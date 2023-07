El hombre que mejor conoce a Mecerreyes habla del nuevo fichaje del Real Avilés

El Real Avilés sigue acelerando en el mercado. Tras cerrar el viernes el fichaje de Davo Fernández para el ataque, ayer fue el turno de Javi Mecerreyes. El centrocampista avilesino, que llega procedente del UD Sanse de Primera Federación, firma hasta 2025 y llega para dar un salto de calidad a la medular blanquiazul. Formado en el Quirinal y en la cantera del Sporting, el año pasado dio el salto a la tercera categoría española, en la que jugó 33 encuentros, 22 de ellos como titular.

Un hombre que conoce a la perfección al nuevo fichaje avilesino es Sergio Sánchez. El actual técnico del Marino tuvo al centrocampista a sus órdenes en el juvenil del Sporting y, durante dos temporadas, en el filial rojiblanco. "Es un gran fichaje por parte del Avilés", asegura el sierense, que este año se medirá en liga al que fue su pupilo. "Mece juega de 8. Javi Vidales (director deportivo del Avilés) le conoce bien de su etapa en el Sporting. En aquella época, cuando era jefe de metodología, había implantado el 4-3-3 como sistema base, y en ese esquema, por delante del pivote, creo que es donde Mece puede sacar su mejor versión", asegura Sánchez, que no descarta ver al avilesino jugando en un doble pivote al lado de Edu Cortina, con un mediapunta por delante, ya que no es una posición extraña para él.

"Mece destacaba mucho porque con 16 años ya jugaba a otra velocidad. Tenía un ritmo diferente al resto. Es muy dinámico", indica el entrenador del Marino, que define a Mecerreyes como "el jugador que le gusta a todos los entrenadores". "Es un hombre muy de equipo. Puede jugar en varias posiciones, es sacrificado y siempre tiene en su mente ayudar al equipo. Para un entrenador es el jugador ideal, porque sabes que es muy fiable", apunta el sierense, que tiene una palabra para definir al nuevo jugador blanquiazul: "constancia". "Rara vez el ves jugar mal. Tiene una regularidad y un dinamismo que en el mundo del fútbol es algo muy valioso. Siempre se ofrece, siempre quiere el balón, llega antes que los demás a los duelos... El Avilés acierta de lleno con su fichaje".