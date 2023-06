¿Saben aquel que diu?

El título de este artículo puede sonarles a chiste de catalanes, pero no busquen a ningún humorista parapetado tras unas gafas de sol y una barba poblada. No encontrarán por aquí al Eugenio de la Transición, contando sus entrelazados chistes, siempre con la misma cadencia. Porque la cosa que les cuento mucha gracia no les hizo a los concejales del Ayuntamiento avilesino cuando, metidos en el otoño de 1931, se encontraron con una comunicación del alcalde del gerundense municipio de Figueras redactada en catalán. Eso sí, pusieron cara de Eugenio.

Allí fue la sorpresa, la protesta, la indignación y la reacción unánime de los ediles avilesinos que se negaron a que tal documento se siguiera leyendo. ¡Qué se creía aquel alcalde! Resolvieron, también todos de acuerdo, que el oficio fuese devuelto a su procedencia para decidir lo que fuera menester cuando el remitente se expresara en español. Cuando quisiera hacerse entender. Así de contundentes eran ellos, en un momento en el que los acontecimientos viajaban a mayor velocidad que las letras del primer edil figuerense. La Segunda República acababa de llegar y el asunto de las patrias se agitaba por doquier, pero había comenzado mucho antes. En lugares como Cataluña, por supuesto a finales del siglo XIX, pero, en los convulsos años que mediaron entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la dictadura de Primo de Rivera, llegaron a toda España. También a Asturias y Avilés. La clásica hoguera que prendía siempre por Cataluña desde la pérdida de Ultramar, donde estaba su mejor mercado. Nunca se perdonó la actuación del gobierno español en la guerra de Cuba. No hubo tregua en los años siguientes. Y las aguas se agitaron mucho más con las consecuencias de la Gran Guerra, en cuyo final se aceleró la crisis de la Restauración española, igual que las demandas en favor de la autonomía política catalana. Esas acciones, entonces como ahora, provocaban siempre las mismas reacciones: el nacionalismo catalán despertaba al nacionalismo español y la cosa se puso al rojo. La siempre moderada Lliga Regionalista de Francesc Cambó fue superada por la Federació Democràtica Nacionalista (FDN) de Francesc Macià, nacida en 1918 del Partit Obrer Nacionalista, que hablaba ya, sin medias tintas, de independencia. Frente a ella aparecía la no menos nueva Liga Patriótica Española (LPE), nutrida de oficiales de la guarnición de Barcelona, policía, obreros disidentes y hasta algún carlista y Lerrouxista. Desfilaban, en paramilitar formación, lo mismo al compás de la Marcha Real, que de las canciones de la cupletista Mari Focela. Ya saben: "El relicario", "Mi chulillo" o "Belleza española". Se buscó un árbitro, un símbolo indiscutible, y se encontró en el Rey. Alfonso XIII no le hacía ascos a una interpretación de la patria en la que la monarquía representara la integridad de España. Desde entonces los homenajes a la Corona fueron también homenajes a España y la situación se polarizó en todo el país, donde reverdecían regionalismos que no querían quedarse al margen de los ya muy fuertes nacionalismos. Era una especie de antecedente del ‘café para todos’ que, medio siglo después, trajo la Transición. En Avilés mandaba el reformismo de José Manuel Pedregal, siempre a favor de los vientos, que decidió sumarse a la corriente regionalista. El 5 de enero de 1919 el Centro Instructivo Republicano Reformista de Avilés, quedaba sustituido por un Centro Democrático Regionalista, que ‘aggiornaba’ la institución a los nuevos tiempos: más región, más municipio "siempre dentro de la unidad de la Patria". Decían. Este mar se aquietó durante los años veinte, pacificados esos vientos en la dictadura de Primo de Rivera, que enjaezó las protestas y tiró de las bridas de unos y de otros para mantener la calma a su estilo. Pero, cuando llegó la Segunda República, las posturas del nacionalismo catalán fueron aún más radicales. El mismo 14 de abril de 1931 que se proclamaba la república española, Francesc Macià proclamó la "Republica Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica" y sólo renunció a ella el 17 abril de 1931, después de negociar en Cataluña con representantes del gobierno provisional, a cambio de la promesa del estatuto de autonomía, y del poder regional concentrado en la restaurada Generalitat. Estas cosas, junto a la cuestión de la disgregación lingüística, no dejaron de planear como problema nacional durante toda la Segunda República. Avilés era muy sensible a esos movimientos. Nada más llegar la República el Partido Democrático Regionalista se transformó en el Partido Republicano Regionalista. Los afines a Pedregal, que querían seguir siéndolo, además de demostrar que siempre habían sido más republicanos que nadie, y ya de paso, que también eran los más regionalistas, cuando el nacionalismo tanto acechaba. Eso sí, la patria chica había de convivir con la patria grande. Lo querían dejar claro, "como aspiración del Partido a la creación de una fuerte personalidad regional dentro de la intangible unidad de España". Aquello sonaba a conocido. Y había que repetirlo porque la hoguera catalana subía de grados. Nada más conocerse la declaración de Macià hubo en Avilés una reacción notable, semejante a otras reacciones que se dieron años después, hasta hace muy poco tiempo. Que les den donde más les duele; que nadie les compre nada: boicot a los productos catalanes. Fue así en toda España. Los comerciantes rompieron relaciones con Cataluña y los avilesinos secundaron la medida. Los agentes comerciales de Avilés, no obstante, sabiendo que su negocio también saldría perjudicado, pidieron confirmación escrita. Esperaron la reacción del colegio de Barcelona que, con la marcha atrás de Macià, se manifestó en contra de la proclama de un Estado catalán independiente. Esta fue la respuesta en forma de telegrama: "Barcelona para Avilés. Presidente Agentes Comerciales. Reunida Junta acuerda saludar Colegio hermano. Momentos de renovación hacia una nueva España a la que Cataluña desea aportar leal cooperación y efectiva concordia. Secretario Grau y Ros. Presidente Grant y Sala". El cable fue suficiente. El presidente del colegio avilesino, Miguel Fernández Olamendi, rogó a sus colegiados avilesinos que siguieran en la misma armonía que hasta entonces tenían con las casas catalanas ya que la declaración de independencia había quedado suspendida. Cosa que, como últimamente se sabe, es costumbre tan catalana como la sardana o los castellets. Eso sí, el presidente del colegio avilesino recordaba que los comerciantes de aquí deberían seguir manteniendo la propaganda de la unidad nacional como buenos españoles. Estas cosas ocurrían en abril, pero, como en toda España con el asunto nacional, de unos y de otros, se siguió con el arma al brazo. Y así volvemos al ayuntamiento de Avilés y a aquellos ediles tan cabreados cuando llegó el documento de Figueras. Como iba redactado en catalán, la cosa se tomó por provocación y, al menos en el ayuntamiento, no estaban dispuestos a dejar pasar ni media. Se devolvió el escrito a Figueras y, como eran días de preparación de la Navidad y aún faltaban años para que naciese Eugenio, los avilesinos optaban por divertirse con otros espectáculos de los que por entonces tenían a mano. Por ejemplo en el Teatro Circo Somines. Allí podrían ver la última película de Edie Polo, "Un rasgo generoso" o, sin salir del local, los combates de boxeo entre el ídolo local, La Pantera de Sabugo, y Panadero de Arnao, entre otros. Los más pudientes alternaban en Galé, donde, además de sus quesos de almendra y mazapanes imperiales patentados, ya se habían recibido turrones de Jijona, Alicante, Cádiz, yema, tortas, peladillas o mazapanes. Si eran muy llambiones, seguro que, por repetir, la suerte les obsequiaba con la "bicicleta con patinet", que se sorteaba entre los clientes más fieles: una papeleta cada peseta de gasto. Ni unos ni otros ni nadie sabía lo que "diu" aquel escrito, aunque cinco años después, volverían a la carga todas las causas nacionales, a bayoneta calada. Por cosas como ésa y por otras también. Por patrias, naciones e independencias, que siempre están detrás de lo peor. Y, sobre todo, porque nadie se entendía ya en el mismo idioma, fuese catalán, castellano o esperanto. Ya les decía yo que mucha gracia no tenía la cosa.