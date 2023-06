Medicina para el alma

La salud física y mental van de la mano en la última iniciativa de Alcer Asturias, la asociación de lucha contra las enfermedades renales, que ha puesto en marcha una campaña de animación para pacientes de diálisis. Ángela Martínez, supervisora de hemodiálisis del Hospital San Agustín, resume así la experiencia: "Es igual de terapéutico poner un antibiótico que escuchar música".

Cuatro horas y tres días a la semana son los que pasan los pacientes crónicos en la sala de hemodiálisis del centro hospitalario. El tiempo se hace eterno en esa habitación a la espera, los que pueden, de un posible trasplante, y los que no, reposan estoicos en la cama como parte de su rutina diaria.

Ahora, este difícil trance se hace mucho más ameno gracias a la campaña "Hemoterapia" de Alcer Asturias, que ameniza la estancia a los pacientes con distintas actividades realizadas por voluntarios: musicoterapia, bailoterapia, magos, bingo, cuentacuentos… a ellos todo les sabe a poco e incluso, piden más.

"Lo reciben muy felices, tienen menos episodios de dolor, mejoran a nivel anímico, socializan más…", explica Ángela Martínez García, supervisora de hemodiálisis del Hospital San Agustín de Avilés, que se muestra entusiasmada la reacción de los pacientes ante esta iniciativa. "Es una terapia del alma, son como sus psicólogos. Las actividades mejor recibidas suelen ser la bailo terapia y la musicoterapia, se animan mucho y dentro de sus posibilidades, hacen un poco de ejercicio".

Se trata de una propuesta nueva pero muy exitosa, que ya realizan a escala autonómica en todo el Sespa los 14 centros de diálisis desde hace unos meses. De hecho, se ha una realizado una encuesta para valorar el seguimiento de la actividad y el resultado ha hablado por sí mismo, los pacientes quieren más. "Esa hora que están allí se hace todo más llevadero. Te olvidas de que estás conectada a una máquina, tenían que venir todos los días", comenta Marta Elena Álvarez Díaz, paciente de hemodiálisis. "A mí me tocó el día del mago y un acordeonista, estamos todos encantados", añade.

Por su parte, María Purificación Linares Díaz, otra paciente, apunta: "Me sabe a poco, me lo paso bomba. Yo llevo cuatro años en diálisis y esto me da la vida. Las enfermeras también se implican y son formidables, alguna valdría para cantante también".

Una parte fundamental de este proyecto son los voluntarios. Es el caso de Arancha, cantante aficionada, que actúa en cenas y otros eventos, pero no vive de la música: "Te implicas del todo, pero ellos también, el que parece que no te está escuchando se pone a cantar contigo. Tenía que ser algo normalizado. La música es una medicina para ellos, tengo incluso algún señor que me pide canciones", señala.

La joven artista se emociona cuando relata a la periodista: "Hay señoras que me han llegado a decir que les he devuelto 30 años. Te vas a casa feliz pero con un sabor un poco amargo. Esto tiene que hacerse más".

Por su parte, Daniel Alfonso Fernández, acordeonista y cantante del Grupo Límite, afirma que se trata de una "muy buena experiencia". "Hubo un paciente que me dijo que la faltaba la botella de vino y el jamón", cuenta animado. Afirma que los primeros días fueron impactantes, pero que con el tiempo todos se convirtieron en una gran familia. El personal también se anima y se crea un ambiente festivo y cargado de positividad donde más falta hace.