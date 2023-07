El perreo terminó "Colorín, Colorado"

"Justin Quiles me vuelve loca. Estoy aquí solo por él. Es increíble el pedazo de concierto que está haciendo", confesaba Gala González. A pesar de que el sábado fue un día duro y largo, con conciertos hasta la noche, nadie se quería perder a cantantes como Emilia, Nicky Jam o Arcangel. Avilés puse el broche de oro a un fin de semana lleno de reggaeton, con varios de los mejores artistas del género llenando el pabellón de La Magdalena para delicia de los miles de asistentes que se dieron cita en el recinto avilesino. El deseo de los asistentes es claro: "Si repiten el año que viene, volveremos".

"El sábado nos lo pasamos genial, pero hoy (por ayer) promete ser mejor todavía", aseguraba Sergio González, medio afónico tras desgañitarse en el concierto de Myke Towers del día anterior. A pesar de casi no poder ni cantar, lo hizo el ovetense cuando escuchó a Justin Quiles entonar "Colorín, Colorado", uno de sus temas más conocidos. Pero antes de que el cantante puertorriqueño se subiese al escenario, fue el turno de Emilia, una de las grandes irrupciones en el mundo del reggaeton. "Estoy completamente enamorada de ella", revelaba Clara Fernández, que se desplazó desde Ferrol solo para escuchar a la artista argentina. "Estoy muy viciada a su última canción, es un bombazo", explicaba la gallega que, imitando a la famosa cantante, llevaba pequeños cristales pegados debajo de sus ojos.

El que no defraudó con su espectáculo fue Justin Quiles. El puertorriqueño, que el día anterior había tenido un concierto en Tenerife, dejó increíble loco al público avilesino, que coreó todas sus canciones. "Es increíble el ambiente que ha generado solo con salir al escenario. Crea una atmósfera espectacular", indicaba Gala González, que no podía parar de bailar al ritmo que marcaban las canciones de su cantante favorito. "He venido solo por verle a él. Me vuelve loca", insistía mientras se movía con sus tres amigas.

"Hemos venido a acompañarla, porque es una fanática total. Si no venimos, ella es capaz de traernos a rastras", bromeaba Amaya Muñoz, que a pesar de ir como acompañante también estaba disfrutando de la actuación. "Es uno de los artistas más infravalorados del momento. Todo el mundo se sabe sus canciones y no tiene el reconocimiento que tienen otros cantantes", señalaba Sebas Gutiérrez, que junto a sus amigos estaba en plena primera línea del concierto. "Solo por verle a él ya vale la pena pagar la entrada del festival", señalaba el gijonés, exhausto tras más de cinco horas de concierto en concierto. "Y lo mejor llega a la noche. Tengo muchísimas ganas de ver a Nicky Jam y a Arcangel, va a ser la bomba", auguraba el grupo.

Y sus pronósticos no fueron erróneos. Ambos artistas, dos de los nombres con más solera del reggaeton mundial, pusieron con sus conciertos el broche ideal a dos días muy intenso de conciertos, fiesta y mucho perreo. Todo marcado por el buen ambiente entre los asistentes y que, a pesar del abultado número de personas que se dieron cita, no hubo ningún incidente que reseñar. Éxito en todos los sentidos el de la segunda edición de un Reggaeton Beach Festival, que ha dejado a todo el mundo muy satisfecho y que apunta a repetir el próximo año.

Cámaras en entradas y salidas para controlar las aglomeraciones

Todo estaba controlado en el Reggaeton Beach Festival para que saliese a la perfección. Más allá de los cientos de responsables de seguridad que velaban por el bienestar de los participantes, desde la organización han utilizado un programa que les ha permitido controlar en tiempo real el aforo que había dentro del pabellón de La Magdalena. Colocando cámaras en todas las entradas y salidas al recinto, en tiempo real podían saber cuál era el número exacto de asistentes al festival, para así, si en algún momento se sobrepasaba en el aforo, cerrar las entradas.

La zona del pabellón tiene una capacidad de cuatro mil personas, mientras que el los exteriores podían juntar a quince mil jóvenes mientras escuchaban a sus artistas favoritos. Esta tecnología hace que cada persona que atraviese una línea imaginaria quede contabilizada, y si sale del recinto igual, para así controlar en tiempo real el aforo.