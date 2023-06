Las primeras palabras de Javier Vidales, nuevo director deportivo del Avilés: "Hay que apuntar a las estrellas"

Javier Vidales (Astorga, 1965) nuevo director deportivo del Avilés, ya está en marcha, trabajando "con muchísima ilusión" en un club "lleno de buena energía": "Vengo a intentar sumar a cada persona, que es lo que he venido haciendo en los últimos años como guía de grupos, a través de esa dirección deportiva que he hecho en otros lugares", explicó en unas declaraciones recogidas por el club. Su labor, dice Vidales, será "intentar por todos los medios que aquellas aportaciones que pueda hacer en base a la experiencia que en el camino he ido ganando sirvan para que los profesionales que ya están trabajando aquí tengan incluso más relevancia de la que tienen con las grandes cosas que han hecho".

Lo primero de todo, explica, "no es solo componer una plantilla", también es "conjugar muchas cosas" y para hacerlo necesita "información": "Ahora tengo que recabar mucha información, eso va a ser corto pero no va a parar, y digo corto porque automáticamente tienes que ponerte en lo que es el proceso de ir creando ese lugar de trabajo que luego, cuando lleguen los partidos de tres puntos, lo va a manejar sobre todo el cuerpo técnico del primer equipo". Y para conseguirlo tendrá "casi que dormir con el entrenador, Emilio Cañedo". Y es que, dice Vidales, "quiero conocer cuál es su pensamiento porque él ha tenido el termómetro metido en todas las situaciones buenas y no tan buenas, seguramente, y quiero darle muchas vueltas y entender a través de esa información de las personas que están dentro del club, y teniendo en cuenta que el que tiene más información válida es el entrenador, intentar por todos los medios ver cómo hacemos de químicos para imaginar cómo puede mezclar este jugador con este otro dentro del terreno de juego porque eso es importante". En cuanto a renovar el bloque de la plantilla tiene claro que es "el objetivo del Avilés y de cualquier club que haya tenido éxito como ha tenido el Avilés esta última temporada". Es consciente, eso sí, "de que es una categoría muy itinerante y ojalá que la gente quiera estar donde ha estado nadando en el éxito y oliendo que ese éxito es el anuncio de un éxito mayor". Como ejemplo, él mismo: "Yo estoy aquí porque apuesto por el club, la propiedad está aquí porque apuesta por el club y ojalá que todos, además del paso corto, que es querer ganar mucho dinero lo antes posible, tengamos una mirada larga". En cuanto a el objetivo de culminar el ascenso a Primera Federación después de quedarse la pasada temporada a un solo paso, Vidales la acepta: "Se ha generado una energía muy positiva para sacar los mejor de cada persona, tenemos que aprovechar eso, e intentar apuntar a las estrellas; otra cosa es que lo consigamos, pero que no quede en ninguno de nosotros el haberlo intentando". Y para lograrlo considera a Emilo Cañedo la persona adecuada: "Tengo la sensación de que el Avilés tiene un entrenador de lo mejor de la categoría, pero tiene una persona indiscutiblemente ejemplar. Y eso es muy importante para un club como este". Eso y la afición: "A ver si somos capaces de que continúe esa comunión y que se sientan no participes sino dueños de un emerger del mejor Avilés posible".