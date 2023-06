Jorge Vilda, seleccionador español de la femenina, analizó esta mañana en el Suárez Puerta de Avilés la actualidad de su combinado, que mañana se mide a Panamá en un amistoso. Junto a él estuvo Irene Guerrero, centrocampista del Atlético de Madrid y capitana de la selección. Estas fueron las declaraciones de Jorge Vilda e Irene Guerra.

El partido ante Panamá

Jorge Vilda: "Tenemos que recordar que Panamá es mundialista y se ha clasificado, dejando fuera a equipos como México. Tengo todo el respeto por el nivel y no la veo como una selección menor. Es un equipo organizado que nos pondrá las cosas difíciles. Me gusta poder estar en Avilés, está todo vendido y espero que la gente disfrute mucho".

Estado de la selección y ambiente en el vestuario

Jorge Vilda: "A nivel físico están siendo dos semanas muy exigentes. Todo lo que trabajemos ahora nos vendrá muy bien de cara al Mundial. Ahora mismo están soportando altas cargas de entrenamiento, pero todo va según lo acordado. En la selección hay muy bien rollito"

Irene Guerra: "Nuestro estilo se caracteriza por tener el balón y estamos trabajando en ello. Queremos ofrecer eso en el campo".

Ambiente y situación del entrenador

Jorge Vilda: "Tenemos muchas ganas y el césped está en muy buenas condiciones. Esperamos hacer un buen juego y tener buenas sensaciones. El partido nos va a servir para tomar decisiones. Estoy trabajando con todo el staff porque por delante tenemos que elegir una lista muy complicada. Vamos haciendo nuestro equipo y nos ponemos en diferentes contextos que nos pedirá el Mundial. Nuestro trabajo va de anticipar sensaciones y por ahí irá la elección de una jugadora u otra. Ahora mismo me llevaría a las 29. Para mí, el Mundial es una oportunidad para demostrar el trabajo que llevamos haciendo durante muchos años y los resultados que se han conseguido: desde el puesto 19 al sexto. Es el tercer Mundial de la historia para nosotros y eso nos da orgullo. La gente nos respeta, reconoce nuestro juego y también lo que se ha hecho. Tenemos la oportunidad de dejar al fútbol femenino español en lo más alto".

Esquemas de la selección e Irene Guerra

Jorge Vilda: "Nuestro sistema más utilizado es el 4-3-3 pero solo es un punto de partida. El triángulo del medio puede cambiar. Lo que vamos a intentar es mantener nuestra esencia, hacer nuestro juego y buscar los espacios. Irene es polivalente y puede adaptarse a todo".

Irene Guerra: "Lo importante es la versatilidad y la suerte que tenemos en la selección es que podemos aportar cosas totalmente diferentes".

Alexia Putellas

Jorge Vilda: "Las sensaciones con ella son muy buenas, siendo conscientes de donde viene y la lesión que ha tenido. Los plazos se están cumpliendo y está aceptando la carga física. Todavía no sabe si va a jugar, pero miraremos por el bien de las jugadoras y haremos lo que sea mejor para el equipo".

Carga física:

Irene Guerra: "He podido desconectar, pero el cuerpo me pide ponerme el mono de trabajo. Estoy bastante bien físicamente y me he estado concentrando para llegar en las mejores condiciones. Estar en este estadio es un placer y esperamos que podamos tener una buena despedida junto a ellos".