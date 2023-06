San Juan decreta el inicio del verano en La Arena

San Juan en La Arena (Soto del Barco) es algo más que el día del patrono. "Es un día de unión del pueblo, afloran muchos sentimientos positivos y también se recuerda a los ausentes", según afirma el párroco, José María Menéndez. Lo confirma el alcalde, Jimi Pérez Lorente, que ayer se estrenó como regidor en una procesión que ha encabezado muchas veces, pero como agente de la Policía Local. La procesión data del siglo XIX y está muy arraigada en una localidad que se vuelca con una tradición que consiste en sacar a la calle diecisiete imágenes, casi todas las que se custodian en la iglesia. "Solo quedan dentro el Nazareno, el Cristo y La Dolorosa", explica el párroco. Para más vistosidad, los porteadores van vestidos de marineros, porque la procesión estaba vinculada en origen con el servicio militar de antaño y la Armada.

Un grupo de nueve niños que hicieron la Primera Comunión este año encabezaron la marcha. Entre ellos, Alejandro Álvarez, Iker Fernández, Vega Prada y Enrique Martínez. Estos cuatro portearon durante unos metros la imagen del "Niño de la bola"; tras ellos, las gaitas de la banda de Corvera ponían música al tiempo que los asistentes usaban sus teléfonos móviles como cámaras para no perder detalle de la vistosa procesión. Tras ellos, el resto de imágenes, nada menos que dieciséis, porteadas por "marineros" vestidos de blanco y azul.

Fernando López es el presidente de la asociación de festejos de La Arena. Recuerda que la procesión "es un sentimiento arraigado" en el pueblo, con más de doscientos años que se sepa, y Fiesta de Interés Turístico regional". "Es, además, la procesión de España que más imágenes saca", destaca López, quien añade que este día en La Arena, al margen de su marcado componente religioso, tenía su importancia para los "rapacinos" de antaño: "Mi madre me decía: cuando bendigan las aguas en San Juan ya te puedes bañar, que no pasa nada". Es decir, que este día marcaba el inicio de los baños en la playa y en el Nalón; o dicho de otra manera, marcaba y marca el inicio de la temporada estival. Y para estrenar el verano, el sol brilló más que nunca e hizo que los feligreses y los asistentes a la procesión no dudaran a la hora de hidratarse con agua. También había otros que lo hacían con cerveza o cafés con hielo en las abarrotadas terrazas.

La sirena de la rula anuncia la llegada de los santos a la orilla del Nalón. Su potente sonido ensombrece el de las gaitas. De repente, todo enmudece y el párroco y el dominico José Gil se acercan al paseo anexo al río Nalón. Allí bendicen las aguas ante las imágenes de San Juan, patrono de La Arena, y la Virgen del Carmen, patrona de los marineros. "Es una tradición de muchos años y la esperamos siempre con mucha ilusión y fe", defiende María Fernanda Fernández, que porta un aro salvavidas junto a Abril Fernández, ambas vestidas de marineras. A su vuelta a la iglesia, los porteadores y feligreses se congratularon del éxito de una edición más de la procesión de San Juan y para celebrarlo y sofocar el calor, algunos no dudaron en pegarse un chapuzón en Los Quebrantos porque, como dice la tradición, a partir de ahora ya es seguro bañarse en la playa porque las aguas están bendecidas.