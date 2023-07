"Tocar música de ‘Queen’ es un acierto seguro", sostienen los "Capitán Mercury"

Desde Sevilla al mundo cantando a "Queen". La banda "Capitán Mercury" hizo vibrar ayer al público asistente a su concierto en Piedras Blancas. Más de 500 actuaciones a sus espaldas les avalan, dentro y fuera de España, desde que se formaron como banda en 2015. Rafael Arenas, voz y pianista del grupo, asegura que es un privilegiado por poder dedicarse a esto. "Me inicié tocando el piano después de ver vídeos de Freddie Mercury, y a partir de ahí todo fue fluyendo solo. Evidentemente soy un gran fan del grupo y me considero un privilegiado por lo que hago", cuenta sobre el inicio de una pasión que ha acabado por convertir en su medio de vida.

El repertorio que tocan, como se pudo comprobar anoche, en la segunda de las verbenas de las fiestas de Castrillón, es para todo el mundo. "Solemos llevar ocho canciones, las más conocidas, y la gente lo disfruta mucho, las canta contigo… tocar Queen es una opción ganadora allá donde vayas", coinciden los miembros de esta banda tributo a los míticos "Queen".

Si bien reconocían haber visitado Asturias en alguna ocasión anterior, nunca habían tenido oportunidad de tocar en el Principado. "Venimos a las fiestas de Castrillón con muchas ganas de disfrutar y hacer disfrutar a quienes vengan", anunciaban al inicio de la noche en la plaza de Europa, con lleno hasta la bandera este sábado noche.

"Capitán Mercury" se encuentra actualmente en plena gira. "Los meses de verano son siempre bastante ajetreados. Tenemos entre 25 y 30 fechas, además para nosotros como banda tributo el punto fuerte son los directos, así que los cuidamos mucho. Una buena puesta en escena, varios cambios de vestuario… creamos un buen espectáculo y que la gente se vaya a casa con la sensación de haber visto a los ‘Queen’ originales", confiesa Rafael Arenas, que es voz y pianista en los directos del grupo.

De entre sus éxitos cuando actúan en fiestas populares y otros recintos por España reconocen que uno de los que más les gusta es "Bohemian Rhapsody" porque "impacta mucho en el público. También triunfan, como se pudo comprobar anoche, "We are the champions" o "Radio Gaga". Arenas reconoce "que todo el repertorio de ‘Queen’ es muy bien acogido en general". Y Castrillón no fue una excepción.

Las fiestas en el concejo continúan hoy, domingo, con la apertura del mercado medieval (calle Pablo Iglesias) a las 11.00 horas y la marcha popular cicloturista desde la plaza de Europa, a la misma hora. Hoy también continuará el parque de atracciones infantiles a partir de las 12.00 horas en el aparcamiento de la piscina municipal y exposición de fotos antiguas en la plaza Europa. El tiro con gomero del parque de la Libertad es otro de los alicientes, junto con el espectáculo de teatro en la calle a cargo de "La Caracola", a las 12.30 horas.

Tras el maratón de fútbol sala, a las 19.00 horas, y la fiesta "holi party", a las 19.30 horas, en la plaza de Europa, llegará la tercera de las verbenas. A las 22.00 horas, tendrá lugar la actuación de la orquesta "Panorama" y a las 23.30 hras, el tributo a "Pink Floyd", de "Púlsar to Floyd". El segundo pase de "Panorama" será después de medianoche.