Los niños avilesinos aprenden a jugar sin la Play

Por todo objeto, un balón; y como único requisito, poner en "off" la Play o cualquier otro dispositivo tecnológico de juegos. Así de simple es la propuesta lúdica que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Avilés en colaboración con la asociación Abierto Asturias y que consiste en jugar "como antes" para pasarlo "como nunca". Son vivencias nuevas para los actuales niños de hasta 12 años pero que conocen bien sus padres y abuelos: juegos al aire libre, apenas sin reglamento, de los de acabar sudados, con merienda (o no) de por medio y que solían acabar con el mohín de los pequeños cuando llegaba la hora de marchar para casa.

La iniciativa de organizar talleres de juegos en cinco parques públicos avilesinos (Ferrera, La Carriona, Versalles, La Toba y La Luz) ha partido de la concejalía de Igualdad y Salud Saludable y va encaminada a conjugar la conciliación familiar (dos horas libres para los padres), el fomento de la actividad física al aire libre, el ocio activo y los hábitos de vida saludables. El coordinador de estas tardes de juegos de Abierto Asturias, Manuel Ángel Díaz, añade a todo lo anterior el beneficio en términos de socialización que tiene para los niños el hecho de pasarse un rato jugando con sus iguales.

La incertidumbre inicial de la acogida popular que tendrían estos talleres lúdicos que empezaron el 2 de junio y finalizarán el próximo día 30 quedó pronto despejada: éxito arrollador. "Cuando la meteorología es adversa la asistencia se resiente, pero en días que hizo buen tiempo hemos tenido que llegar a limitar en algunos parques la participación de niños a veinte por sesión porque desbordábamos", explica el portavoz de Abierto Asturias.

Los juegos que proponen los diez monitores (dos por parque) que tutelan las actividades son, entre otros, la zapatilla por detrás, el pañuelo, la queda, la maza o el escondite inglés. Juegos de los llamados "de antes", pero que no envejecen por más años que pasen. Y que tienen un denominador común: que han sido elegidos porque no requieren para llevarlos a cabo nada más que ganas de jugar; es decir, que los críos podrán seguir jugando a ellos cuando finalice la actividad municipal. "La mayoría de los niños está descubriendo estos juegos al proponerles jugarlos y a tenor de su respuesta parece que les gustan", comenta Manuel Ángel Díaz. No solo parece gustar a los niños: "Hemos recibido ofrecimientos para montar tardes de juegos como estas en algunas de las próximas fiestas que se harán en los barrios de Avilés". O sea, que la semilla lúdica parece que ha sido sembrada en terreno fértil.