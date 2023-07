El comisario de la exposición de Bacon: "Si el dibujo no es suyo, que lo devuelvan"

"Si de verdad los expertos del Principado creen que el dibujo no es de Bacon, que el Niemeyer lo devuelva a su anterior propietario", señaló Fernando Castro Flórez, que es profesor de Estética y de Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid y fue el comisario de la exposición "La cuestión del dibujo" que se vio en el Niemeyer entre noviembre de 2017 y abril del año siguiente.

En atención a la organización de aquella muestra, el propietario de las piezas, regaló una de ellas –"Pope"– al Niemeyer, que este llevó a los almacenes del Museo de Bellas Artes de Asturias en depósito. En febrero pasado, la fundación del complejo de la ría solicitó la inclusión de la obra en el Inventario de Patrimonio Cultural, petición que ha sido rechazada, por las dudas sobre su autoría, expresadas tras la consulta pertinente de la Consejería de Cultura, tanto por expertos del Ridea como de la Real Academia de Historia.

"Lo que es sorprendente es saber quién es el experto o los expertos asturianos que declaran que el dibujo que regaló Lovatelli no es de Bacon", continuó Castro Flórez. "Como estos expertos son tan brillantes como para echar por tierra las sentencias judiciales que dicen lo contrario, que devuelvan el regalo", insistió.

Fernando Castro Flórez dejó claro que él no es tasador, ni grafólogo, ni evaluador de autenticidades: es profesor universitario. "Jamás dije –ni en Avilés, ni en Madrid, ni en Valencia– que los dibujos fueran de Bacon. Lo que no podía afirmar en ningún caso es que no lo fueran".

¿Cómo llegó Castro Flórez a diseñar la exposición del Niemeyer que ahora pone en duda la Consejería de Cultura, a la sazón, titular de la presidencia del mismo Niemeyer? Lo explicó el propio Castro Flórez: "Me llamó Juan Barja, del Círculo de Bellas Artes, me dijo: ‘Mira, hay estas obras, hay esta colección de dibujos, han hecho juicios –de hecho, se siguen haciendo–, pero lo que no se ha probado en ninguno de ellos es que sean falsos".

Castro Flórez lanzó una pregunta a los que ponen en duda la autoría del dibujo que pertenece a la colección particular del Centro Niemeyer desde hace cinco años. "¿En base a qué dicen que no es de Bacon? No me dedico a ello, yo no puedo hacer una declaración: ‘Son Francis Bacon’, pero lo que tampoco puedo decir es que no lo sean. Para decirlo debería tener una prueba grafológica, tendría que hacer una experticia determinada, tendría que ir contra Umberto Guerini, Cristiano Lovatelli, la colección Francis Bacon, el conjunto de libros que han hecho el catálogo razonado, los juicios que están ganando los propietarios de los dibujos". Castro Flórez se preguntó también: "Si no es de Bacon, ¿por qué hicisteis una exposición si en Asturias había expertos desconocidos hasta ahora en Francis Bacon?"

La fundación Cristiano Lovatelli, recordó Castro Flórez, "ha publicado las actas de todos los juicios ganados". El profesor de la Universidad Autónoma reiteró el mismo argumento: "Esto es como la presunción de inocencia. Si hasta ahora se han hecho juicios y en ninguno de ellos se ha sentenciado que ninguno de los dibujos es falso, yo, sinceramente, creo los expertos asturianos consultados por la Consejería se sobrepasan. A lo mejor tienen miedo a que ellos queden como autentificadores de Bacon, aunque se manifiesten refutadores de las sentencias".

Castro Flórez continuó: "Si en el futuro, las sentencias son contrarias y determinan que no sé cuántos son falsos, pues lo aceptaré. Nunca dije que fueran verdaderos", insistió. "Si me piden un peritaje sobre la autenticidad de Bacon respondería que no, que yo no me dedico a eso", reconoció el profesor Estética de la Autónoma.

La polémica abierta por el Principado es, dijo Castro Flórez, fruto de "un gesto extrañísimo": "Nos habéis regalado un Bacon, nosotros, en el gesto de aceptarlo, ni autentificamos, ni hacemos nada. Si en el futuro hay un juicio que determina que todos los dibujos de Lovatelli son falsos, ellos, discretamente, retiran el regalo del catálogo y no pasa nada", propuso. "Este tipo de problemas suceden en las mejores familias, incluso en el museo del Prado, nada más y nada menos: se dijo primero que ‘El coloso’ no era de Goya y ahora resulta que sí que lo es", apostilló.

Los argumentos contrarios a la autoría de los dibujos de Francis Bacon salen a partir de un comentario que el propio creador le hizo al crítico David Sylvester. "En realidad en esa entrevista no dice en ningún momento que no haga dibujos, lo que dice es que no hace bocetos para sus cuadros. Es un problema de traducción", subrayó quien fuera comisario de la exposición del Niemeyer. "Bacon sí que dibujaba. Es más: se han hecho exposiciones de sus dibujos. A mí este asunto, siempre que sale, me inquieta".

La muestra del artista dublinés estuvo colgada en la cúpula del Niemeyer hace un lustro. Al finalizar, la fundación que administra la Francis Bacon Collection of drawings donated to Cristiano Lovatelli Ravarino decidió regalar a la fundación del Niemeyer uno de sus dibujos. Los expertos en Asturias han frenado que sea incluido en el inventario de bienes culturales aunque los jueces no tienen dudas.