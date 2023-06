Así ha sido la vuelta de la ex alcaldesa de Castrillón a su trabajo ajeno a la política

"La mina es negra y muy dura. No ha cambiado nada", manifestó Gerardo Iglesias en 1989 al término de su primera jornada de trabajo como picador del pozo "Polio" tras 12 años de excedencia laboral en los que desempeñó los cargos de secretario general de Partido Comunista de España (PCE) y coordinador estatal de Izquierda Unida (IU). Yasmina Triguero, hasta el sábado alcaldesa de Castrillón, experimentó ayer las mismas sensaciones que el fundador de la coalición en la que milita: volver a su antiguo trabajo, dejar los cargos orgánicos y recuperar una parte de su vida que había aparcado para convertirse en servidora pública.

A diferencia de la bajada a las entrañas a la tierra de Iglesias, el retorno de Triguero a su antiguo curro ha sido especialmente luminoso: el despacho la cuarta planta del edificio de servicios múltiples del Principado que comparte con otra trabajadora es acristalado y tiene vistas al Niemeyer. No es que el despacho de la alcaldía de Castrillón sea una cueva, pero en términos de luz y vistas no hay color. "Ha sido emocionante reencontrarme con mis compañeros, con mi antiguo despacho y hasta con la mesa de trabajo donde, por cierto, todo está como lo dejé: hasta sigue ahí una foto con mis hijas que hicimos en un viaje a Burkina Faso", explica la ciudadana Triguero, ya desposeída del tratamiento de "señoría" implícito a su ex condición de Alcaldesa.

La vuelta de Triguero a sus quehaceres laborales ordinarios, que compaginará con su condición de concejala en la oposición, se produce nueve años después de solicitar excedencia forzosa a raíz de su nombramiento como alcaldesa de Castrillón en sustitución de Ángela Vallina, que dio el salto en 2014 al Europarlamento. Estos nueve años como Regidora la convierten en la persona que más tiempo ha ocupado de forma ininterrumpida la alcaldía del séptimo mayor concejo asturiano, récord que lleva muy a gala pero que no ha podido alargar, y bien que lo siente: "Vuelvo a mi antiguo trabajo muy ilusionada y aliviada en el plano personal porque he trabajado muy al límite, muchas horas y con plena entrega y responsabilidad; y eso agota y desgasta. Otra cosa es que en lo político tengo un ‘come-come’ por quizás no haber dado lo suficiente, por no haber estado a la altura, por haber defraudado las expectativas de los compañeros de IU y la trayectoria pasada de los que estuvieron antes que nosotros".

El trabajo al que vuelve Yasmina Triguero, poseedora de formación universitaria en Magisterio y Pedagogía, consiste en diseñar, organizar, planificar, evaluar y hacer seguimiento de los grandes programas de servicios sociales en la comarca de Avilés. Su "empresa" en la Seguridad Social. En el pasado participó, a modo de ejemplo, en los planes para la eliminación del chabolismo, en planes de atención a la infancia, en el desarrollo previo de lo que acabó siendo el Salario Social Básico... A esos quehaceres vuelve la ex alcaldesa de Castrillón, con la ejemplaridad y naturalidad de quien concibe la política como una etapa pasajera, no como un modus vivendi.

Preguntada por la razón de no haberse tomado ni unos días de descanso para "cambiar el chip", responde que prefiere no parar "para pensar lo menos posible en la vuelta a otra actividad diametralmente opuesta al trabajo en la alcaldía". El primer día tras su excedencia, asegura, fue "intenso": "En nueve años, y con todo lo que ha pasado en el mundo, han cambiado muchas cosas: legislación, procedimientos... Estoy un poco abrumada por lo que se me viene encima, pero lo iré digiriendo poco a poco". Respecto a la opción –otra novedad reciente en el ámbito del sector de la Administración Pública– de acogerse a la fórmula del teletrabajo, dice que no se lo ha planteado "y eso que en el Ayuntamiento de Castrillón ha sido uno de los temas que nos ocupó a raíz de la pandemia".

Triguero dedicó el domingo pasado, además de casar a un compañero de trabajo, a sacar sus cosas de la alcaldía. La purga deparó veinte cuadernos de apuntes que condensan nueve años de mando municipal, una docena de cajas llenas de documentos y un sinfín de recuerdos entrañables de entre los que selecciona dos especialmente emotivos: una caja de madera que le regalaron dos mujeres a las que casó en La Peñona y varios retratos suyos elaborados por niños del concejo que la pintaron con grandes pendientes y mucho carmín en los labios, el mismo que esta mujer perfeccionista limpia inconscientemente del borde de la taza de café que se toma mientras habla con el periodista y le asegura que la etapa de Alcaldesa fue "apasionante" mientras duró pero que está "cerrada para siempre".