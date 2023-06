El PSOE alerta de "oscurantismo" en el pacto entre PP y Vox en Castrillón

El inicio de mandato no parece que vaya a ser tranquilo en Castrillón. El Partido Socialista (PSOE) no ocultó ayer su malestar al enterarse por los medios de comunicación de que Vox entra en el gobierno del PP con una fórmula distinta a la utilizada tradicionalmente. No tendrá concejalías, pero sí voz y voto en la Junta de Gobierno Local con la incorporación de uno de sus ediles, según matizó ayer el PP. En principio sería su portavoz, Rafael González. Los socialistas denunciaron el "oscurantismo" con el que actúan los socios de gobierno y alerto de la posible falta de transparencia que se vivirá durante los próximos cuatro años en el ayuntamiento castrillonense.

Las fuentes consultadas explicaron que PP y Vox llegaron al acuerdo justo antes de que se iniciara el Pleno constituyente de la nueva Corporación. Se sabía que ambos partidos votarían juntos para que Eloy Alonso, cabeza de lista de los populares, fuera el nuevo alcalde de Castrillón por mayoría absoluta al sumar los nueve ediles del PP y los dos de Vox. Pero dejarían para la próxima semana el resto de la negociación. Sin embargo, los acontecimientos se precipitaron y ayer ya se acordó la fórmula del pacto. Tan precipitado fue, que tuvieron que entrar al salón de Plenos a buscar a Eloy Alonso para explicarle los últimos pormenores, siempre según las mismas fuentes. Ninguno de los dos partidos dijo ni palabra en la sesión de investidura. Simplemente se ciñeron a los discursos que habían preparado inicialmente, antes de ponerse a negociar ni de que todos los integrantes de los propios grupos municipales supieran exactamente lo que se estaba pactando, según las mismas fuentes. Las críticas David García, secretario general del PSOE en Castrillón, aseguró ayer que "no comienza con buen pie el Partido Popular esta legislatura. Lejos del proceder de los partidos que conformaron el anterior gobierno de izquierda, que informaron y publicaron los pormenores del mismo, la derecha y la extrema derecha –en alusión a la formación liderada por Santiago Abascal– han tratado con oscurantismo el suyo". García cargó contra "la falta de información a la ciudadanía, hurtando una explicación en el propio pleno de conformación de la nueva Corporación, esperando a su finalización para darlo a conocer. Nos parece un hecho gravísimo y que muestra cuál va a ser su transparencia en la legislatura. Nos parece preocupante que el PP se deje caer en brazos de la extrema derecha de una manera tan opaca y no es la mejor manera de iniciar un mandato", remarcó. El dirigente socialista reiteró el discurso del cabeza de lista socialista, Iván López, en el Pleno, tendiendo la mano en los acuerdos que favorezcan a la ciudadanía de Castrillón, que vayan en línea con su programa electoral y advirtiendo de que desde sus filas no "consentirán" recortes en los servicios públicos ni en los derechos de igualdad para la mujer. Una semana para pergeñar la organización del Ejecutivo local La semana que comienza va a ser intensa para el nuevo gobierno de PP y Vox en Castrillón. La prioridad, según han coincidido en destacar tanto el alcalde, Eloy Alonso, como el portavoz de Vox, Rafael González, es conocer la situación real del Ayuntamiento y analizar el plan de reorganización interna, descartando la desaparición de los patronatos de Cultura y Deporte. A partir de este principio, llega la hora de diseñar la organización del gobierno y las responsabilidades al frente de las distintas concejalías. El nuevo regidor no quiere adelantar acontecimientos, aunque sí anunció que se reducirá el numero de concejalías, que con el anterior gobierno tripartito eran 13, pero sin concretar cuántas serán ni, por tanto, cuáles serán las que desaparecerán. Los nueve concejales que tiene el Gobierno son tantos como concejalías podría haber, pero la decisión final dependerá de cómo Alonso consiga cuadrar las responsabilidades de las concejalías con el reparto de tareas de la plantilla municipal.