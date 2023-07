Diseño avilesino para las vajillas del chef internacional Dani García

Desde que tiene memoria a Nuria Pozas le han gustado todas las artes. Sus padres la apuntaron a clase de pintura a los 10 años y allí descubrió su pasión por la cerámica. "Cuando era muy joven, mi padre me construyó un torno de alfarero con un motor de lavadora... pero aquello solo centrifugaba y salían los trozos de barro disparados sin control", cuenta divertida la ceramista avilesina. Años más tarde, se formó profesionalmente en la Escuela municipal de Cerámica de Avilés, de la mano de Ricardo Fernández, primero y de Jesús Castañón, después.

Ha vuelto recientemente de La Habana, donde participó en el Festival Internacional Matres Symbola, una feria de cerámica en donde se reúnen artistas ceramistas de 15 países y que organiza la Asociación Pandora Artistas. "En La Habana he disfrutado muchísimo y he conocido la realidad cotidiana de compañeras artistas ceramistas que tienen que crear arte y piezas con escasos materiales, pues no tienen otra manera ni medios para llevar a cabo su trabajo", explica. A nivel humano, en esos encuentros se crean lazos personales y profesionales muy fuertes. De hecho ella misma ha invitado a Asturias a Surisday Reyes Martínez, directora del Museo nacional de cerámica contemporánea de La Habana y Luis Ramírez Jiménez, vicepresidente de la Fundación Caguayo y Premio nacional de diseño, que este mes de julio visitarán talleres cerámicos de la zona y concretarán proyectos que verán la luz en el 2024 a escala internacional y en los que Asturias tendrá un papel protagonista, anuncia Pozas.

Al hablar de su profesión, la avilesina destaca como "lo mejor" el hecho del proceso creativo. "En ese proceso pasan las horas como segundos, no soy consciente y me meto de lleno absolutamente. Las posibilidades de la cerámica son infinitas, es un mundo adictivo. Puedes crear cualquier cosa. Eso sí, tiene un lado malo, le falta reconocimiento. El arte y la artesanía es nuestra memoria cultura. Debemos cuidarla", advierte, "porque en un mundo que es y será absolutamente tecnológico, los artesanos, los oficios antiguos y los artistas somos seres en peligro de extinción".

Uno de sus últimos trabajos ha sido encargarse del diseño de la vajilla del chef Dani García, un total de nueve piezas entre cuencos, platos y bandejas. Sobre ello afirma Pozas: "Ha sido una vorágine maravillosa. Al principio me dio muchísimo vértigo, pues eso era entrar ya a jugar en la primera división y los pedidos son enormes, (con más de 1.200 piezas cada uno) y con muy poco margen de tiempo (unos tres meses). A nivel personal ha sido muy satisfactorio, a nivel profesional una maravilla pues a raíz de esta colaboración, los pedidos se multiplican, tengo puntos de venta en el Parador de Cangas del Narcea y en el de Cangas de Onís y un showroom en la cadena para hostelería Supercash y la marca crece gracias a ello", celebra.

Sobre su futuro próximo pasan destinos como Dublín y seguir colaborando el chef García: "En este momento estoy acabando el segundo restaurante del grupo Dani García, esta vez las piezas viajarán a Budapest. A finales de julio participo en la Biennale Internazionale di arte cerámica Premio Melis en Cerdeña y después del verano empiezo a preparar la temporada de Navidad para acabar el año en la Feria de Navidad de Oviedo".

Seguirá también, añade, con los talleres mensuales de cerámica para adultos en La Fermata de Gijón con mucha ilusión, "pues es importante trabajar en casa", reconoce como la otra perspectiva de su trabajo.

Para el próximo año está previsto un tercer restaurante del grupo Dani García, posiblemente en Madrid y un proyecto artístico internacional del cual, dice, "todavía no puedo hablar que se desarrollará en España y del que haré cuanto esté en mi mano para que se lleve a cabo en Asturias".