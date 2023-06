El equipo de Trelia Data, desde La Curtidora, desarrolla un proyecto piloto para optimizar la refrigeración de edificios en Singapur. "Monitorizamos en tiempo real unos 30 edificios, con 2.000 sensores, y procesamos todos esos datos que enviamos al Instituto de la Vivienda de Singapur para que analicen y comprueben la efectividad de los tratamientos en las fachadas de los edificios y la reducción de la temperatura en el interior. Allí el clima es complicado, mucha humedad, muchísimo calor, entonces cualquier grado que bajes son muchos megavatios de consumo eléctrico", explica Luis García, consultor principal de calidad del aire de Trelia Data.

Esta microempresa se fundó en Avilés en 2021 y desde entonces desarrolla aplicaciones de captura de datos para sistemas de medida de variables ambientales.

La empresa la integran tres personas –dos informáticos y un químico industrial–. Tres personas forman también el equipo de Codefuente, una empresa tecnológica que realiza consultoría, desarrollos a medida para empresas y migraciones a la nube. "Estamos muy enfocados en el comercio electrónico, haciendo conectores a medida para tiendas que están en Amazon, Shopify, Ebay y software a medida", detalla Raúl Fuente, gerente y fundador de esta pequeña empresa puesta en marcha en 2014.

En ese mismo año echaba a andar Gescoas, consiguiendo sus primeros clientes, comunidades de propietarios, a los que ofrecen sus servicios como administradores de fincas. Begoña Pérez cogió las riendas de la empresa poco después y, en colaboración con un abogado, continúa ayudando a sus clientes con las gestiones necesarias: elaboración de actas, búsqueda de presupuestos, solicitud de licencias…

Las microempresas son la columna vertebral de las sociedades de todo el mundo y contribuyen de forma decisiva a las economías locales y nacionales. Representan el 90% de las empresas a nivel global, generan entre el 60 y el 70% del empleo y aportan el 50% del PIB mundial según datos de las Naciones Unidas.

Hoy 27 de junio se celebra el día de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, para poner de relieve su papel fundamental y su importancia en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), así como la necesidad de facilitar el acceso a la financiación y explorar las oportunidades para su desarrollo.

Si algo comparten las microempresas es su capacidad para adaptarse. Lo hace constantemente Trelia Data, cuyo principal partner y cliente es australiano (en torno a un 75% de su facturación proviene del exterior) pero también intentan hacerse un hueco aquí. "Nuestro interés es incrementar el negocio aquí en España, tenemos un producto bastante competitivo, mucha experiencia (todos tenemos mínimo 25 años de experiencia en el sector) creemos que tenemos un buen proyecto, que es totalmente nuevo, que hemos desarrollado desde cero, nuestro; estamos aplicando las últimas tecnologías en este sector y hay muchas cosas por hacer en este campo", asegura Luis García.

Ya trabajan con el Ministerio de Medio Ambiente "desarrollando la nueva aplicación para captura de datos de todas las estaciones que hay en España de calidad del aire (aproximadamente 600), todas las comunidades autónomas tienen sus redes de medición y envían los datos a Madrid y el Ministerio procesa esos datos, calcula los estadísticos legales e informa a la UE a través de este nuevo software que estamos nosotros desarrollando para ellos. En Canarias también estamos trabajando con otro proyecto similar pero para temas de emisiones".

La empresa crece poco a poco, este año se incorporó esa tercera persona al equipo, pero "no queremos meternos en mucho más hasta tener cierto volumen de negocio continuado. Nos gusta tener continuidad en la gente y crecer de una manera pensada", reflexionan desde Trelia Data.

Crecimiento controlado, siempre con los pies en la tierra pero con "buenas perspectivas" es la línea que sigue Codefuente. "Ahora nuestro grueso de facturación está en EEUU, en torno al 70%, y trabajamos con pequeñas empresas y como partners de empresas tecnológicas a las que ayudamos a hacer desarrollos para sus clientes finales". Se adaptan constantemente a los cambios tecnológicos que se producen y cuentan con una cartera de clientes con los que llevan más de 10 años trabajando, lo que les permite tener proyectos de forma continua.

En paralelo, la empresa desarrolla productos propios. "Tenemos una aplicación que desarrollamos para Shopify que cualquier tienda que esté en esa plataforma se puede instalar, funciona por suscripción (tenemos 1.000 suscriptores activos) y también tenemos otra aplicación que es para la gestión de reservas en restaurantes que estamos promocionando ahora. Para que los restaurantes puedan gestionar las reservas online con un trato más personalizado a sus clientes, comunicaciones, si hay una cancelación que le envíe un sms, un email… y facilitar y agilizar el tema de reservas", explica Raúl Fuente.

"En este sector partimos de la ventaja de: que el mercado es global, podemos trabajar con clientes en cualquier parte del mundo pero, a la vez, también tenemos mucha competencia. Por un lado con las grandes empresas tecnológicas que son las que acceden a los concursos potentes, y también con freelance que pueden ofrecer servicios desde cualquier rincón del mundo. Nosotros tenemos que crecer poco a poco, somos una pequeña empresa y no podemos dar pasos en falso", concluye.

En el ámbito local concentra sus clientes Gescoas. "Principalmente tenemos clientes en Avilés, Corvera. Y alguno en Gijón y otras partes de Asturias. Son clientes recurrentes, con los que trabajamos a largo plazo. También hay comunidades pequeñas que contratan servicios puntuales, pero lo habitual son clientes recurrentes", explica Begoña Pérez. "Nuestros servicios son clásicos no varían mucho pero sí se han informatizado muchas cosas, sobre todo los trámites, que puedes realizarlos de forma digital" y, aunque no son planes inmediatos, sí tiene en mente llegar a aumentar algún día la plantilla. "Quizá llegue a contratar a alguien a media jornada para que me ayude con la parte contable mientras yo atiendo a los clientes, que es una parte del trabajo que también lleva mucho tiempo".