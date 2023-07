Rehabilitación frente a criminalización, la terapia de Amigos contra la Droga en Avilés

Pilar Soberón Pérez es psicóloga clínica y lleva desde 1993 en el centro de tratamiento de las adicciones de Amigos contra la Droga de Avilés. "Como somos una entidad y un equipo muy pequeño, cada una nos vamos responsabilizando de cosas; yo soy responsable del área económica y del plan de igualdad y mis compañeras de otras cosas. Somos cuatro, nos repartimos las tareas de forma muy horizontal", relata. Uno de sus lemas es rehabilitación frente a criminalización.

La asociación, que se creó en 1989 por madres de jóvenes adictos a la heroína, un mundo muy ligado a la delincuencia, a finales de los años 80, tenía como objetivo hallar alternativas para esos chavales, para los que tampoco había soluciones en el sistema de atención sanitaria, ni social ni legal. "Porque cometían pequeños delitos y directamente acababan presos. Esta asociación fue promotora de medidas alternativas al ingreso en prisión cuando los delitos están relacionados con el consumo de drogas", cuenta Soberón.

Las circunstancias de entonces han cambiado. Hoy, si la pena es inferior a cinco años, el delito está relacionado con el consumo de tóxicos, es decir, es posible demostrar que las capacidades volitivas estaban afectadas por la drogadicción, es bastante probable que el juez dé la alternativa de realizar un tratamiento en lugar de entrar a prisión.

Colaboración con la UTE

"Si esto no se consigue en sentencia, porque a veces la persona acude tarde a los tratamientos, porque no tiene demostrada su toxicomanía, etcétera, una vez que las personas entran a prisión, nosotros seguimos colaborando con ellos, a través de la UTE del centro penitenciario de Asturias. Hay personas que están cumpliendo su condena allí y en un tiempo que se estime, les pueden dar el tercer grado, de manera que la persona sale a hacer tratamiento, y solo tiene que ir una vez al mes a firmar y sigue cumpliendo esa parte de su condena en el centro de tratamiento", relata la psicóloga.

Recién celebrado este pasado 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, en el centro de tratamiento de Amigos contra las Drogas de Avilés no advierten un especial interés por esta fecha. "Igual que en los años 80 y 90 el problema de las drogas aparecía en tercer lugar de las preocupaciones de los españoles, hoy no aparece casi, o si aparece, lo hace al final, pero no porque no exista, sino porque se visibiliza menos y porque el tejido asociativo que se ha ido creando ha trabajado para que las personas adictas no estén ya en la calle", explica Soberón.

LA NUEVA ESPAÑA ha acompañado una jornada de trabajo en el centro. "Lo que más peso tiene es la parte psicológica. El equipo está formado por dos psicólogas clínicas y dos integradoras sociales", adelantan tras recibir a la periodista. "Hay un grupo de terapia todos los días en los que se trata la planificación de fines de semana, prevención de recaídas, emociones… después hay un descanso y luego todos los días hay alguna actividad educativa o de inserción laboral. Hay taller de ordenadores, de fotografía, de deporte… Y luego tenemos entrevistas individuales y apoyo psicológico; hay que influir en todos sus campos que se vean afectados por su adicción", aclaran las trabajadoras.

La media de edad de los usuarios el año pasado era de 38,4 años. "Viene gente muy joven, pero también hay gente muy mayor", detallan sobre los nuevos perfiles. ¿Y qué pasa si vuelven a delinquir? "Pues volvemos a intervenir. Aquí no hay magia, es un problema multidimensional. Además de ayudarles a acabar de cumplir su condena o que cumplan aquí su tratamiento en vez de la condena, tenemos unas obligaciones legales. Si una persona que está haciendo un tratamiento recae o es expulsado, nosotros tenemos que comunicarlo al juez. Tenemos que informar a los juzgados todos los meses, de evolución, analíticas, y si en ese periodo de entre un informe y otro ocurre algo, si revoca la pena o no, eso ya lo decide el juez", continúa Pilar Soberón, quien explica que el suyo, el del centro, es un trabajo "de responsabilidad con la sociedad, si alguien delinque estando aquí, se le expulsa y tiene que asumir las consecuencias".

Recaídas

Los usuarios deben demostrar una abstinencia mediante analíticas de tóxicos. "Si en un momento dado hay una recaída o un consumo puntual, si podemos intervenir en ello, que forma parte del proceso, se intervendrá, se intentará que esa persona cambie, porque esto es un proceso crónico y en el tiempo a veces estas cosas pasan. Y si la actitud no fuera adecuada hacia el cambio, se le expulsa, se comunica al juez y esa persona va a cumplir su condena a prisión", continúa Soberón.

La Asociación Amigos contra la Droga tiene entre sus lemas "cambiar el gesto ante las adicciones". "Queremos que se vea de otra manera. No son los más vulnerables, ni son los más pobres, ni son todos delincuentes, ni son escoria, ni nada de nada. Todos tenemos muy cerca gente con problemas. ¿Quién no conoce a alguien con abuso de alcohol? ¿Quién no conoce a alguien que probablemente a determinadas edades consume cocaína y, a veces, se le va las manos? ¿Quién no conoce a alguien que tiene algún amigo adolescente o un familiar que de repente empieza a fumar porros? Lo que pasa que no se habla. Pero si cada uno en su interior hace esa reflexión se dará cuenta", insta la psicóloga de la asociación. El equipo del centro avilesino considera que todavía existe mucha hipocresía en el consumo de sustancias legales e ilegales. Sus resultados de intervención, dicen, son visibles. "Desde el momento en que tú ayudas a mejorar la calidad de vida de las personas que acuden a ti, todo es positivo. Y se consigue", certifica Pilar Soberón. "Nos gustaría que se le dé el valor que se merece al centro. Lo único que pedimos es más apoyo económico y una estabilidad y una seguridad para los trabajadores", indica.

Silenciar el problema

Algunos usuarios acceden a relatar su experiencia. Es el caso de R. A. Lleva dos meses y medio. Salió de prisión tras cumplir dos meses de una condena de cuatro, y fue al centro a terminar de cumplir la condena. Después de haber realizado el programa, tuvo una recaída y cometió una serie de delitos y por ello entró a cumplir condena. Sucedió en Valladolid, pero entró en prisión en Asturias. Para entonces ya conocía el centro. "Yo he tenido todo tipo de facilidades, tengo la carrera de Empresariales, el apoyo de mi familia… me metí en la droga para aislarme de mis problemas. Lo que más me ayuda del programa es mantenerme ocupado. En mi caso mi problema es que no sé gestionar el tiempo libre y es cuando pienso en consumir", dice.

Otro compañero, Ramón (nombre ficticio), lleva en el centro desde el 4 de abril. "Me costó, pasé muchos años en prisión y gracias a estar aquí estoy cogiendo nuevos hábitos, aprendiendo a vivir en familia con mis hijos y mi mujer", confiesa. Pasó en prisión 12 años y medi y tiene 36. En su caso, creció en una familia con problemas de drogadicción: "Desde que nací vivo en ese mundo, me he criado en la delincuencia". Todos hablan con la cabeza baja. Les cuesta.

Los trabajadores del centro creen que la estigmatización nunca termina. "Pero habrá que seguir luchando por ello, sobre todo por las mujeres, que tienen doble o triple", plantean. Es porque suelen vivir muchísimo más en silencio la adicción. Mira, yo llevo aquí desde 1993, y todos los hombres que vienen a tratamiento, vienen acompañados de mujeres que les apoyan: parejas, madres, abuelas, tías, hijas… todos vienen apoyados por mujeres que apoyan. Las pocas mujeres que acuden, casi todas vienen solas, no hay un hombre de apoyo", cuenta Pilar Soberón como ejemplo de que, tampoco en el mundo de las adicciones ellos han sido educados para cuidar.