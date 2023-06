"La música contribuye al cine dando profundidad a las películas", dice Ludovico Einaudi

El compositor piamontino Ludovico Einaudi (Turín, 1955) conversa en italiano con LA NUEVA ESPAÑA desde Suiza: está en Ginebra. Actúa esta noche [por la de ayer] en el Théatre du Léman, en pleno centro de la ciudad helvética. En apenas un mes su música sonará en la plaza del Niemeyer, en Avilés, en un concierto que, prevé la dirección del complejo de la ría, "promete ser uno de los eventos culturales referentes de los últimos años en Asturias". Y así volverá la actividad al escenario al aire libre del centro cultural avilesino, desierto desde hace un año, cuando los conciertos de San Agustín. Einaudi, que a finales del año pasado publicó su último disco –"Underwater"–, inicia una gira española en dos semanas, en el Festival Portaferrada. Ahí ya ha colgado el cartel de todo vendido. Ahí y también en el Pirineos Sur y en el Starlite Festival. En Avilés todavía quedan entradas (entre 110 y 55 euros).

–Dicen que usted es el músico clásico de mayor repercusión internacional. ¿Qué le parece?

–No es sensato utilizar estos términos. Puedo decir que sí he tenido un gran éxito internacional en todo el mundo y esto, claro, me produce mucha alegría. Entiendo esto como una constatación de que esto que estoy haciendo era una cosa honesta y profunda para mí. Espero abrir las ventanas del ánimo de las personas.

–Su último disco es "Underwater", que salió del confinamiento. ¿Cómo lo vivió?

–Tuve la fortuna que pude ir a la montaña, a una casa de vacaciones que tenemos la familia.

–¿En Los Alpes?

–En Los Alpes, sí. Pensábamos que íbamos a estar una semana y al final nos quedamos cuatro meses. De cualquier manera, podía salir a caminar todos los días. Volvía a casa donde tenía un piano forte. Es decir, estaba viviendo una situación liberada de los problemas particulares. Estuve viviendo en unos momentos en los que el futuro estaba pendiente. En esta situación comencé a hacer como un diario musical: cada día escribía una música distinta sin pensar demasiado en lo que estaba haciendo.Un mes y medio después, dos, comencé a analizar lo que había estado haciendo. Noté que eran piezas musicales muy libres y también muy distintas. Empecé a escuchar la música como si no la hubiera escrito yo.

–¿Como si fuera nueva?

–Sí, aquella música era como si fuera ajena a mí, como si fuera nueva. Algunas veces pensé en que había salido de momentos que no había recordado, porque me parecía que la había facturado otra persona. No había un filtro lógico en lo que estaba haciendo, era como espontáneo. Entonces empecé a pensar que aquello era el corazón de la nueva idea para un nuevo proyecto que tenía que empezar a dar forma porque aquella música me llevaba a otra dimensión dentro del agua.

–¿Qué le diría a un estudiante de música que quiere ser profesional como usted?

–Depende de aquello que quiera hacer: hay mucha diferencias entre escribir música e interpretarla. En la primera parte hay un estudio técnico importante, muy importante. Le diría que pusiera el corazón en el estudio y también la constancia, por lo tanto, es importante que esté todo dentro: si sólo tiene corazón, se extraña el estudio, pero si uno estudia y no pone corazón...

–¿Cómo contribuye la música al desarrollo de las películas’

–La música da profundidad a las películas, como le da profundidad a la vida en general, la música da emoción y color a la historia y por eso es fundamental en el cine.

–Escribió dos bandas sonoras muy reputadas: "Nomadland" y "El padre". ¿Con cuál se queda?

–Son dos títulos muy distintos. "El padre" es una película muy difícil y exige que el papel de la música sea muy delicado. La música se tiene que mover con una transparencia para explicar la película. Hablo de una especie de presencia ausente.

–Porque hablamos de la pérdida de memoria del personaje protagonista, de Anthony Hopkins.

–Eso es. La música de "Nomadland", por su parte, tiene que desarrollar el tema del viaje. En cierto modo es más fácil de contar.

–Defiende la música clásica fuera de los locales especializados. En Avilés tocará al aire libre.

–Al aire libre se crea una atmósfera con el público de tal manera que todos pueden disfrutar más allá de la acústica de una sala especializada. Puede ser una experiencia bellísima.

–¿Le sorprende que ya haya conseguido colgar el cartel de "No hay localidades"?

–Me produce mucho placer porque supone, de verdad, que hay mucha gente interesada en mi trabajo en España.