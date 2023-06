"Hay bofetadas por contratar titulados en Telecomunicaciones y especialistas en 5G"

Rafael González Ayestarán es doctor ingeniero en telecomunicaciones, profesor titular de la Universidad de Oviedo y director de la cátedra THIN5G, que investiga las posibilidades de la conectividad entre máquinas (el "Internet de las Cosas") que trae la tecnología 5G. Hoy será el protagonista de "Los martes de la innovación", a las 19.00 en el Espacio Maqua, en el marco del ciclo "De gira con la ciencia", organizado por el Parque Científico y Tecnológico Avilés Isla de la Innovación y la Unidad de Cultura Científica y de Innovación de la Universidad de Oviedo. Su conferencia se titula "La tecnología 5G y sus aplicaciones en nuestra sociedad".

–¿Qué es la tecnología 5G?

–Se tiene la concepción de que es la evolución de la 4G, que era mejor que la 3G... Pero no es así. Por una vez ha sucedido que no es solo una evolución, sino que se ha diseñado para incorporar requisitos de la industria, que son mucho más sofisticados de lo que la sociedad necesita para, por ejemplo, ver la televisión en el teléfono móvil.

–¿Qué beneficios supone para la industria?

–Supone el paso real a la tecnología inalámbrica de calidad, sin tiempo de retardo, permitiendo conectar miles de dispositivos y controlarlos al mismo tiempo, no se cae la red...

–Avilés es territorio industrial. ¿Puede poner un ejemplo práctico de la aplicación de la tecnología 5G en una multinacional, con varias plantas en distintos países del mundo?

–No se trata solo de que pueda tener conectadas todas esas plantas, que puede. Pero aún es más sencillo. Imaginemos que en una planta de producción hay que reprogramar todas las máquinas porque se va a cambiar el producto que se fabrica. Ahora habría que hacerlo máquina a máquina y confiar en que todo funciones de manera sincronizada cuando acabe. La tecnología 5G permite que todas estén sincronizadas y que apretando un botón, todas se reprogramen a la vez. Ya solo eliminar kilómetros de cable será un gran ahorro, y tecnologías inalámbricas como el wifi no da garantía de que no se produzcan cortes en las conexiones. Contar con una tecnología segura, que no sufre cortes y que es fiable y segura, es una enorme ventaja competitiva.

–¿Se suma a la inteligencia artificial (IA)?

–El 5G es destinatario de la inteligencia artificial, porque ésta requiere una cantidad de datos muy masiva y la red convencional cableada no da la suficiente garantía, da problemas. La tecnología 5G es como, si permite el símil, tener una tubería más grande, más robusta, más fiable y más rápida. Es una tecnología habilitante para que funcione en el mundo real.

–Eso en la industria, ¿y en los servicios públicos?

–Abre enormes posibilidades que permiten repensar cómo se organizan, por ejemplo. Imaginemos una emergencia en un lugar remoto, de difícil acceso, donde no llega el cable. La tecnología 5G permitiría establecer un punto de comunicación de todos los servicios que tengan que operar y que sea fiable y robusto.

–Es la tecnología que permitirá llevar las nuevas comunicaciones a la zona rural y acabar con la brecha digital.

–Por supuesto, porque se puede desplegar la banda ancha donde no llegue la fibra óptica. El futuro es que esta tecnología puntera pueda servir en todos los ámbitos y por supuesto al mundo rural, a la agroganadería mediante el uso de sensores. Son muchas las alternativas.

–Asturias es territorio industrial y rural. ¿Es amplio el despliegue de la 5G?

–Tenemos un buen despliegue para el usuario de a pie, pero a nivel industrial aún es incipiente, aunque estamos muy bien situados a nivel de investigación. El siguiente paso es trasladar esos avances a la industria.

–¿Existe una fuerte demanda por parte de las empresas?

–La Cátedra tiene poco más de un año de vida, pero ya tenemos sensación de impacto, porque hay compañías que ya están trabajando en la manera de implementar la tecnología 5G en sus procesos, y son muchas las que ya la incluyen en su hoja de ruta. Y hemos tenido un número de becarios que encuentran trabajo rápidamente.

–Hay carencia de profesionales altamente cualificados y mucha demanda.

–Somos ingenieros de telecomunicaciones y hay bofetadas por contratar titulados. Nada más acabar la carrera empiezan a trabajar, y los que tienen una formación más específica, como es en este caso, todavía tardan menos tiempo en encontrar un buen empleo y bien remunerados, porque hay pocas personas tituladas. Según el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, en nuestro sector no hay paro, y los que se inscriben en las oficinas de desempleo es porque están cambiando de empresa.

–Es una carrera técnica muy difícil.

–Es una ingeniería, pero además es muy vocacional, porque la velocidad a la que avanza la tecnología es vertiginosa y hay que formarse continuamente. De ahí que sea fundamental la capacidad de adaptación sobre una base formativa muy sólida.