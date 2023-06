Estas son las cinco razones de los padres de Sandra Bermejo para seguir investigando la muerte de su hija

Al margen de lo anterior, Medina es muy crítico con el trabajo desarrollado por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de Gijón: "La investigación fue deficiente, hay varias diligencias incompletas, varias pruebas no han sido facilitadas a la acusación particular (que ejerce la familia) y en líneas generales se ha actuado con opacidad y una mecánica ocultacionista que nos lleva a preguntarnos si se trata de encubrir algo o proteger a alguien. Se ha dado por bueno el suicidio tras la identificación del cadáver hallado en Peñas y a partir de ahí se han cerrado líneas de investigación que podrían haber proporcionado nuevos datos útiles para esclarecer lo ocurrido".

Es por todo esto que los padres de Sandra Bermejo han apelado ante la Audiencia Provincial de Oviedo el auto de sobreseimiento provisional de la causa iniciada en el Juzgado Nº 3 de Gijón con la desaparición de la madrileña y transferida al Juzgado Nº 7 de Avilés una vez hallado e identificado el cadáver de Bermejo. El eje argumental de la apelación, a la que ha tenido acceso este diario, es la "insuficiencia de las diligencias de investigación practicadas para poder determinar categóricamente ausencia de participación de terceras personas e indicios de criminalidad al respecto de la desaparición y fallecimiento" de Sandra Bermejo.

El abogado Medina apoya la petición de reapertura del caso en cinco razones detrás de cada cual hay una duda, una diligencia policial incompleta o una conclusión poco fundamentada. La autopsia, que concluye que la causa de la muerte es compatible con una caída desde gran altura, es una de las pruebas practicadas que invita a hacerse preguntas: refiere varias fracturas post morten en la cabeza y las costillas, lo que lleva a la familia a preguntarse si la muerte de Sandra Bermejo podría haberse producido antes de la supuesta precipitación. La autopsia también refiere la presencia de seis drogas no tóxicas (medicamentos) en el cuerpo de Bermejo y la pregunta que se hace la familia es qué cantidades hubo de ingerir –voluntariamente o no– para que aún se hallase rastro de las mismas mes y medio de haber perdido presuntamente la vida.

Otros flecos sueltos tienen que ver con la falta de abundamiento en el testimonio de los pescadores que vieron tres coches aparcados próximos entre sí en el parking de Peñas en los días que se denunció la desaparición de la mujer y a una hora en la que nadie suele ir a ese paraje, con la opacidad que existe sobre los teléfonos móviles que tuvieron actividad en Peñas en esos mismos días, con la falta de conocimiento de las pruebas genéticas supuestamente realizadas a unas bragas halladas en Peñas y a dos cepillos dentales que estaban en casa de Bermejo y con la falta de comunicación formal del resultado de la segunda inspección realizada al vehículo de la difunta (una diligencia que forzó la familia disconforme con la somera prueba practica en primera instancia).

Los cabos sueltos

¿Qué resultado ha dado la segunda inspección que se hizo del coche de la víctima?

Tras una primera y «somera», según los familiares, inspección ocular realizada in situ al coche de Sandra Bermejo, un Alfa Romeo, la acusación particular interesó un examen a fondo del vehículo por si pudieran encontrarse e el mismo rastros biológicos. Esa segunda inspección se hizo en Madrid, pero la familia no tiene constancia documental del resultado, más allá de conocimiento por los autos judiciales de su supuesta inutilidad.