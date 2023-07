Avilés, capital del perreo

Lleno absoluto en el pabellón de La Magdalena. Gente llegada desde todas partes de España se reunió ayer tarde y hasta la madrugada en Avilés para vivir un Reggeaton Beach Festival en el que no faltó de nada. Hinchables, maquilladoras, karaoke... Todo, para que miles de jóvenes viviesen por todo lo alto uno de los días claves del verano.

Se preparó al detalle el que será, sin duda, uno de los eventos del verano en la Villa del Adelantado. No defraudó y, ya el primer día, dejó a la gente con ganas de más. "Que repitan el año que viene", era la idea en la que coincidían todos los asistentes. "Está siendo espectacular", reconocía Daniel Fernández, que viajó desde Orense para escuchar a su favorito, Kevin Roldán. "Es mi primera vez en un festival y solo tengo una cosa clara: quiero repetir muchas más veces. Está siendo un evento increíble", señalaba el gallego, con orígenes venezolanos, algo que su amiga Verónica Carvalho corroboraba. "No me esperaba que fuese a haber un ambiente tan bueno. La gente trasmite muy buena onda, así se disfruta mucho más", indicaba.

Desde Bilbao, como dejaba ver su camiseta del Athletic, llegó Sergio Carranza, que no podía parar de dar saltos. "Es una pena que en el País Vasco no tengamos festivales así. Entre la música y la organización, esto es una pasada", trasmitía el vizcaíno, que había sacado su entrada con tres meses de antelación para no faltar a la cita. "Soy muy fan de Myke Towers. No podía venir a España y perdérmelo. Daba igual los kilómetros que hubiese que recorrer", destacaba el bilbaíno, que quiere aprovechar los conciertos para hacer turismo por Asturias.

Uno de los grandes atractivos que tiene el Reggeaton Beach Festival es su cartel. Varios de los nombres del momento en el panorama musical latino, como Mike Towers, Ryan Castro o L-Gante, hicieron las delicias de todos los asistentes, que no pararon de corear sus canciones. "Tiene uno de los mejores carteles de toda España, es normal que tanta gente esté interesada en venir", explicaba Faviola Peña, que junto a sus amigas Paula Paz, Verónica González y Beatriz Valles se desplazaron desde Oviedo para vivir un día de fiesta que no olvidarán. "Llevábamos mucho tiempo sin escuchar a cantantes como estos, es una gozada que vengan a Asturias", aseguraban ya casi sin voz.

No hay que olvidar el trabajo que hay detrás de un evento así. "Me sorprendió que no hubiese colas para entrar y lo cuidado que está todo para que salga bien", alababa Mónica Merino. Y es que, para que evitar una excesiva exposición al sol, la organización creó un puesto para validar las entradas a la sombra, a unos metros de la entrada principal, para evitar aglomeraciones. "Ideas así marcan la diferencia. Se nota que están preocupados por la gente", confesaba la sierense, encantada con lo que había visto. "Estamos viviendo una fiesta increíble. La gente está siendo muy respetuosa y no hay ni golpes ni gente muy borracha", afirmaba Cintia Serrano, exhausta tras dejarse la voz en el concierto de Ryan Castro. "Nos lo estamos pasando genial. Es nuestra primera fiesta grande después de terminar los exámenes y tenemos que aprovechar al máximo", indicaba Rebeca García. Ambas, junto a Claudia López y Lydia Sánchez, estaban deseando ver hoy, domingo, a su cantante favorita, Emilia.

Y es que La Magdalena hoy no descansa. Tras la jornada de ayer, que se alargó hasta la madrugada, hoy es el turno de artistas de la talla de Arcángel, Nicky Jam (que cantó en la boda del portero de la selección española Kepa Arrizabalaga), Justin Quiles... Primera división en el mundo del reggeaton, que pondrá el colofón a una fiesta que ha dejado altamente satisfechos tanto a los asistentes como a los organizadores.