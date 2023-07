Las guardias en el centro de salud de Villalegre, suspendidas hasta septiembre

La reorganización en verano de la asistencia sanitaria en el área de Avilés por parte de la gerencia ha generado malestar entre los profesionales, que se sienten ninguneados y critican la falta de comunicación. Por un lado, ha sentado mal la decisión de suspender desde este próximo lunes 3 de julio hasta el 1 de septiembre las guardias de lunes a viernes en el centro de salud avilesino de Villalegre. Los usuarios –más de 10.000– deberán acudir al centro de salud del Quirinal. Los fines de semana y festivos mantienen la atención urgente en el centro de salud de Las Vegas (Corvera).

La decisión ha sentado como un jarro de agua fría. Hay más. En Soto del Barco el malestar se debe a que el centro de salud ha tenido que acoger la atención a desplazados –personas que están de vacaciones o residen en verano fuera de su lugar habitual– que, inicialmente, iba a prestarse en esta zona en el consultorio de San Esteban (Muros de Nalón). Sin embargo, las quejas en San Juan de la Arena llevó a la gerencia a mantener la atención a desplazados en dicha localidad.

Aunque no ha sido posible por falta de espacio en su consultorio. Así que la atención se ha ubicado en el centro de Soto. "La diferencia de viajar de La Arena a Soto y de La Arena a San Esteban es mínima. No entendemos por qué la gerencia del área se ha plegado a tal petición, cuando es un territorio pequeño y no sería un problema que estuviera en San Esteban", se queja el médico titular en Soto Javier Puertas. "Sería necesario que nos escucharan más a los profesionales que estamos en los centros que sabemos lo que hay. No nos negamos a atender a nadie, lo que planteamos es utilizar de mejor forma los recursos que tenemos".

El problema reside en que a Soto se desplaza el médico de La Arena para atender a los desplazados en los días estipulados, pero no el enfermero correspondiente. "Hemos advertido de tal fallo, porque cuando sea necesario que intervenga el ATS, ¿cómo harán? Quieren que se ocupen los enfermeros de Soto, pero eso no puede ser pues ya tienen bastante sobrecarga", advierte Puertas.

El médico explica que en la dirección del área "la respuesta es que no nos preocupa el bienestar del paciente, sino solo el nuestro". Algo que el doctor rechaza de plano: "No creo que preocuparse por los pacientes sea cerrar las urgencias en Villalegre en verano, donde van los de allí, los de La Luz, El Pozón... Toda esa gente tendrá que ir al Quirinal, un centro bastante saturado ya y que les queda a desamano. Eso sí que es complicarles la vida a los vecinos y no mantener en San Esteban la atención a desplazados en la zona". Según Javier Puertas, el pasado 16 de junio estaba prevista una reunión con los profesionales del área para abordar la reorganización en verano y otras cuestiones que al final se suspendió. "Seguimos esperando por la nueva cita", concluye.

El equipo de Soto del Barco pide refuerzos al tener que ir a los dos geriátricos del concejo

Los profesionales del centro de salud de Soto del Barco creen necesario que la gerencia del área sanitaria de Avilés refuerce su equipo toda vez que desde hace unas semanas deben acudir a las dos residencias geriátricas privadas que hay en el concejo a pasar consulta una vez por semana. Son todos los martes cuando un equipo (médico y enfermero) se desplaza a ambos centros para ver a pacientes. En el centro de salud sotobarquense hay en la actualidad dos médicos y dos enfermeros después de haber sido reforzada la plantilla por crecer la demanda asistencial. Al tener que ir ahora una vez por semana a los geriátricos, la carga ha crecido, ya que llevar una residencia es más trabajo por el tipo de internos, pluripatológicos.

"En el tiempo que uno de los equipos se va, el otro que se queda aquí tiene que asumir su agenda, algo que resulta casi imposible, eso sin tener en cuenta que surja alguna urgencia. Por eso vemos necesario que o bien se refuerce la plantilla en Soto o se organice esto de otra forma", señala el médico Javier Puertas.