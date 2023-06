El mantenimiento de instalaciones de Alu Ibérica consume los ingresos por ventas

Los ingresos correspondientes a las ventas realizadas hasta ahora por la administración concursal de Alu Ibérica ya prácticamente están consumidos por los gastos de mantenimiento. Se trata de las fincas aledañas a la cantera de El Estrellín, vendidas a Acciona Infraestructuras, y material de chatarra.

La deuda calculada por la administración concursal, presuntamente provocada por la anterior propiedad de Alu Ibérica, y por cuya gestión la Audiencia Nacional está investigando a Víctor Rubén Domenech (que en algunos ámbitos es conocido también como David Domenech) y su socia Alexandra Camacho, ascendía a unos 40 millones de euros.

Las fuentes consultadas indicaron que por la venta de los terrenos a Acciona Infraestructuras y el material de chatarra habrían reducido esa deuda en algo más de tres millones de euros. Sin embargo, en la planta industrial se siguen pagando suministros básicos, además de los salarios y las cotizaciones de aproximadamente media docena de trabajadores y la vigilancia de seguridad. Estos gastos no aumentaron la deuda, pero van consumiendo los ingresos conseguidos.

La administración concursal guarda silencio sobre el procedimiento, pero el mantenimiento de las instalaciones paradas supone un añadido a la necesidad de resolver cuanto antes y de la mejor manera posible la adjudicación a las dos empresas que optar a los terrenos: Windar y Alueuropa.

La Consejería de Industria reclama ahora conocer los proyectos industriales que han presentado ambas compañías. Asegura que el objetivo es "facilitar su desarrollo y recuperar actividad y empleo". Asegura que no quiere interferir en el trabajo de la administración concursal, y que si valoró positivamente el plan de Windar es porque la compañía ha facilitado información pública, mientras que todavía se desconoce el de Alueuropa.

Este comunicado se emitió horas después de que el expresidente del comité de empresa de Alu Ibérica, José Manuel Gómez de la Uz, cargara duramente contra la Consejería de Industria, el Ministerio de Industria y el Ayuntamiento de Avilés por "no haber hecho absolutamente nada", y querer ahora "adquirir protagonismo".

La Consejería de Industria, que pilota Enrique Fernández, explicó que la reunión mantenida entre el Ministerio de Industria, el Principado, el Ayuntamiento de Avilés y la Autoridad Portuaria era para "intercambiar información entre las administraciones que evite entorpecer el desenlace del proceso". Y añade que a dicho encuentro "fue invitada la administración concursal, que declinó su asistencia". Matiza también que no fue invitada ninguna de las dos empresas.

"El Principado ha hecho un seguimiento continuado para conocer los proyectos industriales que se plantean en los terrenos de Alu Ibérica para facilitar su desarrollo y recuperar actividad y empleo", dice el comunicado. Y continua: "Reiteramos nuestra opinión de que son buenas noticias en el sentido de que del análisis de los datos que conocemos de la oferta de Windar, podamos anticipar que se generará un volumen de empleo superior al que existía en la aluminera. Sin embargo, el desconocimiento sobre el planteamiento industrial de la segunda oferta existente, de cuyo nombre y existencia hemos tenido constancia a través de los medios de comunicación, no nos permite emitir juicio".

Según la Consejería, "si en el pasado nos anticipamos a denunciar, contra otras opiniones, la falta de concreción de propuestas que desembocaron en el concurso, ahora manifestamos nuestro legítimo interés por conocer los proyectos industriales que se plantean para facilitar y allanar su desarrollo en el caso de que sean solventes".

El comunicado continúa indicando que "desde el absoluto y estricto respeto a la administración de Justicia y a los ofertantes, no entraremos a aconsejar cómo ni en qué medida deben hacer sus propuestas las empresas privadas en este proceso concursal. Ni interferimos sobre las competencias de otras administraciones en el proceso en el pasado, como se nos ha estado pidiendo reiteradamente, ni tampoco lo hacemos ahora o en el futuro". Evita aquí referirse explícitamente a la intervención pasada del Ministerio de Industria cuando estaba al frente Reyes Maroto y su equipo de entonces.

La Consejería asegura que ha "mantenido un trabajo constante de intercambio de información y análisis con quien se ha mostrado receptivo a hacerlo. Se ha mantenido colaboración con todas las partes para ayudar a resolver esta situación, con una permanente actitud de diálogo y nuestro único objetivo es lograr con la mayor inmediatez posible una solución que garantice la actividad industrial".

Los extrabajadores de Alu Ibérica cargan contra la Administración

El expresidente del comité de empresa de Alu Ibérica, José Manuel Gómez de la Uz, cargó ayer con dureza contra la Consejería de Industria, el Ministerio de Industria y el Ayuntamiento de Avilés, a los que acusó de querer ahora "adquirir protagonismo" cuando ya hay ofertas para quedarse con las instalaciones de la compañía, mientras "no han hecho absolutamente nada". A la vez, reclamó respeto a la administración concursal para que haga su trabajo sin injerencias. Gómez de la Uz planteó que Windar y Alueuropa lleguen a un acuerdo para que ambas puedan desarrollar sus proyectos industriales en los terrenos de Alu Ibérica, y también ofreció la experiencia de la antigua plantilla para su recolocación. El expresidente del comité de empresa aseguró que es una "profunda alegría que haya dos ofertas y se evite otra fase con decisiones muchas más abruptas", en referencia a la venta por lotes de los terrenos y las instalaciones. "Conocemos la propuesta de Windar porque la han presentado y la de Alueuropa, con un proyecto que no conocemos.

La de Windar es un proyecto nuevo y el otro más continuista. Pero nosotros tenemos que respetar las dos opciones, y desearle las mayores de la suerte al que logre quedarse con la planta". Las duras críticas al Ministerio, el Principado y el Ayuntamiento se producen a raíz de los dos últimos comunicados en los que las tres administraciones se posicionaron a favor del proyecto de Windar Renovables. "Si hemos llegado aquí es exclusivamente por la acción de los trabajadores. Aquí no ha habido ningún organismo ni nadie que nos haya ayudado a nada. Todo lo contrario. Cuando estábamos pendientes de lograr un concurso de acreedores, cuando el Gobierno del Principado nos decía y el Ministerio que lo mejor era ir a concurso, que iba a ser orientado y había inversores, no había nada".

Añadió que "no pienso tolerar que ningún actor, llámese Enrique Fernández (el Consejero), Mariví (Monteserín, alcaldesa en funciones), Barbón (el presidente del Principado), o como se llame quiera ahora adquirir protagonismo cuando nada han hecho, absolutamente nada. No se han enterado ni de las ofertas que hay. Es mentira que hayan tenido contactos con nadie", afirmó tajante. "Ahora improvisan reuniones. No entiendo cómo puede prestarse el Secretario General de Industria (Patxi Blanco) a tener reuniones improvisadas para una puñetera foto. No han hecho nada y no van a hacer nada, porque estamos en un concurso de acreedores". A partir de ahí, el exrepresentante de los 250 trabajadores despedidos exigió "respeto, y que dejen trabajar a la administración concursal. Lo que está sucediendo ahora mismo es un escándalo", remarcó De la Uz.