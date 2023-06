El futuro de la nutrición pasa por nuevas proteínas: de insectos a leches vegetales

Cada vez introducimos productos más novedosos en nuestra lista de la compra. El mundo cambia y nosotros con él, por tanto nuestro sustento, nuestra forma de alimentarnos no se queda atrás.

Por dónde pasa el futuro de la alimentación, cómo afectará la innovación en la mejora de la salud o qué oportunidades se abren para las empresas asturianas fueron algunas de las cuestiones a las que trataron de responder este martes en la jornada celebrada en Avilés sobre salud y alimentación sostenible.

El evento, organizado por Conecta Industria reunió a expertos de diferentes ámbitos vinculados con la alimentación, entre ellos Fidel Delgado, CEO de Neoalgae; Juan Díaz, gerente de Asincar; Jordi Feliu, socio de Arofruit; Daniel García, CEO de Conservas Laurel; Ramón Álvarez, gerente de la Nueva Rula de Avilés.

Uno de los debates principales fue la sustitución de las clásicas proteínas de carne y pescado por otras nuevas: "La gente necesitará más proteínas y no todo serán proteínas cárnicas, si no que se van a tener que complementar. Dentro de cinco años o dentro de diez no habrá carne para todos, por lo cual vamos a tener que ir haciendo proteínas de otras fuentes y combinarlas con las ya conocidas", afirmó Daniel García, CEO de Conservas Laurel. "Hay cinco insectos y dos harinas de insectos aprobados, que llegarán al mercado en forma de batidos proteicos en muy poco tiempo", abundó.

Por su parte, Ramón Álvarez, gerente de Nueva Rula de Avilés, agregó al respecto: "Hay productos que vendrán que ya conocemos como la soja o leches de origen vegetal, pero considero que va a ser muy complicado eliminar la carne de vacuno y de porcino de nuestras dietas".

Juan Díaz, gerente de Asincar, habló de un cambio de modelo de consumidor: "Hay un sector de la población joven que no quiere comer nada que tenga ojos, eso es una realidad". Y agregó que es necesario hablar de "sostenibilidad en global, hay que cuidar que estos productos nuevos no sean solo para una élite, si no al alcance de todos. Es importante que la gente aprenda a cocinar, a limpiar pescado, que se familiarice con la actividad industrial".

En cuanto a nuevos retos que afrontar casi todos los ponentes coincidieron en atender a las necesidades de los clientes, contribuir a luchar contra el cambio climático, fidelizar al cliente y crecer poco a poco y tratar de ser rentables en sectores que no siempre son fáciles de sacar adelante.

Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado de Asturias cerró la charla con una indicación sobre el reto que tiene Asturias por delante es "diversificar su economía e incluir innovaciones allí donde pueda". Y terminó destacando que "en Asturias tenemos la suerte de combinar lo mejor de la tradición con lo mejor de la innovación, tenemos que aprovecharlo".