El gobierno de izquierdas de Avilés tendrá doce concejalías: así están las quinielas para cubrirlas

El organigrama del gobierno de coalición de izquierdas de Avilés (PSOE-Cambia) que este mediodía dará a conocer la alcaldesa, Mariví Monteserín, se caracterizará, según han adelantado algunos de sus componentes, por una "estructura continuista", por la plena ocupación en tareas de gestión de áreas de los doce concejales (ocho del PSOE y cuatro de Cambia) integrados en el equipo que liderará Monteserín y por apoyarse en cuatro áreas de gran calado y con varias ramificaciones que actuarán como locomotoras de la acción conjunta del gobierno bipartito: promoción económica y empresarial, cultura, servicios sociales y diseño urbano (en la que se incluye el plan de movilidad).

"Lo que funciona es mejor no tocarlo, por lo que la estructura orgánica del gobierno, al menos en este momento de su puesta en marcha, no será modificada de modo sustancial más allá del necesario troceamiento de las macroconcejalías del pasado mandato para generar tres nuevas y repartir competencias de gestión con Cambia"", manifestó una fuente interna del PSOE dando a entender que habrá más comensales sentados a la mesa, pero que no se cambia la vajilla.

El reparto de las doce concejalías que habrá en este mandato (habían sido nueve en el pasado) entre los concejales de la coalición de gobierno ya está decidido, pero a expensas de que Monteserín firme esta mañana el decreto de Alcaldía que confiere por vía de delegación los poderes de gestión en cada área. El socio del bipartito que más tardó en resolver su sudoku fue Cambia, donde han llegado a admitir que les "costó" buscar encaje a la asignación de diez áreas de competencia entre sus cuatro ediles.

Se da por sentado o muy probable que la portavoz de Cambia y primera teniente de Alcalde, Sara Retuerto llevará, cuando menos, el área de Festejos y Consumo; Agustín Medina el peso de los servicios sociales y Cooperación Internacional; David García tendrá responsabilidades en Deportes –entre otras posibles– y Ana Solís será la encargada de los temas de Memoria Histórica y Llingua Asturiana. Aún así quedan incógnitas que no se despejarán hasta hoy mismo, como sobre quiénes recaerán las competencias en materia de vivienda y disciplina urbanística y patrimonio.

En las filas del PSOE sería una sorpresa que no siguiesen en sus funciones Manuel Campa (Promoción Económica y Empresarial), Yolanda Alonso (Cultura), Juan Carlos Guerrero (Formación y Empleo) y Pelayo García (Diseño Urbano) porque en todos los casos han puesto en marcha estrategias y proyectos llamados a extenderse más allá de un mandato. También es una fija en la quiniela Raquel Ruiz, en su caso para el área de Hacienda. Por afinidad de su perfil profesional con las funciones propias del cargo, se sitúa a Noé Vega como concejal de Recursos Humanos. Menos claro es el pronóstico para la "novata" Ana Guerra y la "repetidora" Lucía Fernández Ron, que el pasado mandato llevó competencias en temas de igualdad, ciudad saludable y consumo.