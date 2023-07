Cuando la red deja de ser social

La psicóloga castrillonense Covadonga González-Nuevo hizo coincidir su interés por los problemas de ansiedad o depresión derivados de un uso intensivo de las redes sociales con su incorporación al grupo de investigación de Psicometría de la Universidad de Oviedo para completar su tesis –que está integrada por cuatro trabajos– en el ámbito de la medición psicológica acerca del uso problemático de redes sociales. Ese uso problemático sucede "cuando genera consecuencias negativas en la vida de la persona; esa es la idea de mi tesis", aclara la joven investigadora, ahora ya doctora.

El primero de los trabajos de González-Nuevo fue desarrollar un cuestionario para medir la preocupación por la apariencia al que llamó "PARES". ¿Y qué es la preocupación por la apariencia? Se trata de una preocupación y cuidado de la imagen y apariencia social en redes sociales tan alta que genera consecuencias negativas en la vida de las personas. "Por ejemplo, significa estar excesivamente preocupada por tu imagen corporal en las fotos", indica González-Nuevo. El segundo trabajo trató también de desarrollar un cuestionario sobre uso problemático de redes sociales (llamado UPS) y mediría tanto el uso adictivo como la comparación social negativa. Esta comparación sería el uso de redes sociales en el que uno se compara con otros en detrimento de sí mismo. Es el caso de cuando uno siente que su vida es peor que la del resto. Curiosamente, indica la joven psicóloga castrillonense, este uso es el que más se relaciona con la ansiedad depresión e insatisfacción con la vida, por encima del uso adictivo.

En el tercer y cuarto trabajo estudió el uso de redes sociales durante el confinamiento. "Durante esa época hubo un aumento del uso de redes sociales que tuvo consecuencias tanto negativas como positivas. Esto se puede ver claramente en el tercer estudio que comprobamos que el uso de redes sociales como fuente de información sobre el covid-19 fue negativo para la salud mental y en cambio el uso de las redes sociales como forma de apoyo social ha sido muy positivo", relata.

Finalmente, en el último trabajo para el compendio de la tesis pudo analizar varios factores protectores como la resiliencia y el optimismo. Fruto de esa experiencia y de los estudios realizados, su grupo de investigación está trabajando actualmente en un proyecto de uso problemático con Inglaterra. "Estamos validando las dos escalas al inglés y aunque no está publicado ya hemos podido analizar los datos y ver que la preocupación por la apariencia es mayor en mujeres que en hombres y mayor en Inglaterra que en España. También tenemos otro proyecto en mente en el que relacionaremos las competencias socioemocionales y el uso de redes sociales en adolescentes", explica sobre las propuestas para complementar los primeros estudios sobre redes sociales.

Para explicar las nuevas tendencias que se observan en los jóvenes tras la pandemia, Covadonga González-Nuevo se apoya en las cifras IAB Spain, la asociación que representa al sector de la comunicación y el marketing en España. "Se puede ver una tendencia al principio lógica porque en 2019 el uso medio de redes sociales era de 55 minutos y en 2020 aumenta hasta la hora y veinte con el confinamiento. Sin embargo, lo que ocurre en 2021 es que este tiempo de uso se mantiene. En 2021 el uso medio también es de una hora y veinte, después, en 2022 también disminuye ligeramente, pero sigue siendo superior a 2019", advierte.

Respecto a las redes sociales, añade la joven psicóloga castrillonense, la dinámica de consumo es, desde 2018, pasar menos tiempo en Facebook, mientras que el uso de TikTok, Twitch e Ivoox aumenta. "Quizá lo más llamativo es el mantenimiento del tiempo de uso de redes sociales. Otra cuestión pendiente para investigar", apunta.

En cuanto a los perfiles, lanza una aclaración: no son sólo los jóvenes quienes las desarrollan. "Obviamente son más frágiles y están en una época en que los iguales son muy importantes. Sin embargo, las conductas adictivas aparecen en personas mayores de edad. No hay una respuesta única, pero se han estudiado varios factores que pueden explicar el uso adictivo, por un lado, el funcionamiento de las redes sociales. Cada vez aparecen más vídeos cortos en cadena que funcionan con un reforzamiento intermitente", señala González-Nuevo. Es decir, aleatoriamente nos aparecen vídeos que nos gustan y vídeos que no nos gustan para mantenernos pendientes de si el siguiente será apetecible para nosotros o no. También es el miedo de perderse algo (en inglés "fear of missing out"), o de si los amigos estarán realizando un plan interesante y habrán subido algún vídeo. La disponibilidad y el descontrol del tiempo alcanza al final a cualquier franja de edad.

Los psicólogos coinciden en que revertir esa situación no va a ser posible. "Las redes sociales han llegado para quedarse, pero sí que se puede educar para un mejor uso", recalca González-Nuevo. Una cuestión tremendamente complicada tanto para la investigación como para los educadores porque esos cambios que llegan son rapidísimos. "En investigación casi no da tiempo a saber cuáles son los riesgos y ya está la mayoría de los adolescentes inmersos en ello. No obstante, en mi opinión, habría dos pilares en base a los estudios de mi tesis. Por un lado, el control adictivo del tiempo y de la necesidad de usar las redes sociales y, por otro lado, el aspecto de la comparación en redes sociales", explica.

Ese control del tiempo puede incluso hacerse a través de aplicaciones que permiten predeterminar el tiempo que uno quiere dedicar al día a cada red social (por ejemplo, diez minutos a Facebook) o intentar usar el móvil en contextos concretos (por ejemplo, no usarlo nunca en la cama y usarlo en otros sitios). "Respecto a la comparación, es un camino más psicológico en el que se debe de intentar transmitir a los adolescentes que no somos sólo los ‘likes’ que recibimos y no todo lo que aparece en las redes sociales es real", sentencia.

Preguntada sobre la responsabilidad en ese uso intensivo de redes sociales, González-Nuevo entiende que existen muchos factores que afectan: el colegio, los padres, los iguales, el diseño de las apps, la salud mental del propio adolescente, la asertividad... "Sinceramente pienso que todas las personas en contacto con adolescentes están haciendo todo lo que pueden, está sucediendo algo que no pasaba antes. Ahora los adolescentes saben más que los padres (respecto tecnología). Entonces es lógico que haya padres y educadores que no sepan cómo afrontarlo", considera quien ha fijado como uno de los motores de su investigación intentar arrojar luz para hacerles la vida más fácil a los adolescentes.

Entre los factores de riesgo detecta como el más relevante y que se repite en todos los estudios el de la edad. "Esto lo podemos ver reflejado en la sociedad claramente. Existen generaciones que tienen las tecnologías totalmente insertadas en su día a día y otras que reniegan totalmente de ellas", considera González-Nuevo. Aunque con matices, en general, menor edad se relaciona con mayor riesgo de uso problemático. "También ser mujer predice un mayor uso problemático de redes sociales. Los hombres se centran más en el uso de videojuegos u otras aplicaciones. También existen otros factores como la personalidad, en concreto un nivel alto de neuroticismo, tener una baja resiliencia...", continúa en su diagnóstico.

El grupo de investigación de González-Nuevo realizó un trabajo para un congreso sobre salud mental adolescente en el que analizaban cuál es la edad de mayor riesgo. Vieron cómo el uso adictivo aumenta paulatinamente de los 13 años a los 18 años. En los 17 años es el punto de mayor uso problemático tanto adictivo como comparativo, siendo ambos mayores en mujeres. Y, por lo general, "a mayor integración de las redes sociales en el día a día, más probabilidades de hacer un uso problemático. Tiene bastante sentido porque naces en ello y lo asumes como una rutina más", explica sobre los nativos digitales.

González-Nuevo celebra que desde el punto de vista académico se está investigando cada vez más en estas cuestiones. "El problema es que va por detrás de las novedades de las redes sociales porque las investigaciones llevan mucho tiempo y los rápidos cambios dificultan estudios longitudinales. No obstante, existe investigación y de calidad sobre el tema", subraya. Ella decidió realizar una inmersión investigadora en este asunto porque, confiesa, "soy una de las generaciones que no nacieron con las redes sociales pero que aprendieron a convivir con ellas por el camino cuando aparecieron. Entonces viví el desconocimiento y descontrol general. Además, me pareció un campo de investigación novedoso y útil que encajaba muy bien con mi interés por la medición", concluye.