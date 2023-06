El Gobierno del Principado ha decidido poner fin al procedimiento para la inclusión de la obra “Pope”, propiedad del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer de Avilés, en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, un trámite iniciado por Resolución de la Consejería de Cultura, el pasado 24 de enero, de modo que dicha obra no quedará incluida en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. La razón, según el ejecutivo regional, radica en un informe del Consejo de Patrimonio Cultural, que considera más prudente esperar a que se verifique la autoría del dibujo antes de proceder a su inclusión en el inventario regional, que concede además prioridad a los bienes muebles e inmuebles relacionados con la historia y la cultura de Asturias.

En un informe solicitado a la Real Academia de Historia se explica que el dibujo, titulado "Pope", procede de la colección de quien fuera también amigo íntimo del pintor, Cristiano Lovatelli Ravarino, con quien Bacon mantuvo una relación sentimental durante años, y que llegaría a poseer alrededor de 730 diseños atribuidos al pintor. Pertenece a un bloque de dibujos de gran tamaño y firmados como obras autónomas, donados por Lovatelli a la “Francis Bacon Foundation of the drawings donated to Cristiano Lovatelli Ravarino”, con sede en Londres y Bolonia, y difundidos en la exposición itinerante titulada Francis Bacon. Sobre el dibujo en cuestión, explican desde la Real Academia de Historia, que se exhibió primero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (febrero de 2017), la Fundación Bancaja de Valencia (junio de 2017) y el Centro Niemeyer, de Avilés (noviembre de 2017), cabría considerar su autenticidad, "cuestionada sin embargo por la Bacon Estate así como por destacados especialistas y referentes de prestigio en el mercado de arte contemporáneo pero mantenida por diversas sentencias judiciales y aceptada por el Gobierno del Principado de Asturias que, en la documentación anexa a su solicitud, reconoce que se ha desarrollado un largo proceso jurídico para probar la autenticidad de estas obras y, hasta el momento no se ha demostrado que sean falsas, sin que tampoco se aporten en la misma datos que confirmen lo contrario". Y añaden desde la Academia de Historia, que la cautela llama a que la obra no debería ser incluida en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la categoría de bien mueble, "hasta que no se confirme fehacientemente por parte del Gobierno del Principado de Asturias la autoría del dibujo como obra autógrafa del artista dublinés Francis Bacon, con las debidas garantías de consenso científico.”

El consejo de Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo sí informó favorablemente sobre la propuesta de inclusión de la obra “Pope” de Bacon y de la pieza “Transbase” de Juan Genovés en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.

Consultado también el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), se advirtió de que "la autoría de los dibujos de Francis Bacon es una de las cuestiones más controvertidas de la historia del arte contemporáneo reciente" y que "parece más prudente esperar a que se verifique esta autoría antes de proceder a su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural".

La última valoración pública de la inversión en arte de la fundación del complejo cultural de la ría alcanzaba los 800.000 euros, de ellos 300.000 vienen del dibujo "Pope" de Francis Bacon y 250.000 de la escultura de Genovés que fue entregada como dación en pago para saldar la deuda del centro a principios de año.