El administrador del fondo que compró las plantas de Alcoa se declara víctima de engaño

Nuevo capítulo en la investigación judicial que trata de dirimir responsabilidades penales de los responsables de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña cuyo último gestor fue Víctor Rubén Domenech y su socia Alexandra Camacho. Joachim Magin, el hombre que firmó la compraventa por el fondo suizo Parter Capital a Alcoa detalló ayer, en su declaración, por videoconferencia, en el marco de la instrucción sobre las plantas de Alu Ibérica que fue el máximo responsable de ese fondo, Rüdiger Terhorst, quien le engañó. El administrador de la sociedad que se hizo con las plantas de aluminio de Asturias y Galicia dejó entrever que Terhorst, que era socio director de Parter en el momento en el que cerraron el acuerdo con Alcoa, vio opciones en el negocio posterior que permitía dejar en manos de Domenech y Grupo Riesgo las plantas.

La gestión de Domenech está siendo fiscalizada por el Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, el que dirige la magistrada María Tardón. Domenech es el tercer dueño de la fábrica aluminera en poco más de dos años: en 2019 la multinacional Alcoa vendió a Parter Capital Group y en 2020 este fondo suizo que entonces dirigía Rüdiger Terhorst, la revendió a Domenech. Y lo hizo, según confesó meses atrás el propio Terhorst a la magistrada instructora del caso de saqueo de las plantas alumineras, sin haber investigado la solvencia de Domenech.

Magin puso de manifiesto que Domenech también engañó a sus posibles financiadores en el proceso, es decir, les aseguraron que el dinero de la compraventa de las plantas estaba disponible gracias al respaldo de otro fondo con capital en Austria, Aquila Shipping.

Sobre la operativa completa acerca del proceso para dejar la gestión de las fábricas en manos de Grupo Riesgo no dio más detalles que unas diferencias respecto a la declaración de Terhorst acerca de las supuestas entregas realizadas de Riesgo a Parter, pues los 13 millones de euros que iban a los directivos de Parter se quedaron en diez. De esa diferencia en los importes se enteró más tarde Magin, quien no perdió la oportunidad de llamar la atención sobre las capacidades de Domenech para moverse en el sector de la chatarra o las de Rüdiger Terhorst para completar la inversión sin compartir más detalles con sus socios. Aún así, aclaró que la entrega del dinero la realizó una tercera persona, que hasta ahora no había aparecido en el proceso, y fue sobre quien fijó parte de las culpas Magin al ser preguntado por quién había ejecutado las transferencias. En su declaración ante la juez Tardón el pasado febrero, Terhorst aseguró que Magin "era muy astuto" y que ideó el método de venta de las fábricas. Y que le engañó, lo que completa el ‘juego de pillos’ en que se ha convertido este proceso. Dijo Terhorst entonces, que no sabía qué pasó con los 13 millones de euros que estaban en las cuentas de las fábricas y luego dejaron de estarlo cuando asumieron el mando Domenech y los suyos (amparados bajo el nombre comercial de Grupo Riesgo).

La Xunta habilita un fondo de 1,5 millones para la reinserción de los despedidos de La Coruña