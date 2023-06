Solo hay un simulador de recocido y galvanizado en continuo en toda España. Está en Avilés, en IDONIAL, y de su manejo se encarga Alicia Montes, ingeniera industrial . Se trata de un equipo muy complejo –en todo el mundo hay unos 30– que, explicado de forma sencilla, funciona como un horno que calienta muestras y luego las enfría siguiendo un tratamiento térmico.

Al frente del Centro de Gestión de la red de datos y voz de las administraciones públicas del Principado de Asturias (colegios, hospitales, registros civiles…) está Verónica Velasco, ingeniera de telecomunicaciones y cabeza visible de un grupo de unas 25 personas en SATEC.

Patricia Gómez Leiva, ingeniera Química, es Change Leader ("agente del cambio") en Arcelor Mittal y su trabajo es dar soporte a proyectos de mejora, coordinar y asistir a grupos multidisciplinares en el departamento de mejora continua.

Tres mujeres ingenieras cuyo trabajo se quiere visibilizar con motivo del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, que se celebra hoy, 23 de junio. El Parque Científico y Tecnológico Isla de la Innovación se une a ese objetivo de concienciar sobre las enormes oportunidades que la ingeniería ofrece a las mujeres y animar a las jóvenes a que se incorporen a las carreras de ingeniería.

Como lo hizo Alicia Montes que, a pesar de no tener una vocación clara desde el principio, sabía que le gustaban "más las ciencias que las otras temáticas" y se le daban bien las mates. "Tuve un profesor de Física y Química en el Instituto que daba las clases tan bien que me enganchó. Sabía que iba a tener buena salida profesional y al final me decidí por la ingeniería industrial".

Su carrera laboral comenzó con dos becas de la Universidad de Oviedo, la segunda de ellas en IDONIAL, donde se quedó. "Entré directamente en el Grupo de Aceros y Aleaciones Metálicas, en el Área de Desarrollo de materiales metálicos y desde el principio muy enfocada al simulador con el que trabajo". Ese equipo, único en España, "simula estas etapas del proceso siderúrgico de fabricación de producto plano después de una laminación en caliente y una laminación fría para obtener la chapa fina, se le da un tratamiento térmico y a veces un galvanizado para proteger de la corrosión", explica la ingeniera. "La ventaja es que si una Acería quiere desarrollar un nuevo acero o una nueva aleación no tiene que parar toda su planta, sino que puede venir aquí, decirnos qué es lo que quiere hacer y nosotros lo podemos simular para obtener muestras pequeñas con las que luego hacer los estudios y ver la viabilidad de ese material".

Aunque nunca se imaginó que su trabajo sería este –el abanico de posibilidades dentro de la ingeniería industrial es muy amplio– reconoce que "un conjunto de casualidades me trajeron aquí y estoy muy contenta. En Asturias tenemos una industria siderúrgica muy potente y no es difícil terminar en algo relacionado con esto".

Un sector en el que también trabaja Patricia Gómez. "Desde los 14 años me apasiona la química, pero también es verdad que, al vivir en Avilés, que es una ciudad muy industrializada, eso me inspiró a buscar una carrera que me permitiera combinar la química y la industria, una ingeniería". Estudió Ingeniería Química e Ingeniería Técnica Industrial y realizó el Doctorado en Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente. Comenzó su carrera con unas prácticas en Asturiana de Zinc –"ahí se afianzó mi pasión por la industria"– y llegó a Arcelormittal, al Centro de Desarrollo Tecnológico, "donde me dediqué a la investigación en tratamiento de aguas del proceso siderúrgico durante siete años, lo que me permitió conocer, no solo la planta de Asturias, sino otras plantas del grupo en Europa". Actualmente, su trabajo como Change Leader le permite "fomentar las habilidades de liderazgo y tener una visión global de las plantas del clúster de Asturias".

Verónica Velasco también tenía una vocación muy clara desde pequeña hacia la rama tecnológica. "No tenía dudas. En mi familia no hay antecedentes pero a mí siempre me gustó desmontar aparatos electrónicos y ver cómo eran por dentro", recuerda. Estudió Ingeniería de Telecomunicaciones y, antes de acabar sus estudios, se incorporó al mercado laboral. "Empecé como becaria en SATEC y aquí me quedé. He ido subiendo puestos hasta mi posición actual, Service Manager". Su grupo de trabajo da soporte, mantenimiento y gestiona la conectividad de las administraciones públicas del Principado por toda el área geográfica de Asturias. "El teléfono que tiene tu médico de cabecera en su consulta o las conexiones de su ordenador a las diferentes herramientas… gestionamos toda esa red. Hay una carga técnica muy alta y después mi trabajo implica mucha gestión, coordinación, reuniones con el cliente para conocer sus necesidades y darle soporte", explica.

La ingeniería transforma el mundo en el que vivimos y ese desarrollo debe aprovechar el talento de las mujeres para avanzar hacia sociedades, industrias y economías más justas e inclusivas.

"Las mujeres jugamos un papel clave en la ingeniería, aportando soluciones a los problemas y en la creatividad que desarrollan. Las mujeres tienen una visión más completa de las situaciones y por ello mayor habilidad para adelantarse a los efectos", reflexiona Patricia Gómez Leiva.

"Necesitamos más presencia de mujeres en todos los sectores pero éste es uno de los críticos. Somos muy pocas mujeres. Lo he visto desde los estudios", confirma Alicia Montes, aunque reconoce que en IDONIAL la proporción de mujeres está equilibrada. ·En mi grupo somos 4 chicas y 4 chicos, pero es poco común”.

"Las ingenierías son clave. Es un ámbito tan demandado que no va a parar. Yo les diría a las jóvenes que sean curiosas, ambiciosas y si tienen ese interés en la parte tecnológica que no duden, que vayan a por ello", anima Verónica Velasco. "Por la importancia que va a tener en un futuro la ciencia y la tecnología, hay que promover e impulsar las carreras STEAM en la juventud", concluye Patricia Gómez.