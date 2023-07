Una vecina de Avilés se libra de pagar una deuda de 27.000 euros después de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y una larga espera de dos años. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Avilés (Asturias) ha cancelado la deuda que la mujer no podía asumir. La avilesina, madre de dos niños, tuvo que dejar de trabajar a causa de una enfermedad y se quedó sin ingresos. Al no poder pagar los gastos básicos, solicitó una serie de préstamos rápidos que aumentaron la sobredeuda.

Según explican desde Repara tu Deuda, el despacho de abogados al que acudió, "la concursada se sobreendeudó por la solicitud de una serie de créditos y préstamos. En un principio, pensó que podría devolverlos poco a poco. Sin embargo, se le hizo imposible y no tuvo más remedio que empezar el proceso para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad".

Para poner en marcha un proceso que resolviera la insolvencia, no solo se han necesitado dos años, sino que, además, se cumplieron los requisitos más importantes para estos casos: en primer lugar, se demostró que la vecina de Avilés era deudora de buena fe, y, que, por tanto, no es que no quisiera pagar las deudas, sino que no podía; en segundo lugar, se verificó que la deuda no era superior a los cinco millones de euros, puesto que hablamos de un pasivo de 27.000 euros; y también se demostró que esta persona no había cometido delitos socioeconómicos durante los 10 años anteriores.

Con la entrada en vigor de la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015 para dar salida a las diversas situaciones de sobreendeudamiento, son muchas las personas que acuden a esta norma con la esperanza de acabar de una vez con sus problemas de deudas, y volver a una vida económica estable. Aunque cualquier ciudadano puede solicitar el empleo de esta herramienta, se deberán esperar entre un mínimo de dos años y un máximo de cinco para solicitar una nueva, dependiendo del caso.