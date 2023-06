Jimi Pérez Lorente, nuevo alcalde de Soto del Barco: "Queremos recuperar población y mejorar la calidad de vida de nuestro concejo"

Relevo histórico y celebrado con vítores en el Ayuntamiento de Soto del Barco. Jimi Pérez Lorente, exagente de la Policía Local sustituye al frente del Consistorio a Jaime Menéndez Corrales, trás más de 30 años en el cargo. Lorente quiso agradecer la labor de su antecesor y habló de una política de continuidad: "Quiero dar las gracias especialmente a Jaime, que desde hace años lleva trabajando junto a distintos equipos de gobierno para construir, modernizar y hacer de Soto del Barco un concejo que ya es referencia en calidad de vida para sus habitantes. La prueba de esto es que en este largo tiempo de dedicación, ha ido recibiendo cada vez más apoyo y reconocimiento por parte de la población".

"Estoy seguro", continuó el nuevo regidor, de que se hubiera mantenido, pero respeto y en cierto modo comparto su decisión de permitir que nuevas personas podamos seguir impulsando y mejorando estas condiciones de vida en nuestro concejo, a la vez que él se merece personalmente tanto como el que más disfrutar de esta calidad de vida de la que gozamos aquí en Soto del Barco".

Entre los objetivos prioritarios de este nuevo gobierno, Lorente destacó que darán prioridad al asentamiento de más población como verdadero motor de progreso, que combinado con la recuperación de sectores como la agricultura, la pesca, la ganadería o el sector industrial, les lleve a situar al municipio en una posición más ventajosa para seguir mejorando la calidad de vida. "Esta objetivo de recuperación de población está claramente ligado a una buena convivencia", remarcó.

El pleno se desarrolló en un ambiente muy emotivo con un lleno al completo y que causó una gran expectación entre los vecinos del concejo, en general, muy contentos con la decisión. Algo a lo que también quiso aludir el nuevo alcalde: "Aunque la fórmula de elección recae ahora sobre los concejales, es claramente un mandato directo de vuestra decisión en las elecciones pasadas, por tanto, gracias". Como novedad hay que añadir que entra al Consistorio la presencia en el pleno de la Agrupación de Electores San Juan de la Arena Sí.

El veterano exalcade Jaime Menéndez Corrales mostró sentimientos encontrados durante el pleno de investidura: "Es una situación muy feliz pero también un poco especial para mí, porque son once legislaturas las que dejo atrás, pero estoy muy contento de ver al equipo nuevo coger la riendas y seguir adelante. Ahora lo que quiero es descansar pero seguiré disponible para ellos 100%, cuando me necesiten. Hay peticiones que llevan tiempo sobre la mesa como son la puesta en marcha del colegio de 0 a 3, que es un tema que arrastramos desde varias legislaturas, aunque no depende del todo de nosotros, también un proyecto de campo de fútbol de hierba de Soto del Barco y después planes más grandes como sería la culminación de una parte importante del plan de Saneamiento y el asunto del puerto de San Juan de la Arena. Estas serían, a grandes rasgos las bases para la modernización del concejo.", agregó

Hay que recordar, continuaó diciendo, "que nosotros somos institución independientemente del color del partido que gobierne, y el Gobierno Principal es el gobierno de todos los asturianos."

Corrales hace un balance muy positivo de su paso por el Ayuntamiento, aunque admite que ha habido luces y sombras, como en todos los mandatos. "Humildemente digo que tras cinco mayorías absolutas con un partido y después la continuidad con otro candidato independiente, siempre con mayoría absoluta, eso algo debe querer decir".

Una vez finalizado el pleno de investidura, se celebró una espicha en un centro social cercano al Consistorio. Fue un día para celebrar en Soto del Barco.