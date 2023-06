Huerga (PSOE): "En las negociaciones con Cambia hablamos de todo, hasta de lo que pudiera separarnos en el futuro"

Luis Ramón Fernández Huerga fue concejal del PSOE en Avilés durante cuatro mandatos antes de centrarse en la dirección interna del partido –lleva once años como secretario general– y dar el salto a la política regional como diputado. Ha sido, por veteranía y rango, uno de los pesos pesados de la negociación del "Pacto de la Fruta" que ha hecho posible la formación de un gobierno de coalición PSOE-Cambia en Avilés.

–¿En qué momento asumió su partido que la negociación de un pacto de gobierno era inevitable?

–Antes incluso de las elecciones porque la composición de una Corporación de cuatro partidos en dos bloques diferenciados era muy previsible y dar estabilidad al gobierno en ese escenario pasaba por sentarse a hablar con Cambia.

–¿Qué planteamiento previo a la negociación hizo el PSOE?

–Como fuerza mayoritaria nuestra voluntad era llevar a cabo nuestro programa. Luego vimos que las diferencias eran realmente pocas y, más allá de que sabíamos que había que hacer cesiones, avanzamos con mucha sintonía incluso en asuntos que no necesariamente están en el acuerdo y podrían surgir durante el mandato. Le dedicamos muchas horas, pero creo que han sido provechosas porque se habló de todo, de lo que nos une y de lo que nos separa, y eso ahorrará quebraderos de cabeza en el futuro.

–¿Contemplaron otras alternativas?

–No.

–¿Había plan B?

–Habríamos presentado a Mariví con idea de gobernar en solitario, pero eso habría sido negativo para el municipio.

–¿Cómo se pasa página de un día para otro a dos mandatos de desencuentros con Cambia, algunos muy sonados?

–Mirando hacia adelante para ganar en fortaleza y estabilidad y por sentido de la responsabilidad, porque el pacto es lo beneficioso para Avilés, es lo que han querido los votantes y también sirve de dique al avance ultra en el país y de ejemplo democrático del poder que tiene el diálogo para unir en un momento en que la política española está muy polarizada.

–¿Hasta que punto han sido importantes las personas –y no solo los programas– que se sentaron en la mesa de negociación?

–Siempre influye quién negocia, por supuesto, aunque no es determinante. Ayuda que sean personas con talante dialogante y conciliador. Yo mismo y Juanjo Fernández habíamos compartido en el pasado la vivencia de otro pacto de gobierno entre el PSOE e IU y esa experiencia siempre es valiosa, por ejemplo para saber dónde están los márgenes de la negociación.

–¿Dónde afloraron los escollos de la negociación y cómo se sortearon?

–No hubo escollos, podríamos hablar de diferencias, pero ninguna insalvable como ha quedado demostrado.

–Esta pregunta casi la dejó formulada la portavoz del PP, Esther Llamazares, en el Pleno constituyente: ¿qué credibilidad tiene un acuerdo de gobierno negociado a espaldas del resto de la Corporación, sin contenidos conocidos en temas de calado como sanidad, suelo industrial o impuestos –entre otros– y suscrito por dos fuerzas que hasta ayer andaban a la greña?

–Esther Llamazares lleva un tiempo diciendo cosas extrañas: que la gente no iba a sus mítines por miedo, que había que investigar el proceso electoral... Lo que hizo esta concejala en el Pleno fue una intervención fuera de lugar, aparentemente presa del despecho hacia Cambia y carente del más mínimo sentido común porque pedir que se explique un pacto de gobierno a unos concejales que no han tomado ni posesión no tiene ningún sentido.