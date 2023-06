Las izquierdas reeditan su alianza para que Avilés sea "un referente de la nueva Europa"

El PSOE y Cambia Avilés (la confluencia local de Podemos e IU) culminaron ayer en el Pleno constituyente de la Corporación avilesina para el mandato 2023-27 las negociaciones desarrolladas después del 28M y que, según el guion previsto, han servido para nombrar alcaldesa a la socialista Mariví Monteserín y formar un gobierno de coalición de izquierdas, el único de ese espectro ideológico en los tres grandes municipios asturianos.

Será el tercer mandato consecutivo de Monteserín y la cuarta experiencia de gobiernos de coalición de las izquierdas avilesinas tras las materializadas primero con el PCE y después con IU en los mandatos 1979-1983 (Manuel Ponga de Alcalde), 2003-2007 (Santiago Rodríguez Vega de Alcalde) y 2007-2011 (Pilar Varela de Alcaldesa). Los promotores de la reedición de esos pactos pasados aludieron expresamente a esas experiencia en términos elogiosos por lo "positivos" que resultaron para el municipio.

El bipartito que realmente aglutina a tres partidos gobernará en régimen de mayoría absoluta con el apoyo de trece concejales (nueve del PSOE y cuatro de Cambia Avilés). Las líneas maestras de la acción del gobierno se concretan, según el discurso de toma de posesión de Mariví Monteserín, en la reindustrialización, el reto demográfico y el blindaje de las políticas sociales y de igualdad. La Alcaldesa prometió "trabajar para que Avilés sea la ciudad que queremos, por la que llevamos años trabajando y conseguir que esta ciudad asuma una posición de referencia en la nueva Europa que está empezando a construirse".

La oposición queda integrada para este mandato por doce concejales, nueve del PP y tres de Vox. Ambos partidos presentaron sus propias candidaturas a la alcaldía aún a sabiendas de que no tenían opciones de ser aprobadas por mayoría absoluta como es preceptivo: Esther Llamazares solo obtuvo los nueve votos del PP y Arancha Martínez Riola, los tres de Vox. Ambas candidatas justificaron su postulación a alcaldesas porque sus partidos tienen "vocación de gobierno".

En sus primeras palabras de este mandato, la mujer llamada a liderar la oposición, Esther Llamazares, opuso a los planes de futuro que anuncia el gobierno de izquierdas la "nula credibilidad" que le merecen tanto por "la acumulación de grandes proyectos parados" como por la "desconfianza" de la unión en coalición de dos fuerzas que "hasta hace unos días y durante varios mandatos han estado enfrentados". También Arancha Martínez Riola abrió fuego a las primeras de cambio: "Hoy no es un buen día para Avilés, comienzan cuatro años más de continuismo y estancamiento"

Nunca el metro que aproximadamente mide de anchura el pasillo que divide las dos bancadas del salón de Plenos del Ayuntamiento de Avilés fue una distancia tan aparentemente insalvable: a un lado se sientan los doce concejales de gobierno de izquierdas (con los cuatro ediles de Cambia más cerca del público); al otro, doce concejales de derechas (con los tres ediles de Vox sentados en el extremo de la mesa); y en medio, la Alcaldesa socialista que, lógicamente, votará con los primeros. Las antípodas ideológicas, frente a frente. Por aritmética de concejales y en base a las afinidades ideológicas, el resultado 13-12 va a darse mucho en las votaciones plenarias porque Avilés ha elegido una Corporación de "bloques", el del gobierno y el de la oposición.

La investidura de la socialista Mariví Monteserín como alcaldesa de Avilés con los votos de su partido y los de Cambia tuvo como testigos de excepción –entre una centena larga de asistentes– a los máximos dirigentes regionales de IU y Podemos, Ovidio Zapico y Rafael Palacios. Ambos quisieron refrendar con su presencia el respaldo orgánico al pacto alcanzado por las fuerzas avilesinas de izquierda y aprovecharon para mandar un mensaje a Adrián Barbón, que tiene por delante un proceso de negociaciones para garantizar su investidura como Presidente del Principado y la formación de un gobierno estable. Ovidio Zapico manifestó: «Este pacto alcanzado en Avilés demuestra que cuando hay diálogo sincero y ausencia de vetos, unas negociaciones pueden culminar en acuerdos».

El coordinador general de IU de Asturias abogó por «construir en vez de disgregar» y remarcó que su formación había sido leal en el sentido de que todos los acuerdos alcanzados en los últimos días para formar gobiernos progresistas en Asturias «se han respetado». Rafael Palacios tampoco pasó por alto la oportunidad de poner el pacto de izquierdas de Avilés como modelo a seguir en clave autonómica: «Podemos Asturias apoya y está muy contento del resultado de las negociaciones llevadas a cabo en Avilés para formar un gobierno progresista. Ya en su momento apoyamos la formación de la confluencia Cambia con IU y un día como hoy (por ayer), en el que asistimos a la formación de un gobierno de izquierdas, lo que muestra es que este es el camino por dónde deben ir las futuras formaciones de gobiernos en Asturias». Zapico y Palacios fueron de los que oyeron con indisimulado disgusto la intervención de la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, tildando de «ilusos» a los socios de gobierno del PSOE: Podemos e IU.

"Migas de concejalías"

La concejal ultraderechista advirtió a los ediles de la confluencia de que no se fíen «porque los socialistas no tienen palabra, como han demostrado durante décadas con promesas que nunca se cumplen y proyectos que nunca se concretan». También les afeó haberse conformado «con migas de concejalías ideológicas como Memoria Histórica y Promoción de la Llingua que dejarán de tener soporte legal el 23 de julio cuando Vox entre en el gobierno e la nación y todas esas leyes sean derogadas». El tono áspero de la intervención de la portavoz de Vox generó murmullos que obligaron a la edil a pedir respeto para poder concluir su discurso sin interrupciones. Pese a que Vox había dejado puesto el capote para la embestida, la portavoz de Cambia, Sara Retuerto, obvió la provocación y ciñó su primera intervención del mandato a hablar ilusionadamente del reto que el nuevo gobierno tiene por delante: «Tenemos por delante mucho trabajo: la creación de empleo industrial en nuestra ciudad y afrontar el reto demográfico. Y para ello, los vecinos y vecinas de Avilés han expresado en las urnas que se necesita diálogo. Y eso es la política también: diálogo, negociación y entendimiento por un bien común, mejorar la vida de la gente».

Sus palabras adquirieron un tono de especial gravedad cuando enfatizó una frase: «Lo de Alcoa no puede repetirse». En su turno de intervención la candidata del PP a la alcaldía de Avilés y ahora «número uno» de la lista popular al Congreso, Esther Llamazares, desgranó las «muchas lagunas» que a su juicio tiene el acuerdo de gobierno del PSOE y Cambia, entre otras que «no han hablado de sanidad, de listas de espera en discapacidad, de economía, de impuestos, del futuro de los suelos de baterías de coque...» Llamazares criticó al nuevo gobierno por plantear «futuribles» cuando su obligación es «ejecutar». Y no obstante todo lo anterior, dijo que su partido no descarta la posibilidad de «alcanzar acuerdos puntuales» con la coalición de gobierno.

El portavoz del PSOE, Manuel Campa, abrió su intervención, de alta carga ideológica, con una alusión a los primeros disparos del mandato que hace la oposición: «Hoy sin duda es un gran día para Avilés porque la derecha está disgustada: la democracia ha triunfado y parece que eso escuece». Y anticipó un escenario en el que «viviremos retrocesos en las conquistas sociales, en las políticas progresistas en el mercado de trabajo, en la igualdad entre los hombres y las mujeres y en muchas otras cuestiones. Aquellos que dicen querer gobernar sin ideología van a gobernar derogando y retrocediendo. Por lo tanto, seamos el ejemplo de un gobierno serio, estable, solvente y progresista porque muchos ojos estarán puestos sobre nosotros».

Mariví Monteserín adoptó un papel institucional en el discurso que pronunció para cerrar el Pleno constituyente y en cuyo transcurso trazó las líneas maestras de la acción de gobierno para el mandato: insistir desde la perspectiva de izquierdas en políticas que favorezcan el desarrollo empresarial y la llegada de nuevas actividades económicas («el reto tecnológico e industrial»), combatir la despoblación haciendo de Avilés una ciudad atractiva para vivir («el reto demográfico») y no dar ni un paso atrás en políticas de mujer, infancia, discapacidad, mayores e igualdad («el reto social»).

Manuel Campa (PSOE): «En este mandato veremos licitados los proyectos de la ronda Norte y las vías»

El portavoz del PSOE, Manuel Campa, enunció en su primer discurso del mandato logros pasados de gobiernos socialistas, enumeró proyectos en curso que «experimentarán avances» y adelantó los planes conjuntos de trabajo con el socio de coalición, Cambia. «En este último mandato hemos recogido los frutos de un trabajo bien planificado con un crecimiento exponencial de la presencia de centros de innovación en nuestro entorno. Pasamos de dos a ocho. Y queremos seguir creciendo porque aseguran la localización en la comarca de la industria actual, la mejora de sus procesos y, por lo tanto, la incorporación continua de valor añadido y la capacidad de nuestro territorio para atraer nuevas inversiones», manifestó el concejal. Con la mente puesta en el medio plazo, habló de «la buena marcha de los trabajos para poner a disposición los suelos de la antigua batería de coque». A eso, añadió la «próxima puesta en marcha de los mecanismos para dedicar a actividades empresariales los espacios existentes entre baterías y el Centro Niemeyer.

La ampliación del Parque Científico y Tecnológico Avilés, Isla de la Innovación. O, como estamos viendo estos días, la futura ocupación de los suelos de los antiguos suelos de Alcoa, con proyectos industriales que generan más empleo del que allí había». Pero, sin duda, la gran apuesta del PSOE de Avilés fue comprometer «avances sustanciales en el terreno de las grandes infraestructuras de comunicaciones». Según Campa, «en este mandato debemos ver licitada la obra de la ronda de acceso a la margen derecha del Puerto y la eliminación de la barrera ferroviaria, con la que conseguiremos una integración definitiva de la ría y el Niemeyer».

Esther Llamazares (PP): "Me sorprende la poca defensa de su ideología que ha hecho Cambia"

La única concesión a la galantería institucional que hizo ayer Esther Llamazares, la candidata del PP a la Alcaldía de Avilés, fue para dar la enhorabuena al equipo de gobierno y la Alcaldesa, Mariví Monteserín. Porque el resto de su discurso lo dedico a ganarse el primer sueldo como líder de la oposición: «Arrancamos este mandato con muchos asuntos pendientes, muchos retos por delante y un gobierno formado en el marco de unas negociaciones de las que el resto de miembros de la Corporación hemos tenido que enterarnos por la prensa».

Llamazares cargó contra los negociadores del «Pacto de la Fruta»: «Me sorprende la poca defensa ideológica que Cambia ha hecho de planteamientos de los que venía haciendo gala –en clara alusión a asuntos como la remunicipalización de servicios públicos–, la ausencia de líneas rojas cuando antes eran tan aficionados a ponerlas. Llegaron a acusar a los socialistas de ladrones y ahora pactan con ellos. Se han puesto sorprendentemente de acuerdo en dos semanas tras años de graves desencuentros... ¡ya podían haberse entendido antes!»

La portavoz popular dijo estar especialmente «preocupada» con uno de los acuerdos programáticos a los que han llegado el PSOE y Cambia: negar pago alguno extraordinario al socio privado de la empresa gestora del servicio de agua. «¿Cómo esperan respetar ese acuerdo, que no deja de ser un mero ejercicio de voluntarismo, cuando lo que existe es un acuerdo contractual con la empresa y, por tanto, exigible legalmente? Tendrán que explicarlo, como otras muchas cosas importantes de las que su acuerdo de gobierno no habla, como es el caso de sus intenciones fiscales», manifestó Llamazares.

Sara Retuerto (Cambia). «El empleo y que la xente moza no tenga que marchar es prioridad del gobierno»

«Lo de Alcoa no puede repetirse. Los terrenos excedentes de Alcoa y el parque industrial que se está acondicionando en los terrenos de las antiguas baterías de coque son la gran esperanza para la reindustrialización de Avilés. Y esa va a ser la prioridad de este gobierno: el empleo y que nuestra xente moza no tenga que marcharse». Esta fue uno de los compromisos que la portavoz de Cambia y futura primera Teniente de Alcalde, Sara Retuerto, verbalizó en el Pleno constituyente de la nueva Corporación de Avilés. La concejala se congratuló de haber podido formar «un gobierno estable y progresista que avance en derechos y que no deje a nadie atrás».

Porque, como recalcó, está en los objetivos de Cambia «hacer de Avilés una ciudad sostenible, con una industria con futuro, con calidad de vida y con unos barrios de primera, para impulsar el desarrollo económico, social y humano de nuestra ciudad». Retuerto aseguró que en su formación «afrontamos esta nueva etapa con ilusión y muchas ganas de trabajar desde, por y para Avilés. Tenemos la suficiente capacidad e inteligencia colectiva de afrontar este reto que no será sencillo pero no hay nada mas emocionante que poder trabajar por la ciudad que nos vio nacer.

Con Cambia Aviles en el gobierno, Avilés será la ciudad de acogida, solidaria y diversa que tanto nos caracteriza. Una ciudad con justicia social: porque eso es lo que nos define. Una ciudad que eduque en valores de igualdad, justicia y solidaridad. Un Avilés que cuide de su patrimonio cultural y deportivo, un Avilés que cuide de sus barrios, un Avilés que cuide de sus trabajadores y trabajadores: en definitiva un Avilés para todas». Y cerró su discurso proclamando uno de los lemas del movimiento feminista asturiano: «¡Compañera, dame tira!».

Arancha M. Riola (Vox): «Seremos baluartes de la familia, las empresas y el legado cultural avilesino»

Promesa de Vox en el estreno del mandato, según la manifestó su portavoz municipal, Arancha Martínez Riola: «El mayor desvelo para las tres mujeres que formamos parte de la candidatura de Vox Avilés serán la protección a la familia, a las empresas y a nuestro legado cultural y tradiciones; esos serán los estandartes sobre los que Vox trabajará en colaboración con las instituciones empresariales, culturales y de ámbitos variados para consolidar nuestro crecimiento y cumplir con el precepto que nos han encomendado los avilesinos».

Porque Vox se presentó en la nueva Corporación como el último bastión frente a las políticas de izquierda que impiden a Avilés explotar su potencial y la condenan a una supuesta parálisis: «Ahora Cambia Avilés se convierte en cómplice de los desmanes del PSOE a pesar de que, por ejemplo, los llevó a juicio por el pago de dos millones a la empresa del agua y sin embargo ahora parece no importarles lo más mínimo porque tendrán una silla en el consejo de administración, demostrando que lo que importa son las sillas, no las políticas, y tapando las vergüenzas del PSOE y el PP sobre este contrato lesivo para Avilés».

Hubo reproches de Vox por la «pérdida» del proyecto de la Ciudad Deportiva del Real Avilés, que se hará en Corvera y también críticas al «expolio, agonía y liquidación concursal de la que fuera una de las mayores fábricas de aluminio de España, un sector estratégico que ni el Gobierno central, ni el regional y mucho menos el PSOE de Avilés fueron capaces de defender con su silencio cómplice y actitud de sumisión ante las políticas medioambientales suicidas impuestas por tecnócratas globalistas de la Unión Europea que probablemente no sepan ni donde queda Avilés». Un anticipo solo, aseguró Martínez Riola, de lo que será un ejercicio de la oposición sin concesiones.

Pulseras, 25 «pins» de regalo y una vara de mando «olvidada» en un despacho

La anécdota del Pleno constituyente de la nueva Corporación municipal de Avilés recordó en cierto modo a la cómica escena de dos novios que se casan y en el momento de ponerse los anillos nadie sabe dónde esta la cajita con los aros. Pasó algo parecido con la vara de mando que se entrega a los alcaldes en el momento de su investidura como símbolo de su poder municipal. La vara, que tenía que ir a manos de Mariví Monteserín, no estaba donde debía; o sea, en el salón de Plenos. Y hubo que ir a buscarla, afortunadamente a tiro fijo porque una de las personas de confianza de Monteserín sabía donde había quedado: olvidada por despiste en el despacho de secretaría. Rauda y veloz, esa persona trajo la vara de mando y la ceremonia pudo completarse con normalidad.

Lo que estaba en su sitio eran los 25 escudos de Avilés, uno por concejal, en formato de «pin» de solapa con los que fueron obsequiados los nuevos ediles. La alcaldesa Mariví Monteserín –con cinco mandatos a su espalda, tres de ellos como Alcaldesa– bromeó con su creciente colección de «pins». Algunos ediles prendieron la insignia en la camiseta que vestían a falta de solapa donde ponerlo y otros, como Agustín Medina (Cambia), lo guardaron en el bolsillo. Otra anécdota del día la protagonizó la edil de Cambia Ana Solís en el momento de jurar o prometer el cargo ante un ejemplar de la Constitución; fue la única que no usó la fórmula simple del «juro» o «prometo» pues optó por decir «prometo por imperativo legal y bajo mi convicción republicana y antifascista».

En plena polémica por unas palabras del Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien dijo en un acto público que Bildu ha hecho más por España con su apoyo a medidas sociales del Gobierno «que todos los patrioteros de pulsera», fue llamativo ver la proliferación de pulseras en las muñecas de muchos ediles: las tres de Vox llevaban pulsera de tela con los colores de la bandera de España, lo mismo que las populares Ceila Fernández y Esther Llamazares, ésta en un formato que la combina con la de Asturias; Cristina Fernández, del PP, optó por una de Avilés, al igual que la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, que lucía la blanquiazul al lado de la rojigualda.

Los ediles de Cambia Agustín Medina y David García portaban pulseras con los colores de la bandera LGTBI y la líder de esa formación, Sara Retuerto, una de bisutería de una conocida marca de accesorios. De todo esto fueron testigos ex alcaldes de Avilés (Santiago Rodríguez Vega, Pilar Varela), el presidente de la Cámara, Daniel González; el de la Ucayc, José Manuel García, «Roxín»; y un amplio elenco de representantes de la sociedad civil avilesina, ex concejales, militantes de los partidos y familiares de los ediles electos.