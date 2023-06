"No aspiramos a estar siempre en la oposición, aunque el reto es muy grande"

Alejandro Méndez es el portavoz del PP de Corvera, que consiguió dos ediles en las elecciones. Esos resultados sitúan al partido como principal grupo de la oposición de un concejo con una mayoría absoluta del PSOE con 13 ediles.

–¿Cómo vio los resultados del 28M?

–Tuvimos un aumento de casi 40 por ciento de los votos, conseguimos el segundo concejal y dio rabia no conseguir el tercero, nos quedamos a 28 votos. Hubiera sido un exitazo conseguir el tercero, y no afectaría al de Vox sino al PSOE.

–¿Ese resultado fue en clave autonómica o nacional?

–En Corvera, no. El PSOE perdió unos sesenta votos, algo testimonial. El hecho de haber sido elecciones locales y no nacionales pudo beneficiar al PSOE que igual tenía bastiones como Corvera personificado en el Alcalde y eso les hizo a resistir en cuanto a votos. No será así en las elecciones de julio.

–A futuro, ¿el PP podría disputarle el gobierno al PSOE en Corvera?

–No aspiramos a estar siempre en la oposición, el objetivo es ir poco a poco aunque el reto es muy grande, el PSOE cuenta con una ventaja muy amplia y está ligado también a la figura de Iván Fernández, veremos a ver que pasa con el gobierno del PSOE en los próximos meses y años.

–¿Cómo será su oposición como fuerza mayoritaria?

–Tenemos muy claro que hay que seguir proponiendo cosas que sean buenas para Corvera y que figuran en nuestro programa. Trataremos de influir en el gobierno municipal a través de la mayoría de nuestras propuestas, que al menos se debatan en el Pleno y el gobierno diga "no", y no quede en agua de borrajas en un cajón. No solo plantearemos bajadas de impuestos sino también cajeros rurales móviles que son cosas que han gustado mucho en la campaña, buscaremos una respuesta por parte del gobierno. No solo estaremos fiscalizando sino que seremos propositivos.

–La aritmética es la que es.

–Somos conscientes de ello. No tenemos mucha capacidad de influir pero sí por lo menos, podemos incentivar esos debates. Si el PSOE es sensato, y lanzamos propuestas bien estructuradas, alguna propuesta saldrá adelante si es buena para Corvera. Otras cuestiones como más ideológicas como el tema de los impuestos, quizá no, sabemos que es complicado. Aunque seamos dos o tres propondremos esas iniciativas. Si el PSOE ve que son una idea coherente y buena para Corvera... Luego pueden darle la vuelta y aprovecharse de ellas. Hubo cosas que el PSOE hizo gobernando que eran ideas del PP, de cuando estábamos en el gobierno y quizá no lo supimos aprovechar.

–¿Presentarán candidato en la sesión de investidura?

–No, hay que ser respetuoso con los procedimientos. Hay una mayoría absolutísima e incontestable. El Pleno no es un espectáculo, no vamos a hacer perder el tiempo a la gente. Iván Fernández solo se lo puede quitar el mismo el bastón de mando si decide dar un paso a un lado. No se trata de autobombo, se trata de hacer cosas por la gente, no por mí mismo.