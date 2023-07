Del arrabio al silicio, cinco lustros sin hornos altos en Avilés

La hemeroteca de LA NUEVA ESPAÑA lo confirma: el común de los avilesinos quedó entristecido e interrogativo el día que, ayer hizo 25 años, Aceralia apagó el último de los cuatro hornos altos que llego a haber en la cabecera siderúrgica integral de Avilés. Tristeza porque, pese a que el cierre de la instalación estaba anunciado desde 1993, el año que se firmó el plan de competitividad de la siderurgia española, nadie estaba preparado en esta ciudad para recibir la noticia de que el paciente desahuciado, finalmente, había "muerto". E incertidumbre y preocupación –muchísima– porque el apagón siderúrgico llegó puntual, pero el plan reindustrializador, como suele ocurrir con las cosas de los gobiernos, era más una declaración voluntarista que otra cosa.

"Ahora el reto es buscar alternativas", declaro a este diario el entonces alcalde de Avilés, el difunto Agustín González (PP), dando a entender que no había "plan B". El entonces jefe de la oposición, el socialista Santiago Rodríguez Vega, declaraba: "Siento la necesidad de que hay que ponerse a trabajar, mejor dicho: tendríamos que estar trabajando ya para fabricar nuevas ilusiones". El portavoz municipal de IU, el también fallecido José Antonio García, avisaba que "el problema es que no hay alternativa, hemos fracasado en las políticas de renovación". Y así, casi sin excepción en todos los mentideros políticos del concejo: tono agorero.

Veinticinco años más tarde, los frutos del trabajo que finalmente se hizo son visibles. La cabecera siderúrgica se derruyó sin dejar en pie nada más que la chimenea del Sínter, la central telefónica, el taller eléctrico, el antiguo parque de bomberos y las naves que el empresario Daniel Alonso decidió preservar en su estado original pero dotándolas de nuevos usos acordes a sus actividades. También se mantuvieron las baterías de coque –ahora mismo en proceso de demolición– y dos gasómetros porque Aceralia siguió produciendo carbón de coque en Avilés hasta diciembre de 2019 y necesitaba de esas instalaciones hasta poner en marcha la coquería de Gijón.

En ese barbecho de la ría de más de un millón de metros cuadrados se levantó el parque empresarial "Principado de Asturias", en cuyas parcelas se instalaron diversas empresas en la primera década del siglo XXI. Y en la segunda década del siglo cuajó un polo de investigación y desarrollo tecnológico. El arrabio dio el relevo al silicio, el material que se suele identificar con la economía del conocimiento.

"Carmen IV"

El otro denominador común de los testimonios recabados el día que "Carmen IV" dejó de colar arrabio fue la pena. La manifestaban de una u otra manera todos los dirigentes sindicales y vecinales, y de forma muy elocuente el ex presidente del comité de empresa de Ensidesa, el ugetista Rafael Alonso García: "Es el día más triste de mi vida laboral. El fin de la cabecera... aún no doy crédito. Parecía que esto no iba a llegar nunca y ahí lo tenemos. La verdad es que no hay palabras para definir losa pena que sentimos los trabajadores de Ensidesa".

Esas palabras no las encuentra ni siquiera 25 años después Manuel Díaz Valdés, que hace un cuarto de siglo tenía el cargo de jefe de los hornos altos 3 y 4 y del departamento de Materias Primas y Sínter V. O sea, el número uno del staff técnico de Hornos Altos: "¿Qué sentí? No sabría decir... Yo estaba en la rampa de lanzamiento para prejubilarme en esos días y sabía desde hacía años que los hornos altos de Avilés, el Sínter y la Térmica, entre otras instalaciones, estaban sentenciados por la construcción de otros más modernos en Gijón. Me satisfizo en lo personal, porque me fui para casa y me entristeció por lo mucho que esos hornos significaron desde el punto de vista industrial". No faltaba quien, hace 25 años, defendía en estas páginas que el patrimonio siderúrgico ya sin uso productivo bien podría "vivir de otra forma": "Un museo en esos terrenos sería, además de espectacular, rentable". La frase es del historiador Juan Carlos de la Madrid, uno de los avilesinos que llegó a soñar con que "Carmen IV" quedase en pie como icono del pasado siderúrgico y referente de un hipotético museo de la industria que, ahora ya se sabe, nunca sería realidad.

Inauguración

Antes del apagado el 30 de junio de 1998 del "Carmen IV", así bautizado el día de su inauguración en julio de 1969 en homenaje a la mujer del entonces presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, había seguido el mismo camino el Horno Alto 1 ("Carmen"), inaugurado en septiembre de 1957; el 2, ("Joaquina"), inaugurado en 1958; y el 3, ("Rosario"), inaugurado en agosto de 1966 y clausurado en abril de 1998, pocos meses antes que el Horno Alto 4.

El récord de producción de la cabecera integral siderúrgica de Avilés se alcanzó en 1974: 4,8 millones de tonelada de arrabio y 5,7 de acero. Paradójicamente, 1974 fue el año récord de la siderurgia española pero también el del inicio del declive, propiciado por la crisis del petróleo. A partir de entonces se pusieron en marcha planes de reconversión que dieron pie a profunda agitación social, con manifestaciones como la del 30 de mayo de 1984, en la que unas 100.000 personas clamaron por salvar Ensidesa. Y ahí se puso en marcha la maquinaria negociadora que nueve años más tarde alumbró el plan de competitividad de la siderurgia que condenaba a los hornos altos de Avilés.

El ingeniero Manuel Díaz Valdés, nacido en Luanco y traído a Avilés con dos años, recuerda con orgullo los "excelentes ratios de producción" que se lograron en los hornos altos 3 y 4 antes de apagarlos: "Coincidió el apagado de uno de los hornos de Gijón para la construcción de nuevo y entre tres hornos (los dos de Avilés y el segundo de Veriña) tuvimos que dar la producción de cuatro para que no le faltase materia prima a la acería. De eso ya sabíamos en Avilés, donde a base de sucesivos cambios tecnológicos y un compromiso absoluto de la plantilla habíamos pasado de una capacidad inicial de producción de 2.100-2.200 toneladas por día y horno a 2.700 toneladas y picos de 3.000. Llegamos a batir el récord europeo de producción para hornos de nuestro tamaño".

La última colada

Ya prejubilado Díaz Valdés tras haber dirigido en abril de 1998 el proceso de apagado del horno alto 3, el jefe al que le tocó coordinar el apagado del horno alto 4 fue Manuel Vecino Macarrilla, en cuyo domicilio se guarda como oro en paño la barrena con la que se perforó por última vez la piquera de "Carmen IV" para que vertiese la última colada de arrabio. El proceso, como casi todo en la siderurgia, se planificó con días de antelación y se hizo con tiento para evitar que un súbito enfriamiento del horno arruinase el arrabio. Salió a la perfección.

Consciente del simbolismo del momento, el día 30 de junio de 1998 Aceralia (la heredera de Ensidesa y futura Arcelor Mittal) dejó entrar a la prensa al horno alto y presenciar la última colada. Perforada la piquera, un chorro de arrabio incandescente cayó al canal que lo llevaría a uno de los vagones torpedo que, a su vez, transportaría el hierro fundido a la acería.

Si alguien lloró en ese emotivo e histórico momento nadie se enteró: los siderúrgicos de guardia llevaban trajes especiales para protegerse del calor que desprende el arrabio y sus caras estaban ocultas por máscaras aluminizadas.

Del horno alto 4 de Avilés, como del 3, no debería quedar ni rastro a estas alturas. Y sin embargo, ahí está a la entrada del parque empresarial "Principado de Asturias" (PEPA) una rotonda en cuyo centro se yergue la base del horno y, encima, una figura amorfa de arrabio de 400 toneladas de peso aproximado. ¿Cómo es posible?

Cuando el PEPA se inauguró se explicó que el monolito tenía carácter monumental y que era la aportación a la conservación de la memoria siderúrgica de la ciudad. Ya de no haber dejado un horno alto en pie como se llegó a plantear desde ámbitos sociales de Avilés, dejar un cachito del mismo.

La verdad resplandece 25 años más tarde por boca del principal testigo de los hechos: Manuel Vecino Macarilla, jefe de producción de hornos altos el día que se apagó "Carmen IV". Este ex alto mando de Aceralia relata que finalizado el vaciado de arrabio del horno alto el 28 de junio de 1998, lo que procedía era "sacar la salamandra". La salamandra, en argot siderúrgico, es la última "gota" de arrabio que queda en el fondo del crisol, el "rebañao" del fondo por así decir. No suele tener utilidad, pero hay que sacarla para evitar que solidifique e imposibilite el posible arrancado del horno o su reconstrucción en otro emplazamiento.

Desmontaje

"Nos dijeron ‘de arriba’ que a la sacaríamos al día siguiente, que marchásemos para casa. Al día siguiente, volvieron a dar largas... Y así hasta que la salamandra solidificó y allí quedó", relata Vecino, quien a estas alturas sospecha que había un interés expreso "de arriba" en que aquel horno nunca sirviese para nada más que no fuese la chatarra.

Cuando años más tarde la empresa de demoliciones encargada de desmontar el horno alto "Camen IV" descubrió la salamandra hecha un bloque se propuso cortarla para llevársela en trozos. Pero no pudo. "Trataron de cortarla con soplete de oxígeno, de hecho aún se puede observar hoy la mella que lograron hacerle. Pero debieron gastar todo el oxígeno que había en Asturias y no lograron cortar ni un cacho", cuenta el ex jefe de producción el horno alto 4.

El arrabio solidificado es un material durísimo con alta concentración de hierro, casi imposible de cortar con soplete. Por eso fracasó el operativo de quitar la salamandra del "Carmen IV" y por eso a algún imaginativo responsable del Ministerio de turno se le ocurrió que ya de no poder quitarla, al menos lucirla. Y se hizo una rotonda en cuyo centro está el "monolito".

La verdadera historia del monolito de arrabio del PEPA: cuestión práctica más que estética