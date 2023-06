El PSOE alerta de "la falta de transparencia" en el pacto de gobierno de PP y Vox

La ejecutiva local del PSOE de Castrillón expresó ayer su preocupación por el "oscurantismo" con el que se negocia al acuerdo de gobierno del PP y Vox. "Los términos de ese acuerdo son un misterio, de momento lo único claro es que los dos ediles de Vox van a ocupar un despacho compartido, lo mismo que otros concejales del PP, pero más allá del reparto de espacios no hay ninguna concreción ni ha habido contacto alguno entre partidos, por lo menos con el PSOE", señaló David García, secretario general de los socialistas castrillonenses, que remarcó además que el PP no necesitaba de los votos de Vox para alcanzar la Alcaldía, "aún así el PP y Vox firmaron un acuerdo": "La falta de trasparencia y el oscurantismo con el que el PP se está moviendo, nos preocupa. No entendemos la ocultación del acuerdo, aunque la deriva de estos días con lo que estamos viendo que PP y Vox están firmando en toda España, nos da algún indicio de por dónde podrían ir los términos de ese acuerdo en Castrillón"

Durante la reunión de la ejecutiva local del PSOE de Castrillón del pasado miércoles, los socialistas ratificaron a Iván López Reguero como portavoz municipal, mismo puesto que ostentó el pasado mandato. "Su responsabilidad como portavoz municipal en el mandato anterior fue determinante en el desarrollo y coordinación de la actividad municipal del PSOE. Iván López es la persona idónea para coordinar como portavoz todo el trabajo que tenemos por delante en la oposición", apuntó el secretario general del PSOE. La nueva concejala del PSOE de Castrillón, Beatriz Mayo, fue designada como portavoz suplente.