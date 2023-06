"La ciencia ficción es una buena herramienta para hablar de la actualidad"

El escritor Bruno Puelles (Madrid, 1990) ha ganado el premio "Kelvin 505" a la mejor novela juvenil del año pasado: "La ciudad de los mil ojos" (Puck). Se da la circunstancia de que quedó finalista en el mismo premio, pero en la categoría de adultos. En pocos días, presentará "Tic Tac", la única obra programada este año por el Celsius 232, un festival del que Puelles es un viejo conocido. Para hablar de todo esto, responde hoy a LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Qué le inclinó por la narrativa de ciencia ficción?–La ciencia ficción permite plantear el desarrollo de cuestiones del presente y ofrecer un vistazo a lo que podría pasar en el futuro. Es, por lo tanto, una buena herramienta para hablar de temas que nos interesen o preocupen en la actualidad. –Se mueve igual de bien tanto por la novela para adultos como con el público juvenil. ¿Quién es su lector-arquetipo, es decir, para quién escribe?–Depende de la historia. Hay algunas veces en que, por los elementos que tienen más peso en el argumento, el ritmo que pide la narración o el tema, apelan a un lector adulto, a uno joven o adolescente o a uno infantil. Dependiendo de eso, escribo con un lector u otro en mente, y esto marca otros aspectos de la novela como tono u otros recursos que empleo.–En "Simbiosis" crea un presente en el que los humanos están embebidos por extraterrestres. ¿Dónde encontró la idea primera de esa novela?

–Acudí a la facultad donde estudié para asistir a una charla sobre Julio Verne. La daba una antigua profesora mía. Mencionó las ucronías, historias en las que se introduce un cambio en el pasado y se explora cómo habría afectado al presente, y recordé el miedo que algunas personas tenían a que se acabase el mundo en el año 2000. Imaginé qué habría pasado si esto hubiese sucedido realmente; tras plantear algunos escenarios postapocalípticos, se me ocurrió otra idea: ¿qué habría pasado si en 2000 se hubiese acabado el mundo "tal y como lo conocemos", porque hubiera llegado a la Tierra una especie alienígena inteligente? Me interesó plantear cómo habría afectado a nuestra cultura la interacción con otra totalmente distinta, cómo sería una sociedad tras veinte años de convivencia con otra especie inteligente. En 1999 se perdió la sonda espacial Mars Polar Lander, enviada a Marte, así que pensé que podría haber sido interceptada por estos extraterrestres, y que ese habría sido el detonante para que decidieran establecer contacto con nosotros. Tengo que admitir que con todo esto en la cabeza no me enteré del resto de la charla de mi profesora, pero salí de la facultad con una primera idea para "Simbiosis".

–¿Qué tiene Peter Pan que tanto le seduce?–Cuando se menciona Peter Pan, siempre se piensa en la pérdida de la inocencia, la tragedia de crecer… pero Peter Pan también habla de la decisión de crecer, de hacerlo sin perder la imaginación o la ilusión por embarcarnos en una aventura, de responsabilidades que no tienen por qué ser negativas, de la libertad de ser el adulto que tú elijas. Yo formo parte de una generación a la que en muchos ámbitos se nos sigue considerando como niños, aunque no lo seamos; las circunstancias económicas y sociales han hecho que lleguemos tarde a hitos de la edad adulta: el primer trabajo estable, la independencia. Por otro lado, soy escritor, y hay algo en inventar historias y confiar en que podrás dedicarte a ello que exige mantener una ilusión casi ingenua, un optimismo imbatible en una carrera que muchas veces se hace cuesta arriba. Todo esto puede vincularse a Peter Pan.–¿Qué tal ser el único teatrero de este año en un festival como el de Avilés?–En realidad no soy el único teatrero, otros escritores que visitarán el festival también tienen experiencia sobre el escenario: Alba Quintas, Inés Galiano, Ian McDonald… Tengo muchas ganas de saber qué piensan de "Tic Tac". Por mi parte, estoy al mismo tiempo nervioso e ilusionado. Es genial que se haga un espacio para las artes escénicas en festivales como el Celsius 232, y espero aprovechar la oportunidad. –¿Cómo está siendo la cocina de "Tic Tac"?–Ahora mismo es un nido de abejas en plena actividad. Estamos trabajando texto e intenciones con los actores, marcando y coreografiando movimientos y preparando todo el material técnico, que es mucho. Por suerte, colaboran en el proyecto varios profesionales con los que he trabajado en el pasado; les entusiasmó la idea.