueno». Se refirió también al pacto con IU para los próximos cuatro años «para mejorar los servicios». También cogió el guante lanzado por Artime «y por supuesto, en esas mejoras estará el saneamiento y mantener la esencia ganadera de Gozón y dar una salida al problema de los purines». También recordó a Salvador Fernández «como una persona de trato cordial» al margen de discusiones políticas y enfatizó la idea de cordialidad pese a las discrepancias «porque como dijo Tamara seguiremos siendo vecinos». Arantza Pélaez, que también continuará en el nuevo gobierno PSOE-IU, tildó a Artime como «magnífico concejal» al que echará de menos pese a reconocer que «hubo momentos difíciles». Y con esas, el último Pleno del mandato sirvió para aprobar las últimas actas y para despedir a Ramón Artime, que avisó para el nuevo mandato: «No iré a los Plenos pero el PP estará a altura».