"Cuando vivía en Miami, un restaurante asturiano me salvó la vida por la comida"

Años 90. Música ‘bakalao’ y suena, en concreto, "Viva la fiesta". Por si no se han ubicado aún, el resultado de este cóctel se llama Paco Pil, que habla animado al otro lado del teléfono para contar que estará al mando de la mesa del DJ en el Festival Luanco al Mar.

–¿En qué momento profesional se encuentra?

–En uno fenomenal, disfrutón, con ganas de hacer bolos y con proyectos nuevos que pronto sacaré a la luz. Me considero un privilegiado porque los 90 están de moda y trabajo con las emociones de la gente, soy ese hilo conductor que, a través de la música, les traslado a momentos concretos en los que piensan "qué bien nos lo pasamos ese día, en esa fiesta..." Ves a la gente disfrutar y es muy satisfactorio.

–¿Tiene ganas de participar en el festival de Luanco?

–Muchísimas. Ten en cuenta que los que vamos nos conocemos entre nosotros y el ambiente va a ser estupendo. Será todo un "remember", yo de hecho, pretendo quedarme un par de días más para disfrutar como espectador, porque el cartel es increíble.

–¿Qué se puede esperar de su actuación en el festival?

–No haré una actuación como tal porque no voy a cantar, si no que haré una sesión de DJ y mis armas son mis mejores temas y el bagaje de llevar en este mundo desde los 11 años.

–¿Cómo ve el mundo de la música actualmente?

–Con un poco de preocupación. La música tiene que servir para traspasar valores de una generación a otra, tiene esos códigos que sirven para ello. Crea una conexión. Tiene un trasfondo social que une, en lugar de otras que desunen.

–¿Le dice algo el nombre de la discoteca Valparaíso, en Luanco?

–¡Claro! Es la referencia, fue un punto de encuentro clave en los años 80 y 90, de hecho es un poco la toma de tierra de este Festival, todo lo que pasaba allí, ahí se quedaba. Guardo muy buenos recuerdos del Valpa.

–Durante la pandemia tampoco paró.

–Pues no, hice bastantes directos y desarrollé un par de ideas. Una serie de dibujos animados y una empresa de ocio en el metaverso, aunque actualmente ese tema lo lleva más mi socio, yo estoy más en la parte lúdica, haciendo fiestas y música.

–Además de los bolos, ¿tiene algún proyecto que pueda adelantar?

–Sí, estoy preparando una academia de Djs con un nuevo método de aprendizaje adaptado a los tiempos que corren. Tampoco es ningún descubrimiento mundial, pero es mi método, con el que he crecido como Dj y me hace ilusión poder enseñarlo. Haremos una primera canción como muestra de cómo funcionará en el estudio. Será una ópera prima, un giro de cuerda de lo que he venido haciendo hasta ahora.

–¿Hay mucha nostalgia en los músicos de su generación?

–Depende, pero creo que, más o menos con los que yo me llevo, tenemos una nostalgia optimista, nos consideramos afortunados de vivir la época que hemos vivido y de ver cómo nuestra música llega a distintas generaciones y cómo todos disfrutan alrededor de un mismo estilo. En general, no nos hemos quedado anclados en aquellos tiempos.

–¿Se considera una persona con suerte?

–Sí, soy un afortunado porque he podido vivir de mi pasión, que es la música y sobre todo, de mi faceta de DJ. Este trabajo me ha permitido viajar por todo el mundo, conocer otras culturas... Soy un perro viejo que cae bien a la gente y que, por cierto, tiene una deuda con Asturias, porque cuando vivía en Miami, un restaurante asturiano, que se llamaba "La casa asturiana", me salvó la vida, el resto de la comida era horrorosa (ríe).