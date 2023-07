Avilés confía repetir muchos años éxito en el Reggaeton: "Ayuda a que nos conozcan"

Todos en Avilés, hosteleros, hoteleros, taxistas y restaurantes, coinciden en un deseo: "Ojalá se repita el año que viene el Reggaeton Beach Festival (RBF), eventos así ponen a la ciudad en el mapa". Tras un fin de semana en el que miles de personas llenaron el pabellón de La Magdalena, los hosteleros avilesinos no pueden estar más satisfechos con el paso del reggaeton por la ciudad. Los hoteles rozaron el lleno, los taxis casi no dan a basto para atender a todos los clientes, los bares llenaron sus terrazas... "Los asistentes han sido muy respetuosos y no han generado problemas, no podemos estar más contentos", aseguran.

"Estoy satisfecha tanto por el desarrollo del festival, con normalidad y sin incidencias, como por la capacidad demostrada por diferentes servicios municipales sin cuya implicación y profesionalidad no sería imposible la buena marcha de la segunda edición del RBF", reconoce Yolanda Alonso, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Avilés. La edil quiso mostrar su contento por el buen funcionamiento de la nueva ubicación del festival, en el pabellón de La Magdalena, "que ha demostrado ser un espacio excepcional e idóneo con numerosas posibilidades tanto bajo techo, dentro del propio pabellón, como en sus diferentes zonas exteriores". "Es un recinto muy versátil, capaz de adaptarse –como tenemos ocasión de comprobar a lo largo del año– a eventos de tipo musical, expositivos o de congresos", asegura la edil socialista, que ya está trabajando con la organización para repetir el año que viene.

"Eventos de este tipo son muy buenos para la ciudad. Nosotros hemos tenido un impacto muy bueno, nos hemos pasado las dos noches ocupadísimos", señala Pablo Álvarez, miembro de la directiva de Radiotaxi Avilés. "Nos coincidió con las fiestas de Piedras Blancas, por lo que hubo momentos en los que no dábamos a basto. Somos 101 taxis en Avilés y aun así estábamos hasta arriba", explica el avilesino, que, a pesar de los dos días desbordado de trabajo, en los que han recibido más de dos mil llamadas de asistentes del festival, desde su cooperativa no pueden estar más contentos porque se celebren eventos como este. "Para la ciudad es genial. Durante estos días las calles estaban llenas de gente gastándose dinero aquí. A nosotros nos han llovido viajes a Gijón, Mieres, Oviedo... que normalmente no nos salían", afirma el taxista.

Desde la patronal turística de hotelería y hostelería (Otea) no pueden estar más satisfechos con el festival. "La ocupación ha sido buena, se ha notado muy positivamente en todos los establecimientos. Se ha movido mucha gente, sobre todo muchos grupos de amigos", indica María José Díaz, presidenta de Otea Avilés. "Todo lo que sirva para que la ciudad se dé a conocer es bienvenido", apunta la hostelera, que durante estos días notó que la villa "estaba más alegre". Además, las fechas seleccionadas son, bajo su punto de vista, un gran acierto. "Durante la primera quincena del mes de junio no suele haber mucho movimiento, por lo que cosas como estas nos vienen fenomenal", añade Díaz, quien espera que espera que tantos los visitantes como el propio evento repitan el próximo año, para que sigan disfrutando en los negocios locales.

En el Hotel Palacio de Avilés, sin ir más lejos, llevan una semana de no parar. Tras acoger a la selección femenina de fútbol el pasado jueves, este fin de semana estuvieron hasta arriba gracias al Festival de Reggaeton. "Ha sido un fin de semana muy bueno, tanto para el hotel como para la ciudad", asegura Konchy Gómez, directora del hotel, que destaca el ambiente "respetuoso" que se respiraba en la ciudad. "Nuestros clientes han sido muy educados, no tenemos ninguna queja. La imagen que hay de este tipo de público no es para nada la que he visto", confiesa la avilesina, quien desea que el evento se vuelva a repetir el próximo año porque "siempre ayuda a dar a conocer a ciudad y genera turismo a mayor escala". En el Palacio de Avilés no solo llenaron su hotel, sino que también sumaron un extra de clientes en unos apartamentos de su propiedad.

Por su parte, en el hotel La Serrana no sintieron de forma tan directa el impacto del Reggaeton Beach Festival, ya que este fin de semana tenían una boda que prácticamente había llenado todas sus habitaciones. "No ha sido tan exagerado como en otros hoteles de la ciudad, pero sí que tuvimos un poquito de gente del festival. Eso sí, Avilés estaba a reventar", sostiene María José Arias, directora del establecimiento, que al igual que Gómez, destaca el buen comportamiento de los asistentes. "No tuvimos ni que llamarles la atención. No hay ninguna queja", señala. Si de ella dependiese, repetiría eventos como este todos los años, ya que sirven para que Avilés "esté en el foco" y que los más jóvenes conozcan la ciudad. "Todo lo que se haga es bueno, tanto a nivel de música, como de deportes o de arte. Todos nos beneficiamos", sentencia.