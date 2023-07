Los organizadores del festival La Grapa celebran la vuelta donde empezaron: "Es un éxito"

Víctor Velasco, el responsable de producción de La Grapa Black Music Festival, no dudó en ponderar como óptima la vuelta de la organización a la plaza de Santiago López (los próximos 4 y 5 de agosto): "Creo que es todo un éxito poder volver al lugar donde nacimos". Y es que de allí, de la plaza de La Grapa, es de donde tomaron el nombre los organizadores de un encuentro musical que ayer presentó "ilusionada" la nueva concejala de Festejos, Sara Retuerto, debutante en la sala de prensa del Ayuntamiento de Avilés. "Queremos una ciudad abierta y diversa y, por lo tanto, Avilés, tiene que contemplar todo tipo de festivales, para todo tipo de públicos", resumió la también tenienta de alcaldesa.

Dani Allman, el otro responsable del festival –de su programación, concretamente– fue el encargado de desgranar el cartel de este año. "La anterior edición dejó el listón muy alto, fue de mucha calidad, pero creo que este año hemos concentrado siete bandas de un potencial enorme", dijo. "Hemos conseguido, por fin, traer a ‘The New Mastersounds’ que, uno de nuestros objetivos desde el principio", reconoció el programador. Y es que es normal esta alegría: "The New Mastersounds" son una de las mejores y más veteranas bandas de la fusión de jazz- soul-funk. Vienen a Avilés acompañados por el cantante Lamar Williams Jr., hijo del célebre bajista de "The Allman Brothers".

Otro de los grandes nombres de la fiesta de música negra es el de Tommy Castro. Y también mencionó los de Rick Estrin y Charlie Musselwhite que son, señaló Allman, dos de "los mejores armonicistas blancos de la actualidad". La organización del festival ha estado de peregrinaje desde aquella primera edición que sonaron debajo del viaducto (Carlos Lobo, el parque del Muelle, Las Meanas y, el año pasado, en último minuto, en la plaza de Pedro Menéndez, todavía sin la aplanación actual). "Creemos que este festival aspira a lo máximo: hay plazas con capacidad de sobra", apuntó Allman durante la presentación del encuentro musical de dentro de un mes. Los organizadores anunciaron también un "Off-Grapa" –actividades en los bares– y hasta una sesión vermú a cargo de la banda barcelonesa "Shake".