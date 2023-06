La última gesta de "Supermán García", un padre empeñado en mejorar la calidad de vida de los grandes dependientes

Aunque a simple vista parece un tipo de lo más normal, dentro del avilesino Manuel García Reyes, un maestro de escuela de 40 años, hay un Supermán. Solo eso puede explicar las gestas atléticas que protagoniza, la última el pasado sábado, cuando se propuso hacer un triatlón extremo (un Ironman) sin salir de la comarca: 2,8 kilómetros a nado, 180 kilómetros en bicicleta y los 42,2 kilómetros de una maratón. Todo de una tacada, empezó a las 9.00 horas con la natación y acabó a las 00.45 horas del domingo.

Esta vez, "Supermán García" no completó el reto, a diferencia de los cinco anteriores que se ha propuesto –y completado– en los últimos años: "Paré por cautela a falta de unos 15 kilómetros para completar la maratón porque me empezó a dar sueño y si bien me sentía con ‘piernas’ para seguir, esa somnolencia podía deberse a carencia de minerales esenciales y no era plan de arriesgar la salud".

Manuel García lleva con el del pasado fin de semana seis retos extremos realizados: corrió por los caminos forestales del monte Gorfolí una ultratrail (46 kilómetros campo a través), superó la distancia de la doble maratón (hizo 84 kilómetros sin parar), sobrepasó en una etapa la distancia de la prueba de bici del Ironman (180 kilómetros), hizo los 180 kilómetros de bici más la maratón a pie y fue corriendo sin parar de Avilés a Covadonga (108 kilómetros). Esa gesta camino de la Santa Cueva acabó con García en Urgencias: "Hice el reto con secuelas de gastroenteritis, no puede alimentarme debidamente durante la carrera y se me agotó la pila de energía. Quedé seco".

Pero, ¿por qué esta maestro de Primaria del colegio de La Carriona y presidente de la asociación de vecinos de La Magdalena se plantea hacer semejantes proezas? Pues porque como Supermán que es tiene su propia kryptonita: su hija Xana, de 14 años, una niña con lesión cerebral grave. "Xana nació en parto prematuro de trillizos con un peso de solo 600 gramos y estuvo un año en la UVI; fue la única superviviente del parto múltiple, pero le quedaron secuelas de por vida que la hacen altamente dependiente en términos de movilidad, alimentación, aseo... En todo", explica el padre de la niña.

Para lo que corre, nada y pedalea "Supermán García" es para que la sociedad y la Administración se conciencien de la necesidad de volcarse en apoyo a las familias con grandes dependientes al cargo, y no solo en el apartado económico. "Como otros padres con hijos como Xana, aspiramos a un sistema económico sostenible y que, sobretodo, no condene a uno de los progenitores a renunciar a su desarrollo profesional. A eso, y también a facilidades de conciliación para poder tener algo de tiempo libre y descanso y a un refuerzo terapéutico y educativo de nuestros hijos", argumenta este "superpapá".

Manuel García decía encontrarse ayer "cansado físicamente, pero no tanto como el día de la carrera a Covadonga, sin agujetas ni calambres... relativamente bien para el agotamiento que supuso hacer el Ironman un día con tanto calor como hubo el sábado". Mentalmente, aseguraba estar "en paz conmigo mismo por haber cumplido otro reto".

Todos aquellos que quieran sentirse –salvando las distancias– "supermanes" como García, que sepan que tienen la oportunidad de ponerse a prueba en la carrera solidaria "Xanapuede" que organiza el 1 de julio próximo Nueva Rula de Avilés por el muelle pesquero. Las inscripciones (12 euros para los mayores de trece años que quieran correr, 8 euros para los de doce años o menos y 8 euros también para quien quiera ir solo a caminar) se realizan en la web https://www.321go.es