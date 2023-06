Suspenden el intercambio con San Agustín por falta de alumnos, según el gobierno

Finalizado el plazo extraordinario para la presentación de solicitudes de participación en el intercambio estudiantil con San Agustín de la Florida, el Ayuntamiento de Avilés comunicó ayer a los tres aspirantes aceptados en la convocatoria que, finalmente, se suspenderá el viaje para los alumnos avilesinos. Desde Avilés únicamente eran tres los inscritos mientras que de San Agustín de la Florida estaba previsto que viajasen a Asturias ocho más.

Este intercambio, dirigido a alumnado de primero de Bachillerato, cuenta con una dotación económica de 5.000 euros en becas para ayuda en gastos de desplazamiento originados por el intercambio. La cuantía máxima a recibir por alumno era de 1.500 euros y se distribuían en función de la renta de los hogares. En el último plazo de inscripción, abierto hasta este miércoles, no se logró ampliar el número de avilesinos que cumplían los requisitos de participación.

"Nos llamaron y nos dijeron que por motivos políticos no se haría y ya habíamos empezado a tramitar visados y pasaporte", señaló uno de los afectados. Fuentes del gobierno local aclararon que la falta de familias avilesinas –solo eran tres los inscritos para recibir a los ocho estudiantes americanos– obligarían a una operativa de difícil encaje –ubicarlos en el edificio Fuero. No descartaron, eso sí, que se hubiera cancelado todo aunque los chavales aseguraron que no hay vuelos reservados y que la llamada recibida desde el Ayuntamiento indicaba que se había cancelado el intercambio.