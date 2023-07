Unas lágrimas furtivas por "Rosario"

En el año 1998 Manuel Vecino Macarrilla desempeñaba el cargo de jefe de producción de hornos altos en Avilés, en el segundo escalafón de mando de las instalaciones. Hoy, 25 años más tarde, ya jubilado y con 80 años, confiesa que lloró el día que se apagó el horno 3, oficiosamente conocido como "Rosario" en homenaje a la mujer del ingeniero Áureo Fernández Ávila, presidente del consejo de administración de Ensidesa entre 1959 y 1968.

Así recuerda aquellas lágrimas: "El jefe al mando del operativo era Manuel Díaz Valdés. Los preparativos ya habían comenzado días antes y la operación de apagado definitivo se realizó en abril de 1998. Al acabar la jornada, ya con el grueso de la tarea hecha y el horno vacío, nos acercamos al bar Sabina de Trasona a tomar unas sidras para felicitarnos por lo bien que había ido todo. De vuelta a casa en coche vi la silueta del horno y cómo salía vapor por los chapines [consecuencia de la evaporación del agua que se estaba vertiendo al crisol para bajar la temperatura, una señal inequívoca de la "muerte" del horno]. En ese momento no puede evitar acongojarme, y lloré de pena".

Manuel Vecino pasó a las pocas semanas del apagado del horno alto 3 de Avilés a ser el máximo responsable del horno alto 4, que siguió activo, por jubilación de Díaz Valdés. Y por eso le tocó dirigir la operación de apagado de "Carmen IV" (así llamado en homenaje a la mujer de Carrero Blanco), con cuya clausura el 30 de junio de 1998 se dio carpetazo a la historia de la cabecera siderúrgica integral de Avilés. "Cuando apagamos el horno alto 4 también sentí pena, claro, pero no lloré; ya se me había endurecido el corazón o había interiorizado que aquello se había acabado".

Manuel Vecino es uno de los cuatro ex siderúrgicos que aceptó esta semana la invitación de LA NUEVA ESPAÑA para reencontrarse en el parque empresarial "Principado de Asturias" (PEPA) a los pies del último vestigio del "Carmen IV" y volver 25 años atrás, al día en que se apagó el fuego y dejó de manar arrabio del último horno alto avilesino. Acompañan a Vecino dos ex jefes de turno de hornos altos, Andrés Martínez López, que ahora tiene 66 años, y Ramiro Merino Fernández, de 67; y el ex jefe de Documentación de Ensidesa, guardián de la memoria siderúrgica asturiana y colaborador de este diario Javier Gancedo.

La cita se produce en la rotonda del PEPA donde se yergue el único resto que ha quedado del horno 4: su base y encima, lo que en el argot siderúrgico se llama "la salamandra", el arrabio fundido del fondo del crisol, la parte del contenido del horno que nunca se cuela porque está a un nivel por debajo de la piquera (el orificio por donde fluye el hierro fundido) al "pinchar" el horno. Unos creen que es un monumento, otros lo llaman "el mogote" o "el pegollo" y no falta quien, como Andrés Martínez, se refiere a estas 400 toneladas de arrabio indestructible como "la tarta".

La contemplación de la salamandra pone nostálgicos a estos ex siderúrgicos, que se atropellan hablando para describir lo que allí se ve: la tobera de refrigeración del horno, los conductos de ventilación, el pie de hormigón de lo que fue una fabulosa e icónica estructura de acero... y hasta las malas hierbas que crecen impúdicamente en un espacio que debería de estar consagrado a la memoria de la industria. Sus ojos ven y reconocen cosas que para el espectador profano están ocultas. Ellos miran de otra manera.

¿Qué sintieron estos hombres, algunos ya trasladados en esa fecha a los hornos altos de Gijón, cuando se apagó "Carmen IV" el 30 de junio de hace 25 años? Pues con decir que Ramiro Merino y Andrés Martínez vinieron desde Veriña a rendir honores al horno en el día de sus exequias "cuando ya se había ido para casa la marabunta" (autoridades, prensa, etcétera), ya está dicho todo. Como quien va a dar un pésame al tanatorio.

"Pena, sentí mucha pena, como supongo que todos los avilesinos. Lo que ocurre es que nosotros teníamos todos los datos, el conocimiento desde dentro de la empresa y sabíamos que ese día llegaría. O sea, que en cierto modo ya lo habíamos interiorizado y asumido", relata Martínez. "Yo me fui a los hornos de Gijón dejando los hornos altos 3 y 4 en funcionamiento, pero consciente plenamente de que aquí no iban a quedar ni las migajas. Sentí pena, claro, los hornos habían pasado a ser parte de nuestras vidas tras tanto tiempo trabajando en ellos", cuenta Merino, que aún tiene como fondo de pantalla de su teléfono móvil la foto de un horno alto.

Los ex empleados de los últimos hornos altos de Avilés reunidos a iniciativa de este diario acumulan 88 años de servicio en ambas instalaciones, lo que les permite hablar con autoridad de las mejoras tecnológicas que se introdujeron paulatinamente y que obraron el "milagro" de que una instalación fabril concebida para producir de media entre 2.100 y 2.200 toneladas diarias de arrabio acabara dando medias de 2.700 y picos de 3.000. "No se conoce mejora similar de la productividad en hornos de este tipo en ninguna parte de Europa", apunta con orgullo Javier Gancedo.

Volviendo a lo difícil que pudo haber resultado para estos siderúrgicos asumir que Avilés se quedaría algún día sin hornos altos, Manuel Vecino relata una anécdota: "En cierta ocasión mandaron a Pepe el guardia (José Álvarez) hacer entrevistas al personal. Ente las preguntas, una era si teníamos miedo a que cerraran los hornos y quedarnos sin trabajo. Yo me eché a reír y respondí que eso era imposible. Y mira tú, vaya si fue posible".

Andrés Martínez ve como un "consuelo" que la actividad siderúrgica integral no se haya perdido en Asturias: "Cerraron los hornos de Avilés, vale, pero abrieron dos más grandes y modernos en Gijón. Es como lo del campo y las vacas: antes había cien paisanos con cinco vacas cada uno y la reconversión del sector hizo que pasara a haber un paisano solo, pero con quinientas vacas. Pues esto igual: dos hornos modernos dan la producción de cuatro antiguos".

Y entre anécdotas y recuerdos "imborrables" se va el tiempo hablando con los que conservan viva la memoria de los hornos altos.

–Manolo, cuenta lo de aquel día que yendo para casa de noche viste la silueta del horno al rojo vivo...

–¡Uf, qué imagen! Eso pasaba a veces porque se gastaba el refractario en ciertas zonas muy expuestas y quedaba desnuda la chapa; de la temperatura que soportaba se ponía al rojo. En esos casos había que echarle agua por las paredes exteriores para refrigerarlo. El agua es mano de santo en la siderurgia.

–¿Y los emborricamientos?

–Mala cosa, menos mal que ahora apenas se producen.

–Un emborricamiento fuerte podía tardar días en solucionarse, y que no tuvieras que ir a una parada de producción...

Para los profanos en la materia: en el argot siderúrgico se llama emborricamiento a la pérdida de temperatura dentro del horno, algo que puede ser debido a varias causas. La temperatura normal dentro del crisol para que todo vaya bien oscila entre 1.450 - 1.500 grados centígrados. Por debajo de 1.300 se producen solidificaciones del arrabio (grumos) que impiden el colado del horno pues la piquera se atora.

Para los trabajadores de un horno alto, un emborricamiento es una pesadilla. En el caso de los avilesinos, acabaron desarrollando una técnica de desemborricamiento tan eficaz que Lakshmi Mittal montó una unidad especial de intervención que acudía desde Avilés a cualquier parte del planeta para intervenir en hornos "atragantados". Uno de esos "geos" de la siderurgia –los que acuden cuando un problema empieza a ser "gordo"– fue Andrés Martínez, al que dada su experiencia llamaron recientemente cuando se perforó el crisol de un horno de Gijón para que diera su experta opinión.