Carpintero: "Las fiestas son una vuelta a la infancia, un motivo de alegría y reunión"

La morriña de quienes han vivido fuera es inconfundible, en el tono de voz y en la emoción cuando hablan desde casa, cuando vuelven. Juan Pablo Carpintero, reportero del programa de TVE "Aquí la tierra" inauguró ayer como pregonero las fiestas de Castrillón. Interrumpe un par de veces la conversación con la periodista para saludar a vecinos y algún amigo de toda la vida de Piedras Blancas. "Me siento un privilegiado por poder dar el pregón en casa", afirma.

A pesar de moverse como pez en el agua ante la cámara y entre platós, el popular reportero reconocía sus nervios horas antes de dar el chupinazo de las fiestas de Piedras Blancas: "Nunca pensé que daría el pregón de las fiestas de mi ciudad, para mí supone un orgullo, un privilegio y una gran responsabilidad".

Su discursó giró en torno al sentido de la familia, que, como dijo, puede aplicarse también a amigos y vecinos: "Las fiestas son una vuelta a nuestra infancia, un motivo de alegría y reunión".

También quiso reivindicar la riqueza de Asturias más allá de los tópicos: "No solo tenemos playa, montaña y una riquísima gastronomía, si no que no nos damos cuenta de lo que se nos quiere fuera, tenemos que valorarlo y creérnoslo más".

Visiblemente emocionado, terminó agradeciendo la presencia de la gente y destacando que el mérito es de ellos que son los que mantienen con vida a la ciudad.

Para el alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, también era una novedad vivir ya como regidor las fiestas del concejo. Ayer estuvo acompañado por la que será la concejala de Festejos, Marián Carvajal y el resto de su aquipo en el Ayuntamiento, además de varios miembros de la Corporación castrillonense, incluida la exalcaldesa Yasmina Triguero.

Actividad el fin de semana

Las actividades festivas continúan hoy, sábado, con la apertura del mercado medieval (calle Pablo Iglesias) a las 11.00 horas, parque de atracciones infantiles a partir de las 12.00 horas en el aparcamiento de la piscina municipal y exposición de fotos antiguas de 12.00 a 14.00 horas en la plaza Europa. A las 11.00 horas, habrá tiro con gomero en el parque de la Libertad y, a las 12.30 horas, espectáculo de magia, circo y animación con "Tonígrafo y sus viajes".

Además, a partir de las 22.00 horas, en el marco del ciclo de conciertos de dicado a bandas de la región, bautizado "Asturias suena", y que se celebra en el parque La Libertad actuarán los grupos Skama la rede", "Crudo" y "State of crime & scene".

En la plaza Europa, a las 22.30 horas, tendrá lugar una de las citas más esperadas de estos festejos, el concierto de "Capitán Mercury. tributo de Queen". Será en torno a la medianoche cuando dé comienzo la verbena de este día que tendrá cmo protagonista a la orquesta "La Misión".

Récord histórico de participación para la comida en la calle del lunes, con cerca de 500 inscritos

La tradicional comida en la calle del parque de La libertad de Piedras Blancas batirá el próximo lunes, 3 de julio, su récord histórico de participación. Este año se han inscrito 484 personas para participar en la que está considerada como una cita clásica dentro de las celebraciones del concejo. Por la noche, el cielo se iluminará con los fuegos artificiales.

Además, el programa del fin de semana en Castrillón incluye varias citas deportivas. Desde ayer, viernes y hasta mañana, domingo, se disputará el clásico maratón de fútbol sala en el polideportivo municipal y hoy, sábado, el parque de la Libertad acogerá la competición de tiro con gomeru.

Finalmente este domingo por la mañana se celebrará la XXIV Marcha Cicloturista de Castrillón. Otra cita clásica que tampoco faltará este año es el mercado medieval, cuyos puestos se han distribuido por la calle Pablo Iglesias y la plaza de la Constitución. El parque de atracciones infantiles estará ubicado junto a la piscina municipal, y también habrá actividades infantiles con magia y circo en los espectáculos callejeros de Mago Charly y Tonígrafo, que actúa hoy, al mediodía, en la plaza de Europa.